Об Украину вытерли ноги в ООН, — Муждабаев

Страны бывшего Советского Союза, которые голосовали против резолюции ООН по Крыму, занимают такую позицию в силу понимания, что со стороны украинской дипломатии реакции, скорее всего не будет.

Об этом заявил журналист Айдер Муждабаев.

«То, что Украина такие вещи проглатывает, на мой взгляд, очень неправильно — то есть голосование „против” со стороны ближайших соседей, как Беларусь, Казахстан. Четыре таких страны проголосовали против (Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. — ред.).

Они понимают, что Украина ничего им не сделает, никаких особо даже заявлений не будет. Грубо говоря, вытерли ноги и пошли дальше», — сказал он.

По мнению Муждабаева украинская дипломатия должна активнее работать и показывать, что позиция этих стран ошибочна.

«Должно быть заявление, что эти страны, не поддерживая территориальную целостность Украины, себя лишают территориальной целостности в будущем. Это должно быть ясно сказано, должно быть осуждение этой позиции.