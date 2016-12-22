Об Украину вытерли ноги в ООН, — Муждабаев
Страны бывшего Советского Союза, которые голосовали против резолюции ООН по Крыму, занимают такую позицию в силу понимания, что со стороны украинской дипломатии реакции, скорее всего не будет.
Об этом заявил журналист Айдер Муждабаев.
«То, что Украина такие вещи проглатывает, на мой взгляд, очень неправильно — то есть голосование „против” со стороны ближайших соседей, как Беларусь, Казахстан. Четыре таких страны проголосовали против (Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан. — ред.).
Они понимают, что Украина ничего им не сделает, никаких особо даже заявлений не будет. Грубо говоря, вытерли ноги и пошли дальше», — сказал он.
По мнению Муждабаева украинская дипломатия должна активнее работать и показывать, что позиция этих стран ошибочна.
«Должно быть заявление, что эти страны, не поддерживая территориальную целостность Украины, себя лишают территориальной целостности в будущем. Это должно быть ясно сказано, должно быть осуждение этой позиции.
Но я думаю, что ничего этого сделано не будет», — отметил он.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482420334