О защите культурных ценностей Евромайдана

Главный хайп Украины ближайших нескольких дней — это «вандал, хозяин магазина закрасил „иконы майдана“ и тем самым наплевал на святое и уничтожил культурное, прости хоспеди, наследие», пишет «Журналистская правда».

Сначала ему разгромили магазин и исписали новыми граффити, наглядно демонстрирующими высокий интеллект и европейскую культуру майданных гиднюков.

Потом генплокулол пообещал ему кучу разных проверок от различных ведомств. А потом против него и вовсе возбудили уголовное дело «по факту разрушения культурного наследия».

Итак, давайте по порядку.

1. Просто кому-то из постмайданных гиднюков очень приглянулся магазин в центре Киева. А тут такой шикарный повод для рейдерства. Когда магазин отожмут, а его отожмут, то кто будет новым владельцем — тот и заказчик всей этой клоунады.

Кстати, по Киеву уже ходит слух, что на этом месте будет магазин конхветок, угадайте с одного раза, какой марки?

2. Во всём нормальном мире, в том числе в горячо любимых майдаунами США, вонючие граффити запрещены законом, а тех, кто их делает, ловят и штрафуют (а могут и исправительные работы впаять).

Ещё до этого дебильного майдана я возмущался тем, что в прекрасном историческом центре Львова все действительно исторические здания (в том числе католические соборы) изрисованы этими уродливыми граффити.

3. Разговоры о наказании по закону от уродцев, которые захватили власть силой и уничтожили на Украине закон и Конституцию — всегда забавно слышать.

4. Уникальный памятник Ленину, который майданные бабуины снесли в центре Киева, действительно был исторической ценностью, был включён в списки всемирного наследия ЮНЕСКО и охранялся законом.

Но ни один дегенерат, который участвовал в его вандальском разрушении, не был наказан — вот чего стоит «закон» на Украине.

5. Имбецилы, которые разгромили магазин человеку, нарушили закон. Хулиганство, уничтожение частной собственности, вандализм — это всё должно вменяться им. Но майданным активистам на Украине законы нарушать можно.

6. На днях Порошенко подписал амнистию «вытиранам АТО», которые были за эти три года осуждены за изнасилования, грабежи, торговлю оружием, рэкет и прочие преступления. А человека посадят за то, что он закрасил уродливые граффити. Это всё, что нужно знать про «законы» на Украине.

7. А загаженные мочой майданных гиднюков стены зданий тоже являются «культурным наследием»? А «инсталляции» из кала, которые они обильно наставили по всем окрестным подворотням во время своей «рагулюции гадости»?

Надо посадить всех дворников, которые уничтожили все эти «памятники истории»!

Про законы они вспомнили…

Новость от 20 декабря 2013 года:

«Головне управляння Служби безпеки України відкрило кримінальне провадження проти Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока, Віталія Кличка та Миколи Катеринчука за статтею 109 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади».

Перевод:

«Главное управление Службы безопасности Украины открыло уголовное дело против Арсения Яценюка, Олега Тягнибока, Виталия Кличко и Мыколы Катеринчука по статье 109 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти».

Вы это дело до конца доведите, «законники» клоунские.

Читайте также: В Сети высмеяли угрозы украинской разведки в адрес русских (ВИДЕО)

Александр Роджерс