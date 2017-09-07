О внешней политике, граблях, кухарках и дипломатах а-ля Зурабов





Наверняка многие из вас, уважаемые читатели, встречали такое мнение, весьма распространённое в народе:

– В области внутренней политики к нашей власти очень много вопросов. Зато во внешней политике наш Президент просто молодец!

Вот о внешней политике, где мы – «молодцы», сейчас и потолкуем.

Грабли № 1

Уважаемые читатели, как вам нравится происходящее на Украине? Никак не нравится? Понятное дело. А кто, по-вашему, в этом виноват?

Американцы? Порошенко? Турчинов с яценюком, правый сектор или ещё какие-то тамошние дегенераты?

Если вопрос неясен, поставим его иначе. Если у вас есть свиньи и козлы, которых вы оставили без присмотра и которые за пару часов уничтожили и загадили весь ваш огород вместе со всеми вашими трудами – кто виноват? Животные? Или вы сами?

Если вы считаете, что во всём виноваты животные, то вы классический «ура-патриот».

А если вы способны смотреть вглубь событий – то начинать поиски виноватых надо с самих себя.

Не будем говорить о подонке Кравчуке – одном из подписантов Беловежских соглашений, потому что в далёком 1991 году увидеть в нем прообраз Порошенко или Турчинова было просто невозможно.

Но приход к власти В. Ющенко было уже невозможно не понять! На глазах российской власти, на глазах президента начались процессы реабилитации бандеровщины, заигрывания с Западом, поощрение национализма и антироссийского сепаратизма.

Ющенко действовал не в вакууме. Он опирался как на значительную Западную поддержку, так и на поддержку внутреннюю. Но начиналось это ещё тогда, в 2005 году! И продолжалось 5 лет, вплоть до 2010 года.

Что поняла из этих 5 лет ющенковского правления российская власть? Какие выводы сделала?

Никакие!

Близкий друг и соратник Путина, бывший в то время Президентом России, важно покивав по своему обыкновению, назначил на Украину послом РФ некоего Михаила Зурабова.

Старшее поколение помнит этого деятеля по безумным реформам в области здравоохранения, по множеству коррупционных скандалов и по запредельной человеческой наглости. Посол Зурабов сидел в Киеве с 5 августа 2009 года по 28 июля 2016 года, т.е. полные 7 лет!

С июня 2014 по апрель 2015 года Зурабов представлял Россию в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Пользовался любовью новых киевских властей, поскольку, как и они, считал, что Донбасс должен быть в составе Украины.

Что сделал Зурабов? По мнению директора Института стран СНГ К. Затулина «личные качества Зурабова, не дали ему возможность войти в круг людей, которые могли бы оказывать влияние на Януковича… Покровительственным тоном Зурабов резко выделялся на фоне дипломатов западных стран, которые с удовольствием пользовались его промахами. У украинских элит складывалось ощущение, что Зурабов считал себя не послом на Украине, но представителем президента РФ в «Украинском федеральном округе»».

Все годы своей «украинской ссылки» Зурабов откровенно зевал и изображал из себя дипломата, каковым никогда не был. И это происходило в стране, которую Российская Федерация считала важнейшим экономическим и политическим партнёром и которая уже открыто начала свой националистический, антироссийский и прозападный дрейф!

Это – разумная внешняя политика?

Если да, то сравните Зурабова с послами США в РФ! С их уровнем профессионализма и преданности интересам своей страны!

Однако, и это не всё!

Вместо того, чтобы извлечь уроки из периода ющенковского правления на Украине и с помощью нового президента Украины Януковича, явно гораздо более пророссийского, начать планомерную культурную, агитационную, пропагандистскую работу, Россия не сделала ничего! Руководство РФ вчистую проиграло Америке Украину! Оно оказалось полностью неготовым к событиям майдана, поскольку ни тогда, ни за десять лет до него не удосужилось вникнуть в суть внутриукраинских процессов.

И, в полном соответствии с логикой 90-х, пребывало в нахальной уверенности, что деньги решают все вопросы, что «бабло побеждает зло», а всё остальное – несерьёзно.

Именно поэтому в разгаре майдана и за несколько дней до падения Януковича вместо того, чтобы срочно решать с ним вопрос о военном ответе на вооружённые выступления бандеровцев и восстанавливать конституционный порядок на Украине, Москва предложила Януковичу… деньги!

Всё в той же наглой бандитской уверенности, что «всё можно купить»!

Оказалось – нельзя! Бабло не победило зло!

Россия не досчиталась союзника, российский бюджет – трёх миллиардов долларов (и слава Богу – трёх, а не пятнадцати!), а население Украины и Донбасса – пары десятков тысяч жителей, погибших в ходе войны.

Это – разумная внешняя политика?

Грабли № 2.

Отношения России и США при Бараке Обаме явно не заладились. Более того, они начали быстро перерастать в новую «холодную войну».

На «нехорошего Обаму» российская пропаганда начала весело спускать всех цепных псов!

Усилиями профессиональных кремлёвских агитаторов, политологов, парламентариев и хора продажной «патриотической Интернет-общественности» Обама быстро превратился в главного врага России и мирового прогресса.

Вне всякого сомнения Обама не был другом России. Это ясно даже последней полуграмотной домохозяйке.

Но неясно здесь многое другое.

К домохозяке в Интернете, которая комично рассуждает о мировой политике, претензий нет. Она домохозяйка. А в Правительстве, Администрации Президента и в МИДе России сегодня тоже сидят люди с уровнем домохозяйки?

Как могло получиться, что российское руководство оказалось не в курсе азбуки, основы основ российско-американских отношений?

Как могло получиться, что роль Конгресса США в формировании американской политики на российском направлении оказалась для российской дипломатии сначала тайной за семью печатями, а потом – неприятным открытием?

Или те из дипломатов, кто отвечал за эти отношения, не учили у себя в МГИМО, что высшим законодательным органом, юридическим лицом, обладающим высшей властью в США, является не Президент, а Конгресс? Что Президент США никогда не сможет проводить самостоятельную внешнюю или внутреннюю политику без одобрения Конгресса? Что инициативы Обамы только потому оказались поддержанными и реализованными, что совпадали с линией Конгресса, а инициативы Трампа торпедируются потому, что они не совпадают с этой линией?

Российское руководство оказалось не в состоянии понять, что хотя «неудобный» президент ушёл, а на его место пришёл «удобный», Конгресс остался прежним! И это означает, что суть политики США в отношении и России, и остальных стратегических противников США не изменилась! Что «Обама» остался! Потому что Барак Обама и был выразителем воли Конгресса. Таким же, какой была бы Хиллари Клинтон, случись ей победить на выборах!

Обама был профессиональным политиком. Он прекрасно понимал и роль Конгресса, и то, что ему – первому чернокожему Президенту США – никогда не удастся навязать Конгрессу свою волю! Для этого ему надо было быть, во-первых, белым, а, во-вторых – умным и волевым, как Рональд Рейган, который преодолевал сопротивление парламентской оппозиции с огромным трудом.

Трамп – не политик. У него нет политических симпатий или антипатий, выверенных временем и проверенных на практике. Трамп – практик, прагматик, бизнесмен, привыкший измерять успех качеством переговоров и материальной выгодой, полученной в результате этих переговоров.

Поэтому Трамп безусловно удобен России. С ним можно разговаривать с надеждой на понимание. Он не пророссийский и не антироссийский лидер. Он – обычный здравомыслящий американец.

Кстати именно это отметил и сам Путин после первой встречи с ним на полях «двадцатки» в Германии.

Но как могло случиться, что ни Путин, ни МИД не поняли, что начать отношения с Трампом, а через него – со всей Америкой с чистого листа не получится при нынешней линии Конгресса?

Что неоконсервативная внепартийная (или, вернее – надпартийная) группа в американском парламенте никогда не допустит такого развития отношений (что сегодня уже очевидно всем, включая наших домохозяек и престарелых ветеранов вневедомственной охраны)?

Как могло получиться, что не только фамилии и имена лидеров этого чрезвычайно опасного политического течения, но даже само выражение «неоконсерватизм» не звучат в заявлениях российских официальных лиц?

Как могло получиться, что, наблюдая со стороны за смертельной, отчаянной борьбой Трампа с Конгрессом, российские власти так и не поняли, с кем именно и почему борется Трамп, теряя одного за другим соратников в своей администрации и ежедневно приближая себя к импичменту?

Что, наблюдая за этим безучастно и бессильно, наши власти так и не отважились открыто выступить на стороне американского Президента, избранию которого аплодировали в Госдуме ещё 10 месяцев назад?

Если бы руководство РФ понимало расстановку сил в ответ на высылку Обамой 35 российских дипломатов, Россия была обязана немедленно выслать тех самых 755 американских сотрудников дипмиссий, которых выслала больше, чем полгода спустя! Мы были обязаны так поступить во время президенства Обамы, чтобы помочь Трампу, а не помешать ему! Чтобы этот демарш был ещё одним козырем Трампа в борьбе с Конгрессом, ставленником которого был Обама и указания которого выполнял беспрекословно.

Сделай Россия так ещё в ноябре-декабре 2016 года, Трамп мог спокойно заявить своим оппонентам, что разрушение двусторонних американо-российских отношений было и остаётся виной фанатиков из числа неоконов и Барака Обамы! И что теперь надо начинать всё с нуля! Возможно, это и не помогло бы, но мощный козырь у Трампа был бы в руках.

Вместо этого наши власти, как один коллективный Михаил Зурабов, «разводили пальцы веером» и, в негодовании надувая щёки, точно так же, как на Украине, терпеливо ждали, когда всё само собой рассосётся.

Ожидали прихода Трампа к власти так же, как прихода Януковича! Как долгожданного возмездия «отдельным недружественным русофобским американским кругам», снятия санкции и возвращения к «продуктивному диалогу».

И дождались очередного майдана! В виде нового пакета санкций, ещё более сурового, чем все предыдущие!

Бабло не победило зло и в этом сегменте российской внешней политики.

Причина – точно та же: поверхностность и верхоглядство! Преступное нежелание или неспособность вникнуть глубоко в политические процессы в стране, являющейся для нас чрезвычайно важной в смысле международных отношений!

И в результате опять проиграли страну, упустили шансы и после этого «вдруг» вспомнили об акте Обамы и выслали 755 американцев в качестве ответа на….санкции, подписанные самим Трампом, который открыто заявлял о своём несогласии с ними!

То есть, спустя полгода и невпопад, мы сами и начали дипломатическую войну – уже при новом Президенте США и создали ему новые помехи! Сами!

Повторю, Зурабова в свое время выступал фактически на стороне майдана, когда заявлял о необходимости для Донбасса оставаться в составе Украины.

Когда в ответ на высылку 35 российских дипломатов мы с гордым и многозначительным видом пригласили детей американцев на Кремлёвскую ёлку, мы сделали то же самое!

Мы, образно говоря, как один большой Зурабов, подарили Обаме подарки. За унижения и провокации всех последних лет его правления!

Зато Дональду Трампу мы отомстили по полной программе! Выгнали 755 человек из состава американских дипмиссий!

За что?

Уверен, что Барак Обама остался вполне доволен подарками. Насчёт Трампа – совсем не уверен.

Это – разумная внешняя политика?

О каше, которая творится в головах российской власти, хорошо говорит выступление Путина на прес-конференции на саммите БРИКС в Китае.

Отвечая на вопрос корреспондента КП, Президент сказал буквально следующее: «То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений, это их право… Мы будем подавать в суд».

Хочется понять, на что именно подавать в суд?

С точки зрения закона всё, что сделали американцы, было абсолютно законным. Наглым, циничным, оскорбительным и унизительным, но – законным! И это признал сам Президент!

Россия была собственником зданий в Сан-Франциско и Вашингтоне – и она остаётся собственником. И имеет полное право использования этих зданий любым образом, кроме дипломатического! Статус дипучреждения и его иммунитет в соответствии с Венской Конвенцией устанавливается только на основе двусторонних договорённостей.

Дипломатический иммунитет не относится к праву владения, использования или распоряжения. Его нельзя купить за деньги! Его можно получить или лишиться указом руководства страны пребывания.

Россия может и имеет полное право лишить любое из американских диппредставительств такого же статуса, даже если они находятся в собственности США – и Америка не сможет протестовать.

Так на что или на кого подавать в суд? На Венскую Конвенцию 1961 года?

Именно из-за всех этих сложностей и неопределённостей мировая дипломатия руководствуется не обращениями в суды, а принципом взаимности. Права на которое Россия опять лишилась, поскольку сама, первой начала дипломатическое противостояние, предварительно погуляв на Новогодней ёлке в Кремле в компании американских детишек президента Обамы.

Вот такая разумная внешняя политика.

А какова политика, таковы и её результаты.

И последнее. О кухарках

Нынешняя власть очень любит высокомерно посмеиваться над гениями прошлого. Прежде всего – над В.И. Лениным. Дурацки хихикать, намеренно или по причине общей безграмотности переиначивая его афоризмы и его мысли, например, о кухарках в руководстве.

Но давайте вспомним точную цитату:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством…

Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.»

(«Удержат ли большевики государственную власть?», октябрь 1917 года.)

К месту и не к месту приписывая основателю СССР выражение о том, что каждая кухарка должна управлять государством, российская власть, сама не понимая этого, проигнорировало понятие обучения. И в итоге выставила себя той самой неучёной кухаркой, когда, разрушив до основания прежнюю Советскую дипломатическую школу, наводнила госучреждения, СМИ наспех натасканными кухарками, воспитанными в понимании «всесильности бабла» и презрения к собственной истории.

Эта публика ожидаемо оказалась не способна ни на что, кроме как на размахивания немытыми поварёшками и нестиранным патриотическим исподним.

Ей недоступно, невозможно понять, что роль «кухарок» в управлении страной по мысли В.И. Ленина состояла в обучении их этому делу! И что кухарка, действительно научившаяся управлению страной, уже не является кухаркой. В отличие от нынешней «управленческой массы», понимающей в украинской политике на уровне борща, а в американской на уровне джинсов.

Что обученная кухарка способна быть первоклассным дипломатом, а необученный дипломат – только скверной кухаркой.

Douglas

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107563/20168/-