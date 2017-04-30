О СУЩНОСТИ СССР

21 апреля была статья (пост) Александра Рослякова. Статья интересная и, в общем, верная. Но там явно преувеличиваются достоинства СССР. Конечно, СССР нельзя сравнивать по благоприятным условиям существования с «Новой Россией», где люди от безысходности кончают самоубийством. Но если сейчас в стране творится кошмар ельцинско-путинской уголовной бандой, то это не значит, что нужно идеализировать СССР и восхвалять ту неразумную действительность. Нужно чётко отражать её и шаг влево, шаг вправо — побег от истины.

Одно из самых известных диалектических взаимодействий (когда 1-е развивает 2-е и обратно) — взаимодействие между трудом и развитием мышления человека. В древности люди работали сообща племенами на своих землях (так эффективнее). Постепенно, с развитием производительности, там, где природные условия позволяли, люди, руководствуясь лишь материальными потребностями, считая что они больше получат при ведении индивидуального хозяйства, стали обособляться, возникла частная собственность, классы — группы людей заимевших больше (или меньше) материальных ценностей, а вследствие этого и власти. Там, где природные условия требовали совместного труда, обособление шло крайне медленно и частная собственность на средства производства отсутствовала. Все средства производства находились формально в общей собственности, но фактически возникли господствующие классы чиновников, осуществлявших организационно-контрольную деятельность и жрецов, осуществлявших идеологическую деятельность (покорность богу и власти) и фактически все средства производства принадлежали этим классам, особенно управленцам. 1-й тип производства трансформировался в рабовладельческий, где производители часто были отчуждены от средств производства и феодальный, где они владели средствами производства, но были в зависимости от иерархии феодалов, подчиняющихся верховному правителю. 2-й тип производства, существовавший, в основном в Азии, назвали азиатским, наши учёные — государственным. Хотя область его существования уменьшалась, он сохранился кое-где до 19в, когда был побеждён капитализмом. Согласно Марксу способы производства различаются по производственным отношениям (главное — отношение к средствам производства) и по способам соединения производительных сил — что заставляет Человека брать в руки средства производства, т. е. какой стимул к труду (внеэкономическое принуждение, материальный или моральный). Капиталистический способ базируется на материальной заинтересованности, эффективнее феодального, тем более рабовладельческого и государственного, базирующихся также и на внеэкономическом принуждении. Превзойти его может только социалистический способ, базирующийся на моральном стимуле и более совершенной организации производства. Но для этого у населения должен быть более высокий культурный уровень (интеллектуальный и моральный).

Российский народ перед революцией таким не обладал и Плеханов выступал против взятия власти: «Русская история ещё не смолола той муки, из которой со временем будет испечён пшеничный пирог социализма» Ленин же сказал: «Ну а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности как изгнание помещиков и капиталистов, а потом начать движение к социализму?» Кто был прав? Здесь вопрос диалектики. Если бы партия и дальше состояла из таких людей как Ленин, Свердлов, Шаумян, Красин, Ленгник, Сокольников, Дзержинский…, то после 10-15 лет просвещения, культурный уровень народа вырос бы настолько, что лучшая его часть — пролетариат смогла бы принять власть в стране. Но, к сожалению, почти все указанные большевики вскоре погибли или умерли, зато других оставшихся Сталин развратил подачками, набирая себе союзников в борьбе за власть, а когда после смерти Ленина в партию хлынул поток людей из простонародья, искавших тёплых местечек, партия окончательно переродилась, превратившись, в основном, в толпу партчиновников, которые de-facto владели средствами производства, т. е. Образовался КЛАСС УПРАВЛЕНЦЕВ (что предсказывал Маркс), отвечающий всем признакам ленинского определения. А культурная революция не была завершена — людей научили лишь читать, писать, считать, особенно последнее — нужны были «спецы» Воспитание же (развитие духовных потребностей) свелось к воспитанию любви к монарху (заменившему народную власть) и ЕГО стране. (См. Исторические романы того времени — везде хороший князь, вокруг плохие бояре). Семена падали на благодатную почву. В результате исторических условий (природных и внешнеполитических) в России, где способ производства был близок Государственному, в сознании людей господствовал патернализм (упование на начальство) и жила монархическая идея. В результате многолетних усилий большевикам удалось её уменьшить, но Сталин полностью возродил. Так в СССР сложился Государственный способ производства, где возникший класс управленцев (партократов) осуществлял организационно-контрольную и идеологическую функции, а строй, возникший на его основе, являлся ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЛЖЕСОЦИАЛИЗМОМ, (если под социализмом понимать 1-ю фазу коммунистической формации).

Поскольку у чиновника 2 главные цели — не получить нагоняй от начальства (а при Сталине и тюрьму) и вовремя получить зарплату, то подавляющее большинство их, не участвующее непосредственно в процессе производства и оторвавшееся от народа, работало средне, ни шатко, ни валко, не проявляя инициативу. Исполнители (простой народ), воспитанные, режимом и поставленные в условия когда они ничего не решали, тоже мечтали о прибавке к зарплате, а не о том, чтобы принести пользу своему народу, проявив инициативу и улучшив производство. Про несчастных крестьян при Сталине нечего и говорить. Именно поэтому государственный способ производства в экономике менее эффективен чем капиталистический. В результате, если внешняя политика СССР была более-менее верна (кроме нападения на Финляндию), то внутри страны в политической сфере — даже самое безобидное замечание о превосходстве в чём-то другой страны среди школьных друзей могло сломать карьеру, а активное выступление каралось расстрелом, в идеологической сфере — внушение народу что в стране советская власть и даже социализм и что все трудовые успехи — заслуга компартии, в социальной сфере — благодаря социальным благам у людей создавалось ощущение защищённости, относительного социального уюта, а о том как партократы защищены сами народ только догадывался. Но постепенно простой народ стал осознавать свой низкий уровень жизни вследствие головотяпства чиновников в экономике, недостатки в руководстве, а поскольку люди были воспитаны в духе патернализма, то следствием этого прозрения стала апатия и падение морального уровня а потом принятие руководства либеральной интеллигенции, обещавшей свободу и материальные блага.

Всё это надо знать, чтобы если вдруг тёмный российский народ прозреет и изберёт когда-нибудь новых честных руководителей всё пошло бы не опять по Гегелю, а по Ленину.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110165/18353/-