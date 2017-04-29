О стратегических просчетах, дырах, проблемах в экономике

Есть экономические ошибки, которые носят стратегический характер. Недавно экономист Глазьев в своём видео интервью «Глазьев. Прогноз: Эксклюзивное интервью Сергея Глазьева из Ялты» озвучил их довольно подробно. Хотелось бы остановится на другом. Почему при планируемом малом росте экономики или стагнации проблемы экономики будут только нарастать. Дело даже не в ущербности нашей модели капитализма, а в глубинных его пороках, пробоинах экономического коробля. Немного о черных дырах и их аналогах.

Во первых, обесценивание пенсионных денег — это признанная черная дыра, которую заливают бюджетными деньгами. Причина — деньги не работают на экономику и даже на самих себя, что для любого капитализма — вообще диагноз.

Во вторых, банковский друшлаг, в который вливают триллионы, пытаясь закрыть дыры такого друшлага новыми и новыми вливанями. В СМИ в статье «черная дыра российского банкинга» отчасти приоткрыта тема утекания «триллионов». Потери в нашей банковской системе также относится к диагнозу, характеризующему наш уже банковский капитализм.

В третьих, крайнее обесценивание доверия населения к собственному экономическому блоку, которое тоже является своеобразной «черной дырой»

Купить за 5000 рублей перед выборами доверие населения, а затем использовать этот факт как высшее достижение роста экономики, это уже похоже на акт отчаяния — зацепиться хоть за что-либо и хвалить себя за это.

В четвертых — наростающие: рост цен, инфляция (реальная, а не статистическая), падение спроса, сокращение занятости и падение зар.платы, порождают «черную кому» экономики, когда бедное население, поставленное на грань выживания, ищет возможности всяческой экономии на себе. Экономят на лекарствах, пище, одежде, и.т.д.

При этом, средняя статитическая зарплата чиновников среднего и высшего звена, концентрирующегося в столице нашего государства, постоянно растет. Здесь же «золотые парашуты» и огромные дивиденды. Москва — инкубатор настоящего и будущего «сословного общества» — всем известно.

Здесь уже делят между собою лакомые куски будущей приватизации между кланами

В детском мульфилме про «Простаквашино» есть сюжет, где кот Матроскин предлагал продать бесполезного пса Шарика, шокируя всех признанием бесполезности последнего. Такая «шоковая» терапия.

Нечто подобное происходит и у нас в стране с государством и народом, когда собираются продать «бесполезное» государство и сделать его «частным», вернее, «несчастным», разделив государственное на части, а народ «приватизировать» как имущество и распоряжаться им по своему усмотрению, даже «продать». Например, банкирам, за долги, вместе с квартирой даже без всякого суда.

Просто прийдут приставы и скажут — «продано», вот машина собирайте документы, переезжайте в деревню простаквашино, с собою трусы, майка, шлепки, остальное — конфисковано, постановление — вот, а будете сопротивляться представителям власти — вас поместят в тюрьму, т.е. вы будите «собственностью» государства в маленькой камере. Еще детей отнимут в связи с ухудшением положения и отдадут в детский дом. То есть, если Вас уже законодательно продали, то реально продать — дело «техники».

Зачем кому то из нищих помогать, строить какое-то социальное государство, помогать попавшим в беду. Это обуза, нерыночные и неэффективные траты. Заветы Чубайса и Гайдара нынче снова в моде. Последователи их сейчас строчать разные законопроекты, которые на ура наверняка проштампуют народные избранники из известной партии. Хотелось бы отметить, что продажа идеи «социального государства» за 30 бюджетных серябрянников — это цена оцененого народа. Это дело принципа, нежли какой-либо стоимости как таковой. Это некая грань, переступив которую, уже можно переступать через все остальное.

То есть это и есть та самая разрастающаяся «конституционная» и «этическая дыра», о которой часто пишут экономисты и политики и юристы.

Есть и коррупционная дыра, измеряющаяся воровством сотней миллиардов, даже говорят о триллионе на гос.контрактах и стройках века.

Есть дыра полулегальных схем вывода капиталла, измеряющаяся выводом до сотни миллиардов.

Все эти и другие множественные дыры, помноженные на неэффективное управление, отраженныое в отчете Счетной Палаты, более напоминают экономическое решето.

Кроме того, спекуляты с играми на бирже, скакание рубля, девальвация с отсос денег из экономики, населения, явялются турбо-ускорителями внутри этой самой «черной дыры» экономики.

Экономист Глазьев называет всю эту конструкцию разрушительной и самоубийственной для экономики, удивляясь как она еще и выживает при этом. Многие экономисты удивляются такой живучести.

В мае нам еще обещана к прочтению Кудриснкая программа развития экономики, которая уже по имеющимся в публикации материалам более напоминает некое либеральное «Чучхе» скрешенное с Мюнхгаузенским проектом выхода из болота, т.е. опору на экономические остатки в кармане народа вкупе с вытаскиванием, этим самым, себя за волосы из болота стагнации. Все это, сидя на тонущем коне экономики. Полагаю, в мае можно будет оценить уже и всю программу.

Если допустить, что резервы когда-нибудь кончаться, а рост будет небольшим, то, скорее всего, будет принят некий социальный прожиточный минимум, известный всем по карточкам, талонам и.т.д.

Экономика будет частично возвращаться к забытому в 90-е натуральному обмену. Конечно, в 90-х государство до дачников с поборами за землю и имущество не добралось, как сейчас, будет сложнее, возможно прийдется возраждать кооперацию, когда все садили картошку на огромных полях, а взамен «отрабатывали» сбор картошки на полях фермера. Такая «барщина» ранее была выгодана. Если конечно наше государство не доберется и до этого.

В пятых, есть у нас расходы, которые государство не может не нести — это расходы на выборы, войну в Сирии, помощь Крыму, Донбасу.

Наверное можно еще перечислять дыры и неотложные расходы, но и так понятно, что рост экономики должен быть не как не меньше прироста ВВП 4-5 % в год.

Чтобы разогнаться к 2020 году до примерного роста среднемировых 3.5% мировых ВВП , которые обозначены, нужно серьёзные программы развития экономики, а не бутафорские.

А пока наши либеральные мыши плачут и смеются, колются, но продолжают есть свой горький экономический кактус, можно им только посочувствовать в их затее.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/18351/-