О состоянии Маши Кончаловской рассказал ее брат

Сегодня в студии Андрея Малахова «Пусть говорят» обсуждали скандал, который произошел в Англии. 10-месячного тяжелобольного ребенка врачи собираются отключить от аппарата жизнеобеспечения. Родители малыша не сдаются, они подняли в поддержку ребенка весь интернет. Даже Дональд Трамп выступил в защиту ребенка.

В студии первого канала собрались гости, среди которых оказался и Егор Кончаловский . С 2013 года семья его отца борется за жизнь Маши Кончаловской, находящейся в коме после аварии.

Родители девочки, которой в этом году исполнится 18 лет, избегают любых разговоров, касающихся их дочери. Во время сегодняшнего эфира Андрей Малахов поинтересовался у Егора о здоровье его сестры Маши. Режиссер ответил, что очень медленно девочка возвращается к жизни:

Я не знаю насчет отчаяния, наверное, тяжелее всего было Юле Высоцкой, маме, но они в аналогичной ситуации не сдались. Маша жива и хоть медленно, но идет не то что на поправку, но идет какое-то улучшение. То есть ни при каких обстоятельствах отключение «лайф-машины», этой системы жизнеобеспечения не рассматривалось, насколько я знаю

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/o-sostoyanii-mashi-konchalovskoj-rasskazal-ee-brat.html