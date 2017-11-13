О событиях 2008 года.

Война против Грузии была Россией спланирована предварительно, начата достаточно удачно за счет своевременной, также удачной, провокации российских спецслужб, которые держали руку на пульсе региона постоянно и готовились при первой возможности развернуть масштабные провокации. Но результаты войны несколько разочаровали россиян, особенно кремлевское руководство. Победа далась россиянам за счет больших жертв, чем предусматривалось.

Проявилось недоверие всех – всем. Военнослужащие срочной службы не доверяли офицерам и прапорщикам. Младшие офицеры не доверяли старшим, старшие офицеры – генералам. Это подтверждает также полоса убийств ключевых российских офицеров и даже генералов, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, и приказ начальника российского генштаба, вызванного из запаса, Николая Макарова под страхом не только увольнения в запас, а предания суду, о запрете офицерам давать интервью, обсуждать результаты армейской реформы и результаты войны против Грузии.

Наверно, морально психологические последствия этой грязной агрессии все же оказались значительно большими, чем предусматривалось Москвой. Российский офицер не был готов к роли нацистского захватчика. Офицерство начало «роптать». Реакция в СМИ оказалась не совсем приемлемой для россиян в политическом смысле.

Наряду с увеличением количества сухопутных войск, Россия наращивала военное присутствие на территории Крыма, количества наземной составляющей Черноморского Флота Российской Федерации, в частности 810-й полк морской пехоты в бухте Казачьей Севастополя зимой-весной 2009 году был развернут до бригады по штатам военного времени. Это проводилось не без утечек информации и организационных трудностей.

Например, в конце 2008 года на базе 2-го (кадрируемого) батальона морской пехоты был развернут до штатов военного времени батальон морской пехоты, который якобы готовились отправить в Россию, предварительно — Анапу, в свете того, что на Черноморском побережье Кавказа изменилась оперативная обстановка в результате войны России против Грузии. Будучи осведомленными о ситуации, которая сложилась на ТВД, приблизительно половина офицеров, прапорщиков и контрактников попробовала якобы избежать отправки из солнечного Крыма на не менее солнечный Северный Кавказ. Это привело к задержке отправления батальона.

Поэтому после «переформатирования», техника осталась в бухте Казачьей, а личный состав отправился в Анапу. Но на его месте, из прибывшего с России личного состава был сразу же создан батальон численностью соответственно военному штату. После этого 810 полк морской пехоты был развернут в бригаду. К трем батальонам был добавлен еще один, условно названный «разведывательно-штурмовым». Вооружен легким вооружением и имеет назначение вести боевые действия в особых условиях: в городе и горно-лесной местности. Непосредственно боевой техники не имел, но как в расположении, так и в городе Севастополь посторонними наблюдателями отмечалось резкое увеличение количества автомобильной техники, оборудованной вроде больших «банковских» бронированных фургонов на базе КАМАЗов и УРАЛов.

Сокращения гражданского и другого обслуживающего состава Черноморского Флота РФ, не оставшееся незамеченным СМИ, некоторым образом прикрыли развертывание 810-й ОБрМП. Эта риторика о «сокращении» российского ЧФ оказалась в лучшем случае удачно спровоцированной, если не направленной, акцией россиян. Впрочем, россияне здесь все якобы подтвердили своими прямыми действиями: увольнением не раньше и не позже всех своих предварительно назначенных к увольнению масс сотрудников. В это же время, когда материалы о массовых увольнениях начали появляться в «Главреде», «Украинской неделе», «Корреспонденте» и других украинских СМИ, продолжалось поэтапное развертывание батальонов 810-й бригады морской пехоты до штатов военного времени, так же, как и других компонентов береговых частей ЧФ РФ.

Между тем, прикрываясь «общим сокращением» количества гражданских служащих ЧФ, российское руководство, как в Кремле, так и в Севастополе, избавилось в первую очередь от людей с украинским гражданством.

Передвижения небольших групп автомобилей до 2-3 штук осуществлялось лишь в темное время суток. Днем – только в одиночку. Все время проводится активная разведка местности вокруг Севастополя и на южном побережье, а также в некоторых других частях Крыма. Что, в свою очередь, вызывает постоянные конфликты с украинской милицией, СБУ и иногда военными, которые пытаются хотя бы приблизительно определить превышение количества российских войск в Крыму.

Большинство военнослужащих «разведывательно-штурмового» батальона не зарегистрированы украинской стороной, потому что прибывали в Севастополь под видом туристов, или на кораблях ЧФ РФ. Это является нарушением порядка пребывания военнослужащих РФ на территории Украины. И, поскольку от разведывательной деятельности россияне отказаться не могут, то иногда попадаются. Осуществляя их «дипломатическое прикрытие», российское МИД начинает каждый раз крикливые кампании о «недружелюбных акциях» Украины.

Вся эта гоп-компания готовилась к захвату украинских государственных учреждений и органов государственного управления на территории города Севастополь и Крыма. В российских планах был не только Крым, а даже такие крупные стратегические города-порты, как Одесса и Николаев. Военный успех здесь у россиян был вряд ли возможен, но попытка вполне вероятна.

Прикрытию развертывания бригады морской пехоты и «противодиверсионных» спецподразделений служит кампания распространения слухов, что Черноморский флот привлекается к антитеррористической операции возле Сомали, где, вроде бы, Россия организует свою собственную борьбу с пиратами по полной программе, включая даже применение кораблей-ловушек, не говоря уже о следовании на каждом торговом судне с российской принадлежностью военной команды из числа морских пехотинцев для защиты от пиратов.

При этом будут использоваться базы на Кипре и в Сирии. Вообще, маскировочной информационно-психологической кампании россияне уделяют большое внимание. При этом к лжи по радио, телевидению, в газетах и журналах добавляется еще относительно удачное распространение слухов. Их призваны подкреплять официальные заявления всяких российских должностных лиц, как военных, так и дипломатов. Даже на самом высшем уровне.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110545/21318/2008