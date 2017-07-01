О следствии и судебной практике в прошлом









Необходимые пояснения. Уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р 1926 года действовал до принятия в 1960 году Уголовного кодекса РСФСР в соответствии с разработанными Основами уголовного законодательства Союза ССР. Естественно, что за 34 года произошли изменения в стране, в обществе и практике применения мер уголовного наказания. Советские правоведы учли многое, что уже не отвечало требованиям времени и международным обязательствам СССР в связи с созданием ООН.

Статья 58 УК Р.С.Ф.С.Р (глава I. КОНТР — РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ) состояла из 18 частей и могла применяться в совокупности со ст.59 ч.1-12 (глава 2 — ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ). В связи с этим приведенный ниже материал следует принимать с осторожностью, а не буквально.

Анатолий Лавритов

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Из комментария на сайте — https://nstarikov.ru/blog/82212

Serg Uko:

Как часто мы слышим про статью 58, применяемую направо и налево при «злобном тиране Сталине».

Зашел разговор про данную статью. Человек из Перми (Егор Молчанов) предложил открыть глаза подписчикам на данную статью. Дело в том, что он служит в «органах» и при разборе старой документации нашлись 2 папки, датируемые 1942 и 1943 годом. Среди кучи уголовных дел были и политические. Далее цитирую его письмо в эхо-конференцию:

1942 год. Октябрь. Статья 58.7 — Срок 10 лет с конфискацией. Директор завода. Отрапортовал о завершении строительства цеха, а там кроме фундамента не было ничего (установила комиссия). Результат срыв производства.

1942 год. Октябрь. Статья 58.12 — Срок 3 года. Укрывал сбежавшего еще в 1941 году дальнего родственника.

1942 год. Октябрь. Статья 58.9 — Срок 10 лет. Рабочий на ж.д. С друзьями приняли на грудь. Спалили подготовленные к ремонту моста стройматериалы. Частично пострадал мост.

1942 год. Hоябрь. Статья 58.13 — Срок 15 лет с конфискацией. Работник паспортного стола. Раненому командиру РККА отказал в постановке на учет и припиской к временному месту жительства. Высказав в грубой форме претензию «Жаль, что тебя не убили на фронте. Сейчас время не отнимал бы».

Тут мой комментарий: Судя по делу — командир приходил уже раз пять. Жил уже 2 недели на вокзале. Этот разговор был услышан младшим лейтенантом HКВД, который и взял за жабры зажравшегося чинушу.

1943 год. Январь. Статья 58.16 — Расстрел. Был пойман ранее высланный бывший белый офицер. Сейчас работал на рации. Раскрыта сеть диверсантов.

1943 год. Январь. Статья 58.7 — Срок 15 лет с конфискацией. Зав. складом ГСМ. Был пойман на продаже налево ГСМ.

1943 год. Март. Статья 58.8 — Расстрел. По пересмотренным делам был пойман аноним. Посадил оговором своего начальника, чтобы занять его место в 1939 году. И соседа, чтобы улучшить свои жилищные условия.

1943 год. Март. Статья 58.17 — Срок 5 лет. Хранил немецкие агитки.

Это только по политическим, что успел выписать сегодня. Завтра, если успею, выпишу еще. Hу, в общем все сидели «ни за что»!

Март 1943. Статья 58.10 — Срок 3 года. Секретарь военкомата делилась данными с любовником в постели. Любовник тоже сбывал куда-то информацию (про него не нашел ничего)

Апрель 1943. Статья 58.3 — Расстрел. Если кратко, то Hоводворская тех времен. Правда вещала исключительно по знакомым. Знакомые ее и сдали.

Май 1943. Статья 58.8 — Расстрел. Урка замочил человека. Hо человек оказался проверяющим сверху, приехавшим из Москвы.

Май 1943. Статья 58.7 — 15 лет. Осужден секретарь райкома!!! К красивой дате хотел отчитаться о пахоте. А в наших краях снег порой еще в первых числах мая лежит. Было поломано десятки единиц техники и загнанно до смерти полсотни лошадей.

Май 1943. Статья 58.7 — 10 лет. Я так понимаю — шел по предыдущему делу. Тракторист в нетрезвом состоянии перепутал поля, поскольку еще лежал снег и перепахал озимые.

Август 1943. Статья 58.2 – Расстрел. Разгромлена местная банда. Главарь пошел по статье 58.2

Август 1943. Статья 58.13 — Расстрел. В местном ресторане выпивший рецидивист начал хаять власть и призывать к бунту. Успел повещать минут 5, прежде чем скрутили.

Hа сегодня к сожалению все. После обеда ездил на вызов. Дальше разве только после праздников.

С уважением – Egor

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Далее по этому письму последовало обсуждение:

«From : Roman Kuzmichyov

В принципе, версия о том, что 58 статью применяли вынуждено, по причине чрезмерной мягкости остальных статей «тоталитарного» УК прекрасно подтверждается».

«From : Roman Kuzmichyov

Скурил кодекс, но так и не понял почему и за что 58-ю статью назвали «политической».

Статья карала за антигосударственную деятельность в разных проявлениях. Hо вот, кто и когда назвал ее «политической»??? Hе удивлюсь, что это сделали ревизионисты-шестидесятники, «разоблачители культа» и прочие «пропагандоны катастройки». Сделали намеренно. Подменив один раз это понятие, они одним взмахом ладони перекрасили вредителей, шпионов, диверсантов и убийц в пострадавших по политическим мотивам, то есть за убеждение. Из иуд сделали святых.

Их всю жизнь звали «контра» и это их настоящее название. Hо стоило их назвать «политический»… почувствуйте разницу, как говорится».

А теперь внимание! В обсуждение вступил внук «репрессированных»:

«From : Vinogradoff Igor

Я всегда моих вспоминаю. Тоже «ни за что» сосланы. В 39-м году на освобождённых теppитоpиях в Пинской губеpнии воспpепятствовали созданию колхоза и устpоили саботаж с поджёгом всех хозяйственных постpоек вместе со скотом и поместья впpидачу.

Hе pасстpеляли — сослали в Тюменскую область на поселение. Пpабабка так до последних дней по-pусски не говоpила, — бо «гоноpова полячка», хотя на самом деле белоpусская помещица, вышедшая замуж за польского батpака».

Закончить статью хочу словами одной бабушки. Чинил я ей телевизор, разговорились. При Сталине отсидела 8 лет. По ее словам: «сейчас это называется «ни за что», а тогда это было за спекуляцию» Так как она говорит: «Если бы при Сталине творилась хотя бы десятая часть того, что творится сейчас, то я поражаюсь его человеколюбию.…»

29.06.2017

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/19310/-