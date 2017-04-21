Россия 

О СИЛЕ СЛОВ

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                                     О СИЛЕ СЛОВ

                   В профессиях любых жаргон найдём

                   И «профи» я за то корить не стану

                   Моряк не скажет: «Хорошо плывём»

                  «Идём отлично» скажет капитану

 

                   И лётчик, что закончил свой полёт

                   Кабиной вниз на полосе бетонной

                   Не произнёс: «Не вышел разворот»

                   «Не докрутил» промолвил сокрушённо.

 

                   И следователь, чтоб добыть суметь

                   Признание от уголовной мрази,

                   Ей резко говорит «В глаза смотреть!»

                   (когда на службе — в этой ипостаси)

 

                    А империалисты всех мастей —

                    Бандиты — их «закон» давно проверен.

                    Они  — проклятие для всех людей

                    Убийцами их заклеймил Чичерин.

 

                    «Шестёрки» их в ООН который год

                    Клянут Россию, но — бандиты сами,

                     Лощёные, наряд — как у господ,

                     В перчатках, но с кровавыми руками

 

                     Один из шайки -Мэттью — клеветник,

                      Что под напором правды извивался

                      Услышал вдруг слова, что не привык

                      Он слышать,  «Мне в глаза смотреть!», смешался.

 

                      Не долго этой банде ликовать,

                       Пробирки им и яды не помогут

                       И наши дипломаты отстоять

                       России честь меж тех подонков смогут.

 

                       Хотя, конечно, трудно воевать

                       Когда тебе предатель целит в спину

                       И либеральным запахом опять

                       С Отчизны вдруг повеет на чужбину.

 

                        И Козырева прежние дружки,

                        Россию распродав по километрам,

                        Узнав о силе слов, кропят стишки,

                        Что полетят туда зловонным ветром.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110165/18233/-

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