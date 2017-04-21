О СИЛЕ СЛОВ
О СИЛЕ СЛОВ
В профессиях любых жаргон найдём
И «профи» я за то корить не стану
Моряк не скажет: «Хорошо плывём»
«Идём отлично» скажет капитану
И лётчик, что закончил свой полёт
Кабиной вниз на полосе бетонной
Не произнёс: «Не вышел разворот»
«Не докрутил» промолвил сокрушённо.
И следователь, чтоб добыть суметь
Признание от уголовной мрази,
Ей резко говорит «В глаза смотреть!»
(когда на службе — в этой ипостаси)
А империалисты всех мастей —
Бандиты — их «закон» давно проверен.
Они — проклятие для всех людей
Убийцами их заклеймил Чичерин.
«Шестёрки» их в ООН который год
Клянут Россию, но — бандиты сами,
Лощёные, наряд — как у господ,
В перчатках, но с кровавыми руками
Один из шайки -Мэттью — клеветник,
Что под напором правды извивался
Услышал вдруг слова, что не привык
Он слышать, «Мне в глаза смотреть!», смешался.
Не долго этой банде ликовать,
Пробирки им и яды не помогут
И наши дипломаты отстоять
России честь меж тех подонков смогут.
Хотя, конечно, трудно воевать
Когда тебе предатель целит в спину
И либеральным запахом опять
С Отчизны вдруг повеет на чужбину.
И Козырева прежние дружки,
Россию распродав по километрам,
Узнав о силе слов, кропят стишки,
Что полетят туда зловонным ветром.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/110165/18233/-