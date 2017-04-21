О СИЛЕ СЛОВ

В профессиях любых жаргон найдём

И «профи» я за то корить не стану

Моряк не скажет: «Хорошо плывём»

«Идём отлично» скажет капитану

И лётчик, что закончил свой полёт

Кабиной вниз на полосе бетонной

Не произнёс: «Не вышел разворот»

«Не докрутил» промолвил сокрушённо.

И следователь, чтоб добыть суметь

Признание от уголовной мрази,

Ей резко говорит «В глаза смотреть!»

(когда на службе — в этой ипостаси)

А империалисты всех мастей —

Бандиты — их «закон» давно проверен.

Они — проклятие для всех людей

Убийцами их заклеймил Чичерин.

«Шестёрки» их в ООН который год

Клянут Россию, но — бандиты сами,

Лощёные, наряд — как у господ,

В перчатках, но с кровавыми руками

Один из шайки -Мэттью — клеветник,

Что под напором правды извивался

Услышал вдруг слова, что не привык

Он слышать, «Мне в глаза смотреть!», смешался.

Не долго этой банде ликовать,

Пробирки им и яды не помогут

И наши дипломаты отстоять

России честь меж тех подонков смогут.

Хотя, конечно, трудно воевать

Когда тебе предатель целит в спину

И либеральным запахом опять

С Отчизны вдруг повеет на чужбину.

И Козырева прежние дружки,

Россию распродав по километрам,

Узнав о силе слов, кропят стишки,

Что полетят туда зловонным ветром.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110165/18233/-