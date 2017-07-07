О шутках Лаврова и встрече Путина с Трампом: итоги «Примаковских чтений»

Мало кто обратил внимание на время проведения «Примаковских чтений». Кому-то это покажется мелочью, а кто-то увидит большее. Значительно большее.

«Примаковские чтения» в 2016 проходили глубокой осенью — 28–30 ноября. И тут в 2017 году прямо посреди лета — вроде бы и время отпусков, да традиция нарушена. Но всё равно все были в сборе 29–30 июня.

Значит, остро возникла необходимость даже не дискуссионной, а договорной площадки в особом стиле ведения дел Евгения Максимовича Примакова.

Не зря ещё в первый день чтений Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв напомнил, что особый стиль Евгения Максимовича и его особая сила заключалась в том, что искать точки взаимопонимания до последнего момента, всё делать для того, что пространство решений не сузилось до одной единственной точки конфронтации и войны.

И даже когда упрямство и несговорчивость американских политических элит привело некогда к знаменитому «развороту над Атлантикой», Евгений Максимович Примаков до последнего применял весь свой профессионализм и опыт, чтобы заставить одуматься «ястребов» по ту сторону океана.

И то, что «Примаковские чтения» 2017 года прошли не тихой и спокойной московской осенью, а беспокойным летом, означает, что внешнеполитическая ситуация накалилась настолько, что необходимо срочно искать выходы из сложившейся ситуации серьёзно охладевших отношений России и США.

И потому ни для кого не является секретом, что появление Генри Киссинджера на «Примаковских чтениях» совсем неслучайно. Фактически, «Примаковские чтения» стали площадкой для того, чтобы один из самых опытных дипломатов и переговорщиков посетил Москву, встретился с Президентом России Владимиром Путиным и Министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

И в текущих сложных внешнеполитических условиях я совсем не удивлюсь, если в рамках подготовки «Примаковских чтений» были сформированы команды переговорщиков из США и России. Для того, чтобы максимально подготовить встречу двух лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. Потому что ситуация сложилась настолько острая, что всему миру необходимы положительные и дружественные итоги этой встречи. Необходимы договорённости, позитивные пути развития сложившейся ситуации. Нельзя позволить, чтобы два лидера разошлись в ссоре и непонимании — это может слишком дорого обойтись всему миру.

Очень многое можно понять из самой речи Генри Киссинджера, учитывая то, что он обладает огромнейшим авторитетом в Республиканской партии США. Он неоднократно делал акцент на том, что бывали времена и хуже, возникало противостояние и более острое, но тем не менее всегда США и Россия могли договориться. Это был основной акцент выступления. Генри Киссинджер даже вспомнил времена Русско-японской войны, когда США выступали на стороне Японии. Но в итоге отношения между странами смогли прийти в норму — стали стабильными, партнёрскими и доверительными.

Киссинджер отметил, что это естественно, когда великие державы борются за превосходство. Великие державы часто находятся в состоянии некоего конфликта — главное, чтобы температура этого конфликта не превышала определённые пределы и конкурентное соревнование великих держав не перешло в прямой конфликт.

Генри Киссинджер подвёл итог такими словами: «Вопрос следующий — придём ли мы к форме диалога, который мы сможем поддерживать. Я оптимистично смотрю в будущее. Я считаю, что такая возможность есть».

И не зря выступление Генри Киссинджера завершилось очень тонкой и характерной для Сергея Лаврова глубокомысленной шуткой. Когда Александр Александрович Дынкин, президент ИМЭМО РАН, поблагодарил Генри Киссинджера за то, что он ответил в своём выступлении на извечный русский вопрос: «Что делать». На что Сергей Лавров добавил: «Теперь надо решить, что делать с тем, кто виноват».

С.В. Лавров в своём выступлении откровенно и прямо высказался, что Россия честно выполнила свою часть домашнего задания по ликвидации последствий Холодной войны и всё сделала для того, чтобы мир стал безопаснее.

Но к сожалению, западные партнёры предпочитают манипулировать общественным мнением ради решения собственных внутриполитических задач, предпочитают новые склоки. Хотя в текущей ситуации мы не имеем права на ссоры.

Сергей Лавров отметил, что мы должны созидать полицентричное мироустройство, как не раз предлагал академик Примаков. Насущно, жизненно необходимо договориться о едином толковании норм международного права.

Всё сказано. И даже больше. Обозначены векторы движения. Не просто так откладывалась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. И Сергей Лавров, и Генри Киссинджер несколько раз повторили, что мир ныне в такой ситуации, что остро необходимо договариваться и искать пути взаимопонимания. Потому что иначе прогнозы неутешительные.

В этом и заключается особая примаковская школа дипломатии — постоянно идти открыто на переговоры, до последнего искать точки взаимопонимания и компромисса, но при этом свято блюсти национальные интересы России.

На просторах «Примаковских чтений» встретились самые разные люди — порой с диаметрально противоположными взглядами. Прилуков Виталий Михайлович, генерал-лейтенант КГБ, некогда поддержавший ГКЧП. Многочисленные представители МИД, научных учреждений. Алексей Леонидович Кудрин, 11-й Министр финансов Российской Федерации, известный либеральными взглядами и особым отношением к Западу. Сергей Викторович Лавров. Генри Киссинджер. И различные эксперты из США и Европы.

Но все эти люди, уважая наследие Евгения Максимовича Примакова, собрались для поиска компромисса и работы во благо мира — в самом гуманистическом понимании этого слова.

И, к слову, совсем не удивительно, что практически под встречу Владимира Путина и Дональда Трампа сложился столь скорый визит Си Цзиньпина в Москву. Китай несколько обеспокоен выжидательной позицией России по ЭПШП. Хотя Россия всего лишь блюдёт свои интересы. Глобалистские устремления, что Запада, что Востока, одинаково губительны для Российской Федерации. И спешить в объятия Китая точно не стоит. Перед этим стоит оговорить условия на много лет вперёд и на многие варианты развития событий.

Всё готово для встречи лидеров США и России. Скорее всего, определённые предварительные договорённости уже заключены. И Украина — не более чем разменная мелкая карта, как отмечали многие эксперты «Примаковских чтений». А вот Сирия и КНДР, как многие считают, продолжают оставаться критическими точками переговоров.

Первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже согласована и состоится 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге. Будем надеяться, что в рамках стратегии Евгения Примакова пройдёт она положительно и выгодно для обеих сторон.

Совсем не просто так Сергей Лавров вспомнил январь 1996, когда он оказался с Генри Киссинджером на обеде в честь израильского министра обороны Эхуда Барака. Тогда некто задал вопрос Киссинджеру, как он относится к тому, что Евгения Примакова назначили министром иностранных дел РФ. Лавров вспомнил, что Киссинджер тогда очень ёмко и серьёзно ответил: «Мне всегда было проще иметь дело с теми, кто понимает свои национальные интересы».

Именно в таком ключе и пройдёт встреча лидеров России и США. В полном понимании своих национальных интересов.

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»