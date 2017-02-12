О реакции украинского ТВ на смерть Гиви

Видео предоставлено Константином Долговым специально для News Front

Реакция украинского телевидения на смерть Гиви омерзительна и тошнотворна. Это нельзя смотреть, потому что от этого тошнит. Но смотреть это нужно, чтобы знать с кем мы имеем дело по ту сторону.

Константин Долгов о реакции украинского ТВ на смерть командира батальона «Сомали» Михаила Толстых.

«Я вам сейчас покажу небольшой сюжет с украинского телевидения. Он омерзительный. Потерпите, он короткий всего минуту. На всякий случай буду переводить, потому что вот этот тошнотворный, показушный телевизионный акцент может сбить с толку», — сказал он.

Метки по теме: Война на Донбассе; Гиви; реакция укрСМИ; СМИ Украины. гражданская война на Украине; убийство Гиви

По материалам: https://news-front.info/2017/02/12/o-reakcii-ukrainskogo-tv-na-smert-givi/