О присоединении Украины к России и нежелании слышать Сергея Лаврова

Эскапизм — это проблема современной цивилизации. Наркотики, онлайновые игры, секты. Многие люди не выдерживают информационного и социального давления окружающего мира — и убегают из реальности.

Очевидно, распад СССР для некоторых людей оказался столь психотравмирующей ситуацией, что они, особенно в возрастном диапазоне 40–60 лет, до сих пор живут в мечтах о несбывшемся и в ожиданиях невозможного.

Есть определённая социальная группа людей, которые, несмотря на факты, несмотря на заявления официальных лиц Российской Федерации, продолжают требовать, чтобы Украину присоединили территориально к России.

Я понимаю, откуда проистекает эта требовательная вера у политических эмигрантов из Украины. Особенно у одесситов. Они до сих пор верят, что их город является центром Черноморского региона. Хотя он давно скатился до уровня обычного провинциального криминального украинского города, промышляющего контрабандой.

Достаточно посмотреть на так называемых одесских журналистов и общественных деятелей, как оставшихся в Одессе, так и эмигрировавших в Москву после государственного переворота. Они не хотят принимать ценности и цели Российской Федерации, их не интересует, что России важно и нужно. Они требуют в стиле «вынь да положь», чтобы Россия как можно быстрее в обязательном порядке присоединила к себе Одессу. А заодно покарала всех «виновных»и щедро одарила всех «верных».

Нет у них никакого российского патриотизма и уважения к России — есть исключительно местечковый одесский патриотизм. То, что от советской Одессы, от её экономической и культурной значимости и ценности за 23 года ничего уже не осталось, их не волнует. Вера в то, что «придёт Россия и всё решит», у антимайдановских одесситов ничем не отличается от веры евромайдановских одесситов, что «придёт Европа и примет Украину в Евросоюз».

Они даже не осознают, какие они похожие — и в заблуждениях, и в агрессии, и в неспособности понять чужую точку зрения. Точно так же, как евромайдановские одесситы в 2014 году угрожали убивать и калечить за иное мнение.

Точно так же ныне через три года угрожают убивать и калечить за иное мнение антимайдановские одесситы. И те, и другие видят Украину высочайшей ценностью современного мира. Нет между ними разницы. У них внутри угнездилась Украина. И места для ответственности перед Россией, для уважения к целям и задачам России, для служения России — не осталось. Всё заполонила у них украинская Одесса и сама Украина.

Чуть поспокойнее себя ведут эмигранты из других регионов Юго-Востока Украины — видимо, не настолько агрессивная ментальность. Хотя требования и ожидания у них те же. Они не хотят начинать жизнь с нуля в России, хотя никто им не мешает. Они хотят, чтобы Россия «на штыках» вернула им жизнь до 2014 года. Чтобы сама пришла в их города и квартиры — и обеспечивала всем, от работы и законности до постройки новых производств и ремонта инфраструктуры.

Самим восстанавливать то, до чего они коллективно довели свою страну за 25 лет, они не хотят. И антимайдановцы не хотят. И евромайдановцы не хотят.

Но более всего удивляет, когда требуют немедленно присоединить Украину граждане Российской Федерации. Удивительная безответственность перед своими же согражданами и перед своей же страной. Они не знают, как это сделать экономически и политически — но от этого только громче требуют. Думают, что всё само собой решится, что сами собой найдутся астрономические суммы интеграционных бюджетов, что никаких последствий не будет на международной арене, что это не переломает огромное количество геополитических проектов и стратегий, которые Россия развивает уже 17 лет.

Радует то, что таких немного. Тех, кто в свои 40–50–60 лет гордо несёт психологическую травму 1991 года и до сих пор живёт в несуществующем советском мире.

Почему то все эти люди игнорируют, что публично, открыто и внятно раз за разом говорят и Владимир Владимирович Путин, и Сергей Викторович Лавров.

Совсем недавно, 17 января 2017 года, Сергей Викторович Лавров провёл пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году.

Если позволите, далее только цитаты:

1. «Отмечу еще одну тему, которую периодически затрагивает Д. Трамп. Он хочет, чтобы каждая страна сама отвечала за собственное развитие. Это тоже перекликается с нашим подходом. Мы выступаем за то, чтобы все были самостоятельны, чтобы в мире было меньше иждивенчества и больше уважения к законным, легитимным интересам каждого государства».

2. «Выбор Российской Федерации хорошо известен. Мы, конечно же, не пытаемся ничего экспортировать. В истории нашей страны был опыт экспорта революции. С тех пор мы перестали этим заниматься, но дурной пример заразителен. Повторю, экспорт демократии и ценностей продолжает сеять проблемы в международных отношениях.

Именно экспортом ценностей и требованием принять только европейский взгляд на вещи стартовал кризис на Украине.

Экспорт демократии и ценностей привел к тому, что мы называем «арабской весной», последствия которой мы сейчас пожинаем. «Арабская весна» в свою очередь породила импорт миграции в сторону Европы. Так что экспортно-импортные операции, к сожалению, тоже имеют место и отнюдь не способствуют укреплению безопасности.

Наш выбор в пользу прагматизма, основанного на коренных интересах Российской Федерации. Эти интересы просты. Они неизменны и заключаются в том, чтобы страна жила хорошо, чтобы повышалось благосостояние наших людей, чтобы было устойчивое развитие нашей экономики и социальной сферы в условиях безопасности и в максимально благоприятных внешних обстоятельствах. На это нацелена вся наша работа. Здесь нет места какой-то идеализированной позиции, нет места для мессианства. Мы ищем совпадающие интересы со всеми, кто готов делать так, чтобы мировая экономика развивалась в интересах всех без исключения стран и народов».

3. «Напомню еще раз, Будапештский меморандум содержит одно-единственное юридическое обязательство России, США и Великобритании, которое заключается в том, что против Украины, которая освободилась от ядерного оружия, не будет применена сила с использованием ядерного оружия. Это единственное юридическое обязательство 1994 г., закрепленное в Будапештском меморандуме.

Вместе с тем, конечно, в этом протоколе есть и политические обязательства, которые заключаются в том, что все мы хотим, будем и должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость украинского государства. Все это абсолютно соответствует нашей позиции.

Единственное, чего нет в Будапештском меморандуме, это обязательства или обязанности России или кого бы то ни было еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота, авторы которого первой своей акцией провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму».

Как видим, позиция Министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова прагматична, логична и разумна. Российское руководство не сомневается в том, что рано или поздно те преступные и недобросовестные украинские политики, которые захватили власть в результате государственного переворота в Киеве, утратят эту самую власть и предстанут перед украинским судом за многочисленные военные преступления и преступления против человечности.

А затем Украина, как независимое, внеблоковое государство сможет развиваться далее, взаимодействуя с другими государствами — и с европейскими странами, и с Россией — на принципах взаимовыгодного партнёрства и взаимного уважения.

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»