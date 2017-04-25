О подрыве ОБСЕ в ЛНР: Когда вовремя гибнет американец, — мнение (ФОТО)

Внедорожник ОБСЕ в Донбассе взорвался как-то совсем уж вовремя и с совсем уж правильным составом пострадавших, чтобы считать это событие чистой случайностью. Тем более, что, начиная с гибели малайзийского «Боинга», такие «случайности» происходят в самый нужный для киевского режима момент. Прям как по заказу.

Соединенные Штаты не раз ставили своих граждан под удар ради достижения внешнеполитических целей. Провокацией обстрела форта «Самтер» началась Гражданская война в США, унесшая больше жизней американцев и вызвавшая большие разрушения, чем любая внешняя война в истории Америки.

Испано-американская война 1898 года началась с очень своевременного, хоть и весьма загадочного взрыва в бухте Гаваны броненосного крейсера «Мэн», погибшего с большей частью экипажа. Бомбардировкам военных объектов Северного Вьетнама, а затем и десятилетней кровопролитной сухопутной операции армии США во Вьетнаме дал старт Инцидент в Тонкинском заливе, неадекватная реакция на который США также заставляет подозревать провокацию.

Читайте также: Первые кадры с места подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР (+ВИДЕО, ФОТО)

Да и в наше время простые американцы сотнями гибли в Ираке (из-за липовых пробирок с бактериологическим оружием), гибнут в Сирии — из-за столь же липовых обвинений Башара Асада в использовании химического оружия. Погиб даже посол США в Ливии, причем только за то, чтобы исламисты могли установить в стране террористический режим и понудить к бегству в Европу десятки тысяч ливийцев. Нефть и газ Муаммар Каддафи и так исправно и гарантированно поставлял в ЕС.

Не исключено, что, глядя на столь «бережное» отношение США к своим гражданам, в Киеве решили: хотя бы один американец может принести пользу и Украине. В конце концов, Вашингтон неоднократно обещал украинским властям всемерную поддержку, а всемерность пределов не имеет.

И вот очень вовремя, прям как яичко ко Христову дню, взрывается внедорожник ОБСЕ в ЛНР. И набор пострадавших — хоть на выставку отправляй.

Погиб гражданин США, а случайно уцелели граждане Германии и Чехии. Германия — политический и экономический локомотив ЕС, чья роль существенно возросла после старта британско-европейского бракоразводного процесса.

Чехия — наряду со Словакией и Венгрией — открыто симпатизирует России, разрушая трогательное русофобское единство восточноевропейских лимитрофов-младоевропецев. Причем Чехия — наиболее экономически развитое и самодостаточное государство, как в вышеуказанной тройке, так и во всей Восточной Европе.

Читайте также: ВАЖНО: кто руководил подрывом автомобиля ОБСЕ — фамилии, звания, позывные

При этом подрыв внедорожника ОБСЕ происходит еще и накануне визита в Россию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Было понятно, что главе европейской дипломатии предстоит очень нелегкий разговор с Сергеем Лавровым, который обязательно должен был поинтересоваться (и, кстати, поинтересовался), как ЕС, ведущие члены которого являются участниками нормандского формата и к тому же выступили гарантами выполнения Минских соглашений, собирается воздействовать на Киев, упорно саботирующий минский процесс, а в последнее время и вовсе начавший движение вспять.

К тому же Евросоюз, поддержавший (в лице своих тогдашних руководителей) государственный переворот на Украине, несет полную ответственность за действия тех, кого привел к власти.

На фото: На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР

Фото: © РИА Новости. Народная милиция ЛНР

И тут Могерини получает такой подарок. Теперь можно в ответ на озабоченности Москвы сообщать о собственной озабоченности проблемой безопасности миссии ОБСЕ. Принуждение к миру киевских бандитов становится уже не столь актуальным на фоне гибели американца и ранения (а ведь могли и погибнуть) двух граждан Евросоюза.

И обстрелы мирных городов Донбасса, которые должна предотвращать, но не предотвращает мониторинговая миссия ОБСЕ, уже тоже уходят на второй план. Там же чуть не убили двух европейцев.

Читайте также: Установлен состав диверсионной группы ВСУ, взорвавшей автомобиль ОБСЕ (+ФОТО)

Но подрыв внедорожника должен был сыграть и сыграл не только на выхолащивание смысла визита Могерини. Уже летит в Донбасс председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

И можно не сомневаться, что его также будут интересовать не проблемы безопасности мирных граждан, а вопрос сохранения жизней наблюдателей ОБСЕ. Украинско-донбасская повестка дня в ОБСЕ и ЕС на ближайшие пару недель забита взрывом.

Причем информационная и дипломатическая картинка изначально складывается не в пользу Донбасса. Хотя бы потому, что безопасность сотрудников миссии должны обеспечивать власти, реально контролирующие территорию (в данном случае — руководители ДНР/ЛНР).

Читайте также: Украинские диверсанты подорвали патруль ОБСЕ, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЛНР, — МВД

Наконец, главное. Порошенко уже полгода регулярно сообщает своим дорогим украинцам, что не сегодня завтра встретится с Трампом. Но мечта так и остается мечтой, а «крепость рукопожатия» приходится определять по телефону. Причем никогда не знаешь точно, разговаривает ли с тобой Трамп или какой-нибудь наглый пранкер.

И тут сразу же появляется возможность реально, долго и предметно поговорить по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Тиллерсон, судя по всему, ничего особо приятного Порошенко не сказал. Неслучайно именно после этой беседы СБУ резко возбудилась и с опозданием почти на сутки возбудила уголовное дело по факту подрыва автомобиля миссии ОБСЕ.

Видимо от Петра Алексеевича потребовали не досужих рассуждений, а конкретных фактов и доказательств. Тем не менее свою любимую идею о вводе в Донбасс вооруженного контингента ООН (который должен разоружить силовые структуры ДНР/ЛНР) Порошенко в очередной раз изложил. Конечно, пока Россия — постоянный член Совбеза ООН с правом вето, это не более, чем мечты, но для поднятия духа украинских «патриотов» и короткой информационной кампании сойдет и это.

На фото: На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР

Еще в качестве бонуса Госдеп США заявил, что обеспокоен инцидентом и надеется на полное, прозрачное и своевременное расследование инцидента. В Киеве не хуже, чем в остальном мире, знают, что если США настаивают на полном, прозрачном и своевременном расследовании, то это не значит, что оно должно быть объективным (ведь требование объективности отсутствует).

Читайте также: В ЛНР произошел бой с украинскими диверсантами, предположительно взорвавшими автомобиль ОБСЕ

Должны быть представлены непротиворечивая версия событий и доказательства (сообщения в «Твиттере», «признания» анонимов, отпечатки пальцев «русских хакеров» на сайтах Пентагона, пробирки с полонием, которым «террористы», идя на дело, по русской привычке полоскали горло, чтобы их не выдавал запах водки и так далее), которые удовлетворят даже не американских официальных лиц, а невзыскательную публику ток-шоу.

Теперь главное, чтобы СБУ не перестаралось. А то, если у них в подготовке теракта против ОБСЕ признается тысячи полторы «террористов-сепаратистов», которые сидят в застенках по году-полтора, может возникнуть неудобный вопрос: кто же перед ними задачу ставил?

Читайте также: Украина сама роет себе яму, переписывая историю

Вот так всего один мертвый американец может существенно поправить на пару недель совсем уже было захиревшую киевскую информационную картинку. А там еще на пару недель Евровидение. Для современного состояния киевской власти это почти навсегда. О более длительных периодах планирования они не задумываются. Ведь каждый месяц еще прожить надо.

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА «Россия сегодня»