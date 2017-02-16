О мигрантах. Хотите жить в России? Присоединяйте свои земли к ней!

Анонимные чиновники в РФ продолжают заниматься вредными и опасными экспериментами с миграционной политикой. МВД разработало проект закона, который предусматривает упрощение действующей системы получения вида на жительство в РФ иностранцами через введение балльной системы оценки. Приток гостей будут определяться, исходя из социально-экономических и демографических потребностей страны. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных актов.

Пока закон не принят, давайте бить тревогу! По данным главы того же самого МВД РФ находится на втором месте в мире по количеству мигрантов. Ублюдочные постсоветские бантустаны не смогли прокормить никого, кроме своей воровской верхушки: остальные бегут из них в Россию, чтобы спастись от нищеты и голода.

Людей жалко. Но жалость надо направлять на то, чтобы ликвидировать постсоветские бантустаны и дать там возможность жить по-человечески. Жалеть гибнущих людей, принимая их всех в Россию из полностью обанкротившихся оккупационных протекторатов колониальной американской империи – это значит Россию не жалеть.

Глава МВД говорит, что средств, выделяемых на выдворение мигрантов из РФ, недостаточно. И более 70% россиян предсказуемо выступают за более жёсткие ограничения въезда мигрантов в РФ.

Как же реагируют на это анонимные чиновники? Согласно их законопроекту, желающие получить вид на жительство иностранные граждане смогут, минуя стадию получения разрешения на временное проживание в РФ, участвовать в балльной системе оценки. Количество баллов уменьшит или увеличит их шансы на получение вида на жительство.

Критерии оценки будут включать в себя возраст, образование, осуществление трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности в РФ, а также уровень адаптации кандидата.

С помощью введения балльной системы шанс на получение вида на жительство в короткий срок получат не только русскоязычные граждане бывшего СССР, но и представители других народов, которые хотят жить и работать в России.

«Отсутствие дополнительных бюрократических процедур позволит повысить привлекательность страны для молодых и образованных иностранных граждан», – отмечается в пояснительной записке.

Среди «положительных» сторон нововведения отмечается совсем не положительный опыт Австралии и Канады, а также гибкость такой системы под влиянием демографической ситуации в РФ. Вот уж у кого не следует учиться миграционному бардаку, так это у современного Запада!

«С учетом демографической ситуации или в соответствии с условиями, складывающимися на российском рынке труда, критерии могут изменяться. Меняя величину суммарного балла, можно регулировать количество лиц, получающих вид на жительство, не влияя при этом на качественный состав претендентов», – подчеркивается в сообщении.

Игры с миграцией – это очень и очень опасное направление. Они могут создать проблему не только на десятилетия, но и на века вперёд.

Понятно, что буржую не хочется вкладываться в образование и подготовку кадров из детей своей страны: их лет двадцать с пелёнок поднимать надо. А мигрант приехал уже готовый и взрослый. И даже, глядишь, с образованием! То есть тратиться на его подготовку не надо! Да и зарплату он согласен получать меньше, чем местный житель…

Здесь, может быть, в самой острой форме выпирает антинациональное мурло эгоистического рыночного капитализма. Плевать на свой народ, лишь бы личную прибыль выкроить – такова позиция барыг, большинство из которых, кстати, не русские.

Но поймите, люди: даже если кроткий мигрант согласится всю жизнь работать дворником безропотно (что само по себе уже весьма сомнительно) – то смуглые дети его уже полноправные граждане России! Они родились в России, они предъявят свои требования России, и попробуй отклони!

А как быть с уникальным русским геномом, какие крови его разбавят при массовости смешанных браков? В политике правительство говорит о «Русском мире», постоянно апеллирует к русскому духу, русскому характеру и т.п. Но получается, что на деле то же правительство демографически разрушает генокод того самого русского народа, на который пытается опираться!

Скажу, как экономист, тщательно изучавший вопрос. Самая лучшая демографическая политика – это максимально замкнутая демографическая политика. Для друзей можно делать исключения – но пока они друзья, и пока они для тебя встречные исключения делают.

Это, помимо всего прочего, ещё и мощный рычаг воздействия: всякий инородец будет знать, что если его правительство ухудшило отношения с Россией – то и отношение России к нему ухудшится. И, соответственно, сделает всё (как грузинская диаспора в РФ) – чтобы правительство не слишком борзело на американские гранты…

Если народ растёт в числе, то это хорошо из державно-патриотических соображений. Но только в том случае, если растёт твой народ. А если на твоей территории растут другие народы – то чего же в этом хорошего?! Ты же могильщиков себе растишь! Сербы вон навыращивали в Косово плодовитых албанцев, и чем кончилось?

Даже если народ сокращается – не нужно его пополнять приезжими. Снижение плотности населения увеличивает автоматически материальное благосостояние этого населения. Чем меньше людей, тем больше на каждого приходится ресурсов, а ресурсы в наши дни перерабатываются больше машинами, чем людьми. Чем меньше предложение рабочей силы – тем выше спрос на неё, выше зарплаты, которые готов платить работодатель.

В средние века 3/4 населения Норвегии выкосила чума. Оставшиеся 1/4 норвежцев выстроили веку к 14-му социализм и стали самой богатой нацией на земле, не зная ни крепостного права, ни феодализма, ни зверств капитализма. До тех пор, пока к ним не потекли рекой (уже в наши дни) арабские мигранты…

Норвежское благополучие было неразрывно связано с малочисленностью норвежского населения. Даже в средние века! Что говорить о веке машин, когда правительства уже не знают, куда девать своих безработных… А тут за лучшей долей из бантустанов прутся чужие безработные…

Я вам скажу, что нужно делать – как патриот большой, включающей в себя Армению, России: нужно из этих голодных, оборванных толп формировать на территории России освободительные армии, вооружив и организовав – отправлять свергать русофобские правительства бантустанов!

Мужики они или нет? Почему, вместо того, чтобы прибить мерзкого среднеазиатского бая или молдавского ворюгу – они миллионами прутся в Россию побирушничать?!

На месте президента РФ я бы сказал этим миллионам гастарбайтеров: идите и отвоюйте свою землю! Будьте мужчинами! Нет оружия, нет умений? Мы дадим вам арсенал и инструкторов… Поднимите российский имперский флаг над Туркестаном – и тогда вам не придётся ездить из Туркестана в Россию на заработки!

А то хорошо придумали: американские агенты во главе бантустанов будут баксы ЦРУ-шных взяток пересчитывать слюнявыми пальцами, а народы этих бантустанов хлынут в Россию – корми, мол, нас, нас дома не кормят…

Вот какая демографическая политика нужна России. Инородцев с землёй – берём. Инородцев без земли – не берём. Колоссальная разница – когда люди взяты с землёй и сами себя кормят – или когда их приютили без земли и они сели на шею приютившему их государству!

Вазген Авагян

По материалам: http://publizist.ru/blogs/33/17215/-