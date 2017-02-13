О киевском судилище и «золотом слове» Порошенко (ВИДЕО)

Смотрите в новом выпуске программы «Правда» с Григорием Кваснюком:

— Судившие Христа тоже считали это правосудием: киевский апелляционный суд заочно арестовал главу ДНР А. Захарченко;

— Слово президента — золотое слово? Сейчас проверим!

— Минздрав разрешил тестировать на украинцах почти сотни лекарств.

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