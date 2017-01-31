О чём договорились Путин и Трамп: Звёздный час Юлии Тимошенко

Итак, первый телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся, и он был долгим и конструктивным, пишет «Журналистская Правда».

Правда, о его содержании известно достаточно немного, но давайте попробуем, отталкиваясь от уже знакомых фактов, понять, о чём говорили лидеры двух сверхдержав и к чему пришли. В частности, нас интересует конкретно Украина и её дальнейшая судьба.

Первое, что принципиально важно: президенты двух стран впервые за долгое время пообщались не «поджав губы», а достаточно дружелюбно, даже, можно сказать, тепло.

Об этом можно судить хотя бы из вот этого фрагмента:

«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам».

С одной стороны, понятно, что это «дежурная вежливость», но при «чОрном властелине» и об этом-то речь не шла…

Второе: нас не должно вводить в заблуждение то, что основной темой беседы была борьба с ИГИЛ* и разрешение ситуации в Сирии. Напротив, именно концентрация на этом геополитическом узле как раз и позволяет увидеть тянущиеся из этого «клубочка» нити в самые разные стороны американо-российских отношений.

Трамп решительно настроен (а надо учитывать, что он решителен во всём, как уже успел продемонстрировать рядом указов) уничтожить ИГИЛ.

Более того, он хочет сделать это быстро и «всем миром»: «Американский президент Дональд Трамп планирует задействовать в борьбе с запрещенным в РФ ИГИЛ многие страны, включая Китай, Индию и Австралию. Об этом профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин заявил в интервью радио „Звезда“.

„Мировой блок. Трамп хочет, грубо говоря, повязать всех в этой борьбе: и Индию, и Китай, и Австралию, и Новую Зеландию. Не исключаются и переговоры с Бразилией, чтобы многие страны присягнули, грубо говоря, на верность Трампу и Соединенным Штатам“, — считает политолог».

Соответствующие указания по поиску новых союзников новый глава Пентагона уже получил.

Но, понятное дело, Бразилия и Австралия — далеко не те страны, которые смогут внести решающий вклад в разгром ИГИЛ. А вот Россия, освободившая Алеппо от исламистов — именно та страна. И если Новую Зеландию можно «подписать» на борьбу в полуприказном порядке, то с Россией можно только договориться на взаимовыгодных условиях.

И вот тут мы подходим к самому главному: из далеких сирийских пустынь переносимся в близкие украинские степи. В которых Россия может получить от Трампа свою долю «геополитического пирога» за помощь в борьбе с ИГИЛ в Сирии.

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От дошедшей до каких-то уже просто запредельных отметок беспредела, нищеты и безумия Украины устали все. Устали США, осознавшие, что сколько денег Киеву ни шли — ни на йоту ни экономика не улучшится, ни армия сильнее не станет.

Устала, естественно, и Россия от нервного ожидания очередной бредовой «подляны» со стороны неугомонных радикалов — в широком диапазоне, от терактов в Крыму до геноцида на Донбассе. Надо, короче, что-то уже решать. Самое время.

Решить же нужно сразу две проблемы: первое — убрать к чертям свиноподобную харю Порошенко, оказавшегося не бизнесменом, а мегаломаном и алкоголиком, напрочь недоговороспособным.

Второе — не дать прийти к власти его конкурентам из компании Турчинова-Авакова-Парубия-Яценюка, которые вообще наглухо отмороженные в своей клинической русофобии.

Так как политическая палитра Украины сейчас свелась к весьма небогатому выбору персонажей, то выбирать особо и не из кого. У всех плохой рейтинг, у всех косяки в прошлом, у всех немало поражений.

Но если ориентироваться на цифры, то лучшая из худших — это Юлия Тимошенко. Во второй половине 2016 года она возглавила электоральный рейтинг на возможных выборах президента — «Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, Ю.Тимошенко поддержали бы 17,7%, Ю.Бойко — 11,5%, П.Порошенко — 10,7%, О.Ляшко — 9,8%, А.Садового — 8,9%, А.Гриценко — 7,5%, Н.Савченко — 5,6%, О.Тягнибока — 4,3%. Более 2% отдали бы свои голоса за Д.Яроша и С.Тигипко». (Компании «Тур-Яц-Ав-Па», как видим, тут вообще места не нашлось).

Юля — неплохой компромиссный вариант на общем безрыбье, и, что немаловажно, подпираемая снизу «Оппоблоком» и его электоратом, что также повлияет и на состав её гипотетического правительства, и на политический курс в сторону умеренности и снижения русофобии.

Я не в восторге от Юлии Владимировны, скажу сразу. Не фанат, вежливо выражаясь. Но в последние три года она вела себя достаточно вменяемо. Умная шельма приложила все усилия, чтобы не замараться в кипучем круговороте «зрадоперемог» и всеобщего шовинистического беснования, хотя, конечно, пророссийской её тоже называть нет смысла.

Мы все прекрасно помним, что это политик с огромным стажем, не раз менявшая свою позицию и лагерь. Но мы также не должны забывать, что именно у неё получалось в своё время договариваться с Россией по ряду важных экономических вопросов. И что у России есть определённые рычаги давления на неё, если верить завистливым свидомитам:

«Как известно, против Тимошенко в РФ возбуждены уголовные дела по многим фактам финансовых махинаций, взяточничестве и долгам, например, перед Минобороны России. И все эти уголовные дела не закрыты.

А потому, окажись Тимошенко на воле, то, согласно договоренности, по требованию РФ Украина должна была бы выдать Леди Ю для „отсидки“. Ведь речь идет о миллионах долларов.

Поэтому Тимошенко первым делом после освобождения, посетив Майдан, отправилась к Путину договариваться о своей свободе».

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И не будем забывать, что именно Юля была главным оппонентом «ястребов» во время «Крымского кризиса», отстаивая мирную точку зрения разрешения конфликта. За что ей пришлось сцепиться с тем же Турчиновым, требовавшим военного положения.

Устроит ли Тимошенко Трампа? А почему, собственно, нет? Она не «замазана» в коррупционных и управленческих неудачах нынешней команды, у неё неплохой рейтинг, что дает определенный «запас прочности» её власти на год-другой даже в самом худшем случае.

Тимошенко не относится к заидеологизированным радикалам и вполне может руководствоваться чисто прагматическими соображениями.

Кроме всего прочего, Тимошенко воспринимается как «своя» в «украинской Украине», но на фоне оголтелых нацистов стала восприниматься куда более терпимо и на «русской Украине» — уже, стало быть, есть надежда на постепенное уврачевание раскола в обществе.

Наконец, Тимошенко относится к жаждущему реванша «днепропетровскому клану», который сильно зол на «винницких», а это гарантия какого-никакого, но переформатирования власти, чему обычно придают большое значение американцы

Короче, Трамп вполне может согласиться на кандидатуру Тимошенко во главе Украины, если она устроит Кремль. Вопрос, однако, в том, принял ли уже это решение наш президент?..

Григорий Игнатов

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.