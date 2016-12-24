О чем сериал «Три королевы», анонсы серий, сколько серий выйдет, на каком канале смотреть? На этой неделе в эфире Первого канала завершился сериал «Выйти замуж за Пушкина». А, уже начиная с 26 декабря, телезрителям главный канал страны предложит очередной телепроект. В понедельник зрители смогут понаблюдать за событиями в сериале «Три королевы». Каринэ Фолиянц, которая известна как автор телепроекта «Серафима Прекрасная», сняла этот многосерийный фильм. Она выступает в новом проекте не только как режиссер, но еще и как автор сценария. Сам новый телепроект имеет продолжительность 8 серии. Каринэ, рассказывая о нем, призналась, что уверена, что телезрителям он, безусловно, понравится. По ее словам, при просмотре серий нового телефильма они найдут моменты не только для смеха, но и для грусти.

«Три королевы» — этот телефильм, который создан в жанре психологического детектива. В нём рассказывается история пути сына к своему отцу. Постоянно по ходу серий в этом телефильме будут кипеть страсти. А события в сюжете будет развиваться неимоверно быстро. Конечно же, в этом телепроекте нашлось место и для любви. И хотя в сериях телепроекта присутствуют грустные моменты, тем не менее, по-своему настроению картина довольно позитивная.

О чем сериал «Три королевы», анонсы серий, сколько серий выйдет, на каком канале смотреть? Режиссер Каринэ Фолиянц призналась, что в свой новый проект она пригласила тех актеров, с которыми раньше ей уже доводилось работать. Отметим, что Денис Васильев, который задействован в новом телефильме, снимался ранее в другом фильме этого режиссера — «Единственный мой грех». С другим актером нового сериала Вячеславом Гришечкиным Каринэ имела ряд совместных проектов. По ее словам, она уже сняла его в нескольких фильмах, что поспособствовало созданию между ними дружеских отношений. Также она отметила, что дружба у неё существует и с Вадимом Андреевым, который сыграл в её новом телепроекте. Про себя режиссер говорит, что у неё имеется талант находить молодых актеров, которые обладают невероятным талантом. По ее словам, в дебютных ролях в её фильмах снимались такие актеры, как Сергей Безруков, Екатерина Порубель а также Антон Феоктистов.

О чем сериал «Три королевы», анонсы серий, сколько серий выйдет, на каком канале смотреть? С печального события начинается сериал «Три королевы». Неожиданно умирает Михаил Погодин, который является владельцем винного завода — самого крупного предприятия в Черноморске. Последние годы жизни мужчина грезил созданием нового сорта вина. И у него реализовать задуманное практически получилось. Он даже придумал название для нового сорта – «Три королевы». Однако оформить патент он не успел. Тело Михаила было обнаружено в его квартире. Рядом была обнаружена предсмертная записка, в которой было написано, что это самоубийство, с помощью которого он решил завершить свой жизненный путь. Позднее выяснилось, что эта записка оказалась поддельной и сам владелец винного завода её не писал. Виктор, который является сыном погибшего, приезжает в Черноморск, чтобы проститься со своим отцом. У молодого человека есть сильное желание отыскать человека, который повинен в смерти его отца. Кроме того, Виктор горит желанием продолжить семейное дело, которому всю жизнь отдал его отец.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7924-o-chem-serial-tri-korolevy-anonsy-seriy-skolko-seriy-vyydet-na-kakom-kanale-smotret.html