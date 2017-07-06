О чем не говорят на Украине: угрозы семье как способ выбить показания

Некоторым оптимистам хочется верить, что к 2017 году работа силовых структур Украины все же вошла в русло законности и с задержанными жителями Донбасса теперь обращаются согласно всем правилам ведения следствия. К сожалению, есть все основания предположить, что это не так.

В понедельник, 3 июля, Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что украинская сторона продолжает задерживать сторонников Республики.

«Так, за две недели в Аппарат Уполномоченного по правам человека поступили заявления об аресте 10 человек, причем в основном они были задержаны представителями СБУ на контрольно-пропускных пунктах. Украинская сторона с целью давления на военнослужащих Республики также прибегает к шантажу родственников, заманивая тем самым наших защитников на свою территорию», — сказала она.

По словам Морозовой, в основном людей задерживают по надуманным причинам с целью последующего привлечения к работе в интересах украинских спецслужб.

«В июне был обнародован отчет Комитета по предотвращению пыток Совета Европы по результатам визита в украинские колонии № 25 и 100, СИЗО в г. Харьков, Киев, Хмельницкий и Одесса. В отчете наблюдатели указали на жестокость со стороны представителей украинских силовых структур, которые, согласно данным комитета, продолжают силой „выбивать“ признания», — добавила омбудсмен.

Также, как уточнила Морозова, в отчете отмечается, что, кроме избиения задержанных, представители силовых структур прибегают и к другим нарушениям. В их числе: задержание без соответствующей регистрации и оформления, непредоставление права доступа адвоката или врача, содержание людей под стражей без обвинений дольше законных 72 часов, а также плохое медицинское обеспечение мест лишения свободы.

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С другой стороны, представители ООН по правам человека, Международного Комитета «Красный Крест» во время своих визитов не раз проверяли условия содержания удерживаемых лиц на территории ДНР и убедились, что эти условия не противоречат нормам Международного гуманитарного права.

«Я неоднократно обращалась с официальными письмами к представителям международных организаций по факту применения незаконных методов дознания к удерживаемым лицам, отсутствию медицинского обслуживания, а также ненадлежащим условиям содержания задержанных», — подчеркнула Морозова.

При этом, омбудсмен напомнила, что условия содержания лиц, а также гуманное отношение к ним регламентируются Дополнительным протоколом 2 к Женевской Конвенции 1949 года. Все удерживаемые лица согласно Международному гуманитарному праву должны пользоваться защитой от убийства, пыток, а также жестокого, оскорбительного или унижающего обращения.

«На предстоящей встрече в Минском формате я в очередной раз подниму вопрос об условиях содержания наших пленных в украинских тюрьмах. Мы фиксируем все нарушения прав человека, совершенные украинской стороной. Военные преступления не имеют срока давности. И за все преступления против населения Донбасса виновные будут нести ответственность», — сказала она.

К сожалению, как видно из этого заявления, методы работы СБУ и других силовых структур ничуть не изменились. Все приведенные выше методы работы активно применялись ими еще в 2014 году, в частности, неоднократно имело место давление и угрозы родственникам задержанных.

Так, Алексею Н., которого в собственной квартире схватили каратели из батальона «Днепр-1», во время пыток угрожали репрессиями в отношении его семьи.

«Меня начали пытать, повесили на дыбу, калечили, сломали ребра предположительно прикладом от автомата, пробили барабанную перепонку, рвали плоскогубцами губы, через тряпку заливали мне воду и угрожали расстрелом моей жены и арестом сына», — рассказывает он.

Этот же рычаг давления использовался и в дальнейшем, например — чтобы заставить Алексея не писать претензий по поводу пыток.

«В СИЗО мне „посоветовали“ не писать претензий по поводу пыток, так как к старшему сыну стала проявлять повышенное внимание СБУ», — говорит пострадавший.

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И это не единичный случай — подобная практика была широко распространена. Так, Игорь Э., задержанный осенью 2014 года, рассказывает, что во время пыток в соседнюю камеру приводили его жену.

«Старший предложил мне написать признание о том, что я передавал сведения в ДНР, и сказал, чтобы я подумал о своей жене, при этом он дал офицерское слово, что мою жену не тронут», — рассказывает он.

Впрочем, просто так отпускать женщину украинские каратели не захотели.

«Как мне потом стало известно, мою жену действительно отпустили, предварительно, намеренно ударив каблуком берцев в область голеностопа и сломав ей пальцы правой ноги», — говорит Игорь.

На самом деле в подобной чудовищной методике нет ровным счетом ничего нового. Современные украинские каратели просто переняли и творчески расширили богатый опыт своих идейных — а в некоторых случаях, и кровных — предков, верой и правдой служивших нацистскому режиму на оккупированных территориях.

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Конечно, нынешний киевский режим в лучших традициях геббельсовской пропаганды пытается выставить преступниками и террористами жителей Донбасса, ежедневно вливая эту чушь в уши как населению страны, так и тем европейцам, которые имели неосторожность включить украинский телеканал.

Но факты — вещь упрямая. Рано или поздно власть на Украине поменяется, и тогда нынешние «герои» окажутся в положении бойцов «Беркута». С той лишь разницей, что шансы пережить суд и заключение у «воинов света» будут гораздо меньше.

Если их вообще будут судить.

Юрий Квинто