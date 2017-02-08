О чем говорят губернаторские перестановки в России

В регионах началась очередная губернаторская зачистка. Президент Владимир Путин назначил врио главы Бурятии замглавы Минтранса Алексея Цыденова, а руководителю департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову поручил возглавить Пермский край.

Эксперты, с которыми побеседовали корреспонденты «Независимой газеты», связывают происходящее с грядущей президентской кампанией и называют следующим наиболее вероятным претендентом на отставку главу Карелии Александра Худилайнена.

Отставки и назначения, как заведено в Кремле в последнее время, прошли молниеносно и без особых пояснений для публики. Судя по кратким цитатам с кремлевского сайта, президент напутствовал своих назначенцев, пожелав успешной работы на новом посту, а последние пообещали оправдать доверие.

Фамилии Решетникова и Цыденова широкой публике ничего не говорят, чего не скажешь об их предшественниках — бывшем губернаторе Пермского края Викторе Басаргине и экс-главе Бурятии Вячеславе Наговицыне. Истории последних похожи — Басаргин до назначения был министром регионального развития, Наговицын занимал высокие посты, включая руководство правительством Томской области.

Последние годы недовольство работой обоих нарастало, причем как со стороны Кремля, так и со стороны населения. В 2017-м подходил к концу и срок их полномочий.

Похожими оказались и их сменщики. Решетников — уроженец Пермского края, а Цыденов родом из Забайкалья, так что и в соседней Бурятии, которой ему предстоит руководить, должен восприниматься не варягом, а своим.

и «НГ» в регионе говорят, что местное население уже давно требовало, чтобы Бурятию наконец-то возглавил свой человек (причем надежда была почти потеряна). Решетников и Цыденов практически ровесники, обоим около 40 лет, да и на предыдущих постах оба занимались скорее управленческой, нежели политической, работой.

Их назначение свидетельствует о тренде, который Кремль демонстрирует в новых кадровых решениях, говорит «НГ» руководитель Центра политических и экономических реформ Николай Миронов.

«Ставка делается на эффективных молодых управленцев в возрасте 30–40 лет, которые могли бы взять на себя руководство экономическими процессами, а ситуация в этом плане в регионах довольно сложная, как и в целом по стране», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что Кремль убрал Басаргина из-за перманентного конфликта с региональными элитами, а Наговицын вызвал недовольство грубой политикой на выборах, так что от молодых преемников ждут иных подходов к управлению.

Миронов считает, что отставки явно связаны с грядущей президентской кампанией, поскольку Кремль хочет снизить численность недовольных в проблемных регионах. А значит, резонный вопрос — кто следующий?

Интересно то, что нынешние отставки были предсказаны в СМИ. В расширенной редакции списка на увольнение фигурируют Александр Худилайнен, губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Немаловажно, что этот перечень составлен из руководителей регионов, у которых скоро истекает срок полномочий. В 2017-м помимо перечисленных губернаторов это еще Сергей Жвачкин (Томская область), Валерий Радаев (Саратовская область), Владимир Волков (Мордовия), Евгений Савченко (Белгородская область).

Миронов в беседе с «НГ» также допустил отставку главы Приморского края Владимира Миклушевского, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, губернатора Самарской области Николая Меркушкина. И хотя в этом году выборы им не грозят, но социально-экономическая и политическая ситуации в их регионах тоже проблемные.

Первым на выход, причем в ближайшие дни, пойдет Худилайнен, считает эксперт:

«Им большое недовольство, он привлек негативное внимание к региону, когда изгонял оппозиционного мэра Петрозаводска Галину Ширшину, там низкий уровень жизни, ужасная погода, не позволяющая заниматься сельским хозяйством, а в деревнях из-за нехватки денег отменяют транспорт. Продолжать можно еще долго».

и «НГ», близкие к карельским элитам, утверждают, что решение об отставке Худилайнена было почти принято год назад, однако у него есть высокие покровители в Москве, которые настояли на сохранении его полномочий.

«Сейчас из Кремля поступил сигнал на проведение в Карелии конкурентных выборов и призыве „спустить пары“ недовольства в регионе, из чего можно сделать вывод, что отставка губернатора неминуема», — говорит собеседник «НГ».

Также Миронов считает высокой вероятность досрочного прекращения полномочий Куйвашева и Ковалева. По словам эксперта, Екатеринбург и Рязань отличаются высоким уровнем конфликта между губернатором и элитами. Ковалеву, который предложил своим оппонентам разного рода посты во властных и околовластных структурах, более или менее удалось договориться, однако на этом претензии не исчерпаны. У Куйвашева внутриэлитный конфликт, выразившийся в избрании его оппонента Евгения Ройзмана мэром Екатеринбурга, вышел на федеральный уровень.

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Глава Политической экспертной группы Константин Калачев согласен с версией о Ковалеве. Из списка потенциальных «отставников» он упомянул новгородского губернатора Митина: «К нему есть только один вопрос — это его возраст, в целом претензий к нему нет». Собеседник «НГ» также считает весьма вероятным, что свой пост вскоре покинет Миклушевский, полномочия которого истекают еще не скоро:

«Регион и окружение губернатора находятся в череде скандалов, высоки протестные настроения, а свои обязательства перед жителями региональное руководство зачастую не выполняет».

Алексей Горбачев