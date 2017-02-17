Проишествия 

NYT: «Евровидение» в Киеве под угрозой срыва из-за коррупции

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Члены жюри национального отбора на конкурс Евровидение-2017 Андрей Данилко, Джамала и Константин Меладзе. Фото: segodnya.ua

Киев сталкивается с серьезными трудностями при подготовке к проведению «Евровидения-2017», сообщает The New York Times. «Остаются вопросы, касающиеся тендеров на строительство звуковой сцены и деревни для посетителей: если они вообще были, то были ли они проведены правильно», — отмечает газета.

Кроме того, работа над «Евровидением» в Киеве «остановилась почти на два месяца», когда назначили нового управляющего.

Как сообщало EADaily, Международный песенный конкурс оказался под угрозой срыва после того, как украинская команда продюсеров, занимавшаяся его организацией, объявила о прекращении работы из-за обвинений в коррупции и неэффективном управлении. По словам организаторов, их «полностью отстранили» от принятия решений. Кроме того, работа над «Евровидением» в Киеве «остановилась почти на два месяца», когда назначили нового управляющего.

Ранее антикоррупционные власти Украины замораживали продажу билетов на конкурс после жалоб продавцов на непрозрачный конкурс среди дистрибьюторов.

«Евровидение-2017» должно пройти в Киеве в мае 2017 года. Украина получила право принимать конкурс после того, как в прошлом году в Стокгольме победила крымская татарка певица Джамала.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/17/nyt-evrovidenie-v-kieve-pod-ugrozoy-sryva-iz-za-korrupcii

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