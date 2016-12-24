Украина 

Нынешняя украинская власть не менее преступна, чем предыдущая, — Савченко

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Нынешняя украинская власть не менее преступна, чем предыдущая, — Савченко | Русская весна

Нардеп Надежда Савченко заявила, что нынешняя украинская власть не менее преступна, чем предыдущая.

«Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?» — сказала она.

Также она намекнула на необходимость смены режима Порошенко.

«Что было бы, если бы мы поддерживали Януковича? Мы бы еще терпели два года? Что будет, если будем терпеть это сейчас?» — задала провокационные вопросы Савченко.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1482587688

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