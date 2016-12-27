«Нужно списывать Ту-154»: Вика Боня высказалась об авиакатастрофе, случившейся 26 декабря

Вика Боня высказалась об авиакатастрофе с Ту-154. Среди звезд российского шоу-бизнеса есть немало известных людей, которые свою карьеру начали в проекте «Дом 2». Многие знают таких персон российского шоу-бизнеса, как Ольга Бузова и Алена Водонаева. Впервые о них узнали благодаря проекту «Дом 2». А сейчас они являются известными личностями, которые делают успешную карьеру не только на телевидении. Свой путь к успеху в российском шоу-бизнесе с проекта «Дом 2» начала и еще одна девушка — Виктория Боня. Появившись на проекте канала «ТНТ» она довольно быстро привлекла к себе внимание поклонников. Когда она ушла с шоу, то сделала хорошую карьеру модели, а сейчас является счастливой замужней женщиной. У неё есть супруг и ребенок. Виктория Боня предпочитает проживать во Франции, а в Москву приезжает только по работе.

Случившаяся в воскресенье трагедия с падением самолета Ту-154 вблизи сочинского побережья привлекла внимание российской общественности. Понедельник 26 декабря президент России объявил днем общенационального траура. Многие люди в социальных сетях высказались по поводу этой трагедии, в которой погибли артисты хора имени Александрова, а также известный благотворительный деятель, врач Лиза Глинка. Немало известных личностей российского шоу-бизнеса дали своей комментарий по поводу этой трагедии. Свое мнение решила выразить и Виктория Боня. Сделала она это привычным для себя способом — через социальную сеть Instagram. В этом сервисе она имеет популярный аккаунт, в котором она и оставила пост. В нём она выложила фотографию ТУ-154. Именно на этом самолете отправились артисты в Сирию, но так и не долетели. В подписи Вика написала: «Неужели нельзя все ТУшки списать, чтобы больше люди не гибли?».

Вика Боня высказалась об авиакатастрофе с Ту-154. В комментариях поклонники Бони поддержали такой призыв телеведущей и стали задаваться вопросом, почему разбился этот самолет. Некоторые поклонники отметили, что сам по себе Ту-154 является довольно надежным воздушным судном, а принимая во внимание тот факт, что он эксплуатировался Министерством обороны РФ, то с технической частью у разбившегося судна никаких проблем быть не должно. Отдельные поклонники Бони в комментариях высказали мнение, что здесь имеется какая-то другая причина аварии. Некоторые недоумевали, почему Виктория не считает самолеты Ту-154 надежным и не принимает во внимание версию террористического акта. В комментариях подписчики также выражали мнение, что им очень жалко людей, которые в последние годы часто гибнут в самолетах. Также поклонники Бони стали задаваться вопросом, почему люди продолжают гибнуть и в наше время, когда есть такие технологии, которые позволяют создавать совершенные машины. Призыв Виктории списывать старые самолеты большинство поклонников поддержали. Они предложили строить новые самолеты, которые будут надежными и современными, что сведет к минимуму риск возникновения авиакатастроф.

Вика Боня высказалась об авиакатастрофе с Ту-154. Некоторые поклонники модели в комментариях написали, что они не считают что катастрофа произошла из-за плохого технического состояния самолета. Также они заявили, что пилоты тоже не причём, поскольку они были настоящими профессионалами. Фанаты считают, что здесь есть какая-то другая причина, которая привела к падению самолета. Некоторые фанаты сразу в комментариях стали выдвигать версию, что этот теракт. Другие поклонники Вики, комментируя это предположение, выразили мнение, что даже если это террористический акт, то об этом обычным гражданам страны спецслужбы не расскажут. Некоторые подписчики Бони написали, что им понравилась адекватная подпись под фотографией своей любимицей. В комментариях эта часть фанатов стала задаваться вопросом, почему никто не говорит о вероятности теракта. По мнение уверенных в этом поклонников Бони, с этим самолетом могло случится тоже, что в прошлом году произошло в небе над Синайским полуостровом с другим воздушным судном российской авиакомпании.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7961-nuzhno-spisyvat-tu-154-vika-bonya-vyskazalas-ob-aviakatastrofe-sluchivsheysya-26-dekabrya.html