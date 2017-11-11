Нужно ли доить малый бизнес?

На вопрос, вынесенный в заголовок, ответ однозначный – нет. Во-первых, в этом нет экономического смысла: собирать налоги с малого бизнеса все равно что стричь свинью – визгу много, а шерсти мало. Во-вторых, во всем мире малый бизнес играет совсем другую роль – создание рабочих мест.

В России в малом бизнесе работает примерно одна шестая от всех занятых в экономике. В Европе этот показатель в три раза выше. Основная причина такой разницы – в позициях государств. В России к малому бизнесу требования такие же, как и к большим предприятиям – он должен сдавать отчетность, уплачивать все многообразие налогов и т.д. Хотя задача государства – максимально упростить существование малых предприятий, чтобы они не отвлекали свои небольшие ресурсы на непродуктивную деятельностью.

Для малого бизнеса заполнение всяких бумажек и уплата различных налогов – невыносимое бремя. Одно дело нанять бухгалтера, чтобы он готовил отчетность для предприятия в 100 или 1000 сотрудников. Другое – для предприятия с тремя сотрудниками. Во втором случае, конечно, абсолютная стоимость ведения отчетности будет ниже, но относительная – намного выше. И это способно отбить у многих желание заниматься бизнесом.

В России даже индивидуальные предприниматели (самая простая форма малого предпринимательства) на упрощенной схеме обязаны сдавать декларацию по УСН (упрощенная система налогообложения), и если у них есть наемные работники – формы по налогу на доход физлиц (2-НДФЛ и 6-НДФЛ). Значит, надо нанимать бухгалтера, который будет вести учет, заполнять и сдавать все эти формы.

С2013 г. в России действует и патентная система, когда предприниматели могут купить патент и освободить себя от уплаты НДС, НДФЛ и налога на имущество физических лиц. Однако, во-первых, если у них есть работники, они должны платить взносы в ПФР, ФФОМС и ФСС (до2018 г. действует льготный период, и платятся взносы только в ПФР). Во-вторых, под патент подпадает строго определенный перечень из 63 видов деятельности. По каждому виду деятельности для каждого региона и муниципального образования рассчитан свой тариф.

Но что делать, если ИП занимается несколькими видами деятельности? Например у него парикмахерская, и вдобавок он там торгует шампунями и косметикой. По какому коду ему брать патент – 03 или 46? Или летом он занимается переработкой сельхозпродукции, а зимой ее продажей. Скорее всего предпринимателю в этих случаях просто откажут в выдаче патента (форма заявления на патент предусматривает только один вид деятельности).

Чтобы малый бизнес стал действительно центром создания новых рабочих мест, порядок уплаты налогов и ведения отчетности для него нужно радикально упростить. Все предприятия с численностью работников до 10 человек и выручкой до 500 000 рублей в месяц должны быть освобождены от ведения и предоставления любой отчетности, включая ПФР и ФСС.

Единственный сбор, который малые предприниматели должны уплачивать раз в месяц или раз в квартал – стоимость своего патента. Плюс они должны информировать о найме сотрудников, чтобы у этих людей в будущем было право на пенсию. Причем все это должно быть сделано через простую и удобную онлайн-форму, чтобы ИП на оплату патента или информацию о найме нового сотрудника не тратил больше нескольких минут. Ставки патента должны быть также максимально простые, без сложных калькуляторов по видам деятельности и регионам.

Почему нельзя полностью отказаться от регулирования малых предприятий и освободить их от уплаты патента? Во-первых, это важно с точки зрения общественной справедливости. Почему работник, который работает за 100 000 должен платить НДФЛ и социальные взносы, а предприниматель, который зарабатывает столько же, вообще ничего не должен платить?

Во-вторых, если все малые предприятия, к примеру, с выручкой до 500 000 рублей освободить от любых сборов, то это открытие черной дыры для ухода от налогов. Например всех работников переоформят в предприниматели. С ними будут заключать какие-нибудь договора на оказание услуг (с уборщицей на уборку, с водителем на перевозку грузов и т.д.) и начнут им всем выплачивать зарплату по этим договорам. В результате тут же резко упадут сборы по НДФЛ и социальные налоги.

Будут ли предприниматели уклоняться от уплаты соответствующего размера патента, занижая ожидаемую выручку? Конечно, будут. Здесь основной механизм контроля должен быть по косвенным признакам: размер занимаемого помещения, арендная плата, количество сотрудников. Грубо говоря, если предприниматель нанимает трех сотрудников с зарплатой в 25 000 рублей каждый и арендует помещение за 50 000 рублей, то минимальная выручка, чтобы только покрыть эти затраты должна быть 125 000 рублей. От нее и нужно рассчитывать стоимость патента.

Налоговые проверяющие не должны иметь права ходить с инспекциями к малым предприятиям. Единственное возможное основание – грубое нарушение условий патента, например несоответствие площади помещения категории или количеству сотрудников. Причем единственной санкцией должен стать перевод предприятия в нужную категорию, с пересчетом стоимости патента за несколько периодов. Никаких приостановок деятельности или уголовной ответственности.

Остальные проверяющие (санитарные службы, пожарные) также не должны беспокоить малые предприятия. Если их деятельность связана с тем, что в одном месте собирается группа людей и может быть потенциально нанесен вред здоровью (например рестораны, ночные клубы, салоны красоты и т.д.), то единственное, что должны сделать предприниматели – застраховать свою ответственность перед клиентами от пожара, отравлений и прочих рисков. Если предприниматель оплатил стоимость патента и купил страховку, то он должен быть уверен, что никакие проверяющие его беспокоить не будут.

Малые предприниматели не должны сдавать никакую отчетность ни в налоговые органы, ни в ПФР, ни в другие органы. Единственной тип документации – это выдавать фактуры или кассовые чеки клиентам. У клиентов должен быть какой-то документ, что они купили товар или услугу, чтобы этот товар можно было вернуть, отремонтировать по гарантии, отчитаться о понесенных затратах и т.д.

Почему важно резко облегчить административные и налоговые барьеры для малого бизнеса? Во-первых, малый бизнес может создать в экономике много рабочих мест. Сейчас в России низкая безработица, так как стоимость труда искусственно занижена. Если ее начать повышать, то без облегчения жизни бизнеса станет расти безработица.

Во-вторых, многие современные крупнейшие предприятия с многомиллиардной капитализацией выросли из малых предприятий. Facebook, Apple, Microsoft, Google и многие другие начинались как малые предприятия, основанные несколькими единомышленниками.

Если мы хотим достичь роста и развития экономики, в том числе в инновационных секторах, нужно не вбухивать бюджетные миллиарды во всякие «Роснано» и «Ростехи», а резко облегчить условия создания малых предприятий, так как из малых потом могут вырасти большие и очень большие. Любой человек должен понимать, что для того, чтобы начать заниматься бизнесом, ему достаточно начать платить государству 3 000 рублей в месяц, и это гарантирует его легальное право на работу и отсутствие любых других поборов от проверяющих.

Максим Миронов

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108984/21269/-