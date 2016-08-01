Нужна ли России Украина? Нет!

Давно – еще со времен Отто фон Бисмарка, и со всех сторон россиянам навязывается мнение, что России без Украины «не жить». Особенно упорствовали в этом с 1993 года сами украинцы – мол, куда денется Россия без «наших» конструкторских бюро, без наших заводов и портов, без наших нефте- и газотрубопроводных структур, без нашего хлеба и мяса, наконец, без нашего Крыма! И пользовались этим нагло и по-полному. Получали заказы, деньги и…часто срывали все сроки выполнения контрактов, вымогая дополнительного финансирования; а нередко просто не выполняли оплаченный контракт, ссылаясь на «обстоятельства неодолимой силы». Спокойно воровали и газ, и нефть даже при очень низких на них ценах, или просто вымогали различных преференций, пользуясь своим исключительным положением главного транспортного коридора России.

Не знаю, то ли все это от сложившейся привычки со времен СССР жить «на халяву» за счет постоянной подпитки из союзного бюджета – до 1989 г. Украина была дотируемой республикой, а потому и убежденности, что именно Украина «кормила» и поныне «кормит» Россию. Или это от так и не истребленного более чем за 100 лет менталитета «селюка», даже при хорошем их образовании.

Полагаю, что Россия терпела все эти выходки до 2003 г., когда Украина, по сути, сорвала контракт России с Ираном на строительство АЭС в Бушере, расторгнув контракт с РФ на производство турбин для Бушерской АЭС. И России пришлось срочно воссоздавать соответствующее структуры у себя.

Обратите внимание, что тогда же ожил проект «Северный поток» и началась полная реконструкция и воссоздание производственных мощностей во всех стратегически важных областях – в атомной энергетике, в нефтехимии, в металлургической промышленности, в авиации и космосе, в сельском хозяйстве…

И уже к 2014 году Россия мало зависила от настроений и пожеланий Украины. Россия уже производила необходимый металлопрокат, трубы различного диаметра, рельсы, различные вагоны и тягловые машины, разные удобрения и пластмассы, разнообразную сельхозтехнику и много-много чего еще. И ныне Россия никак не зависит от Украины ни в ОПК, ни в авиации, ни в космосе, ни в судостроении и, тем более, не нуждается в украинских продуктах питания – в 2014 г. Россия уже производила много больше, чем потребляла, различного зерна, мяса [кроме говядины], сахара, овощей, растительных масел и пр. и пр.. Более того, в 2014 г. РФ продала за рубеж с/х-продукции почти на $20 млрд.! А с пуском «Южного потока» [«Северного потока-2»], с выходом на полную мощь порта «Тамань» Россия вообще могла бы забыть о существовании Украины вообще, если бы…

Как говорил Збигнев Бжезинский «Нельзя недооценивать того, что без Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем иподчинённой, Россия автоматически становится империей».

Но именно экономического возрождения России и ее, так сказать, имперского духа Запад допустить не мог. И давно тлеющая русофобией Украина запылала. А перед Россией возникла реальная угроза навсегда потерять Севастополь, да и собственно Крым с Черным морем. Этого допустить она не могла.

Чем все закончилось мы хорошо знаем. Крым в России. Черное море под ее контролем. А остальная Украина России не нужна. Почему? А зачем России восстанавливать разрушенное и разворованное там за 25 лет бездеятельной независимости производство, все существенные элементы которого уже есть в России? Зачем развивать там сельское хозяйство, которое без собственной техники, горюче-смазочных материалов и новых логистических структур обязательно будет сильно дотационным [тем более, что в России этого добра уже в избытке]. И все это делать за счет тотального обнищания собственного населения? Скажите, зачем России эта головная боль?

Ах, да, как бы «братский народ»… Это тот «народ», который спокойно пошел бомбить и стрелять по своим же, в Донбассе, которые просто хотели говорить на родном русском языке и чтобы им не навязывали предателей и подлецов в качестве почитаемых героев? Это тот «народ», который в своем большинстве попрятался по норам в ожидании то ли «спасителей», то ли «оккупантов», лишь бы кто-то из них вновь взял их на содержание? Ну уж нет, умерла так умерла!

А Донбассу Россия помогает и поможет, если они выстоят в затянувшемся противостоянии с фашиствующей хунтой, захватившей власть в Киеве. Выстоят, значит, будут в России. Только так! И это посыл для все Новороссии.

Остальная Украина, эта страна селюков, России не нужна. Их удел – «огород, кизяк, солома». Вот пусть и копошатся в огородах да свинарниках, теша свою «свидомiсть» в вышиванках. Выживут. А наиболее «продвинутые» из них разбегутся по разным странам мира, кто с наворованным, а кто «с мозгами».

Правда, бытует мнение, что России нужна вся Украина и даже Прибалтика, в качестве буферных зон перед потенциальным агрессором. Да, это было важно в середине прошлого века. Но ныне, при имеющихся у России оперативных средствах доставки многотысячных армий со всем вооружением, с ее крылатыми и баллистическими ракетами разной дальности, с ее уникальной противовоздушной системой обороны, даже наличие войск НАТО в Прибалтике и на Украине не имеет никакого значения. Для любых их «томогавков» у России найдется свой «Корнет», «С-400» или «Искандер-М», не говоря даже о «Ярсах»

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109514/13964/-