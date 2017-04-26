Новым театром военных действий стало информационное пространство, — Генштаб

Информационное пространство стало новым театром военных действий, более 120 стран разрабатывают информационное оружие, заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Игорь Дылевский.

«Информационное пространство стало новым театром военных действий. Действительно, в армиях практически всех государств мира есть структуры, предназначенные для действий в информационной сфере. Не раз уже заявлялось, что более 120 стран разрабатывают информационное оружие. Теперь документами НАТО официально закреплено и новое поле боя», — сказал он в ходе Московской конференции по международной безопасности.

«Современные информационные технологии все чаще используются в агрессивных целях. В сочетании с экстремистскими, националистическими, расистскими действиями они способны дестабилизировать обстановку и устранить от власти любое правительство как в самом развитом, так и в отсталом государстве», — сказал Дылевский в ходе Московской конференции по международной безопасности.

По словам Дылевского, ни одна страна мира не может считать себя защищенной от трансграничных информационных угроз.

«Информационные технологии могут стать детонатором развязывания даже межгосударственного военного конфликта», — сказал он в ходе конференции.

Дылевский отметил, что подобные технологии обкатаны на «цветных революциях», и сегодня ни одно государство мира не может считать себя защищенным от информационного оружия.

По словам российского генерала, с развитием информационных технологий будет совершенствоваться и линейка информационного оружия, разработкой которого в настоящее время занимаются многие государства мира.

Министерство обороны РФ 26—27 апреля проводит VI Московскую конференцию по международной безопасности MCIS-2017, в ней участвуют главы и эксперты военных ведомств, руководители международных организаций, представители неправительственных учреждений и академических кругов.

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