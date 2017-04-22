Новый повар Путина от Yellow, Black and White

Этой весной кинематограф, в отличие от других индустрий, порадует нас разнообразием дебютов и премьер – «Стражи галактики 2», «Меч короля Артура» и, конечно же, отечественная комедия «Кухня. Последняя битва». После долгого пути из 120 серий и бесконечного упорства компании Yellow, Black and White, сериал переродился в целостный двухчасовой продукт, участие в котором примет возможный повар Путина.

Сами владельцы YBW называют свою работу игрой в казино — делаешь ставку и не знаешь, выиграешь или нет. Но пока «фортуна» на их стороне.

Выручка компании, основателями которой стали выходцы из КВН, на 2015 год составила около трех млрд. рублей, пишет РБК. При этом списать успех команды на пресловутое везение или некую улыбку судьбы нельзя. Ибо перед крупными суммами в чеках и миллионной зрительской аудиторией были малоизвестные проекты, с которыми они ходили от одной двери, к другой, сбивая пороги менеджеров. В 2006 году даже уехали в Казахстан, где пытались занять stand-up нишу. В каком-то смысле у них получилось, ибо они заключили контракт со второй по величине телекомпанией в стране, приобрели бесценный опыт, первых спонсоров и долги, в которые влезли, чтобы иметь собственное эфирное время на казахском ТВ.

Проработали там не долго. В середине 2007 «СТС Медиа» заметил YBW, но, опять же, только после того, как команда предложила холдингу показать их шоу. Показать бесплатно, что на первый взгляд выглядит безумием. Но цель окупила средства: продукт Yellow, Black and White заинтересовал зрителя, равно как и продюсеров «СТС», которые позвали их работать в Москву.

Потом была премьера «Цвета нации», «6 кадров» и «Папиных дочек», которых сплагиатили немцы, то есть сняли по франшизе или, как любят у нас говорить, выкупили право на адаптацию. Это был настоящий успех, поскольку обычно происходит наоборот: российское ТВ переснимает западные продукты. Так случилось с «Островом ненужных людей», «Счастливы вместе» и «Как я встретил вашу маму», которые были сняты по зарубежным лекалам.

Уже имея твердую почву под ногами, YBW сняли не похожий ни на что другое на российском телевидении скетчком «Даешь молодежь!». В свое время он собрал большую аудиторию. Сейчас его уже закрыли, а жаль, достойного аналога так и не появилось.

Несмотря на все успехи, «Кухня» производилась на собственные деньги YBW. Но «ставка» сыграла и они сорвали жирный гешефт, так как сериал приобрел бешеную популярность и вырос до полнометражки с большими кассовыми сборами. Для наглядности: бюджет «Кухни в Париже», премьера которой состоялась в 2014 году, был в районе $2 000 000, а сборы с картины переплюнули разрекламированные «Ёлки 1914» и составили $13 969 785.

Фильм получил огромный отклик, зритель потребовал продолжение, которое получил этой весной. Съемки картины начались в 2016 году и должны были проходить в Китае, о чем, собственно, говорит первоначальное название комедии «Кухня в Шанхае». В итоге все переиграли: решили снимать в России — в Сочи, Москве и Абхазии, а картина получила уже знакомое зрителю имя «Кухня. Последняя Битва».

Конечный продукт впечатляет: к съемкам были привлеченным кулинары и рестораторы с мировым именем, в числе которых Демиен Дювио, работавший в ресторанах с одной мишленовской звездой, Вильям Ламберти, имеющий опыт в работе в заведениях с тремя звездами и многие другие гуру кулинарного искусства.

В планах было привлечь к съемкам Газманова, Сюткина и Лещенко, но Нагиев, попавший в фильм по чистой случайности, заменил их всех. Разнообразили сюжетную линию, наполнили ее понятным каждому юмором и сценами, в которых обыграли молодежные мемы вроде того же «Путин-краб». Намекнули Кремлю о больших планах, снабдив сюжетную канву амбициозными намерениями Виктора Баринова, который решил стать поваром Путина.

YBW отказываются делать какие-то прогнозы относительно сборов новой части «Кухни», и правильно, ибо прогнозы — дело неблагородное. Но судя по тому, что картина имеет огромное гастрономическое разнообразие, а одну из главных роле в ней играет повар Путина, успех ей гарантирован. Впрочем, об этом говорит и большой ажиотаж в первые дни проката.