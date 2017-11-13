«Новые вводные»: что обсудят Путин и Эрдоган в Сочи (ФОТО)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября прибывает с официальным визитом в Сочи, где он проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Это уже пятая встреча глав государств в нынешнем году.

По мнению экспертов, лидерам двух стран необходимо согласовать позиции по ключевым политическим и экономическим вопросам в свете «новых вводных данных», которые появились после визита в Москву короля Саудовской Аравии и встречи президентов России и США на саммите АТЭС.

Какие вопросы могут затронуть Путин и Эрдоган в Сочи — в материале RT.

Новые вводные

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с Владимиром Путиным в пятый раз за этот год. В сентябре 2017 года с визитом в Турции побывал российский лидер. Тогда стороны договорились об интенсивном сотрудничестве по вопросам урегулирования сирийского кризиса и развития двусторонних связей, особенно в области экономики.

Для Анкары главным успехом на этом фронте стала договорённость о возвращении на российский рынок турецких томатов (первая партия поступила в нашу страну совсем недавно — 10 ноября). Россия же получила подтверждения того, что власти республики заинтересованы в газопроводе «Турецкий поток». Также стороны договорились о завершении строительства российской атомной электростанции «Аккую» в Турции.

«Наши страны динамично развивают сотрудничество во всех областях», — отметил RT эксперт Российского совета по международным делам Алексей Хлебников.

Он подчеркнул, что встреча двух лидеров необходима для согласования позиций стран по наиболее важным вопросам, касающимся Москвы и Анкары.

В первую очередь речь идёт о политическом разрешении конфликта в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом. На следующий день после визита в Москву Реджеп Эрдоган планирует отправиться в Кувейт, где поднимет вопрос об урегулировании саудовско-катарского спора, а потом его ждут и в самом Катаре.

«Владимир Путин на саммите АТЭС провёл встречу на ногах с Дональдом Трампом, где обсуждалась в том числе Сирия. Также в Москве побывал король Саудовской Аравии, и появились новые вводные, которые, наверное, стоит обсудить на высшем уровне», — предположил Хлебников.

«С турецкой стороны на протяжении последних двух лет очевидна высокая заинтересованность в контактах с Российской Федерацией, включая политическое и юридическое закрепление того уровня экономических связей, который уже сейчас существует, и с учётом того экономического взаимодействия, которое турецкая сторона намерена развивать в будущем», — отметил RT востоковед, преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов.

Кроме того, Анкара заинтересована в обсуждении широкого круга вопросов по общерегиональной повестке, в которую вовлечены и Турция, и Россия: Сирия, Иран, Ирак, урегулирование спора Саудовской Аравии и Катара.

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Политическая повестка

Как сообщает пресс-служба Кремля, Реджеп Тайип Эрдоган прибудет 13 ноября в Сочи по приглашению президента России Владимира Путина.

«Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании», — подчёркивается в сообщении. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что по этой теме президенты общаются довольно часто.

«Сирийский вопрос требует постоянного внимания двух стран. Здесь ситуация постоянно трансформируется», — отмечает Григорий Лукьянов.

Так, по его словам, отдельная тема для разговора двух лидеров — ситуация в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. С середины октября 2017 года там находятся турецкие войска. Однако в регионе до сих пор действует террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Она не нападает на турок, но совершает вылазки против правительственных войск и российских военных советников.

Курдские отряды народной самообороны в Сирии / Reuters / © Goran Tomasevic

Ещё одна особая зона — расположенный на границе с Турцией курдский анклав Африн, где существует возможность курдско-турецкого столкновения. По мере сокращения территории, находящейся под контролем ИГИЛ* в Сирии, курды становятся всё более важным игроком.

Курдов поддерживают американцы, что осложняет и так непростые отношения между Вашингтоном и Анкарой. В то же время Россия проводит согласованную с Турцией политику в регионе, но сохраняет и контакты с курдами.

«Москва остаётся единственной силой, имеющей реальные рычаги влияния на ситуацию, которая может выступить в качестве посредника между курдами и другими (игроками. — прим. ред.)», — считает Григорий Лукьянов.

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Так, 19 октября 2017 года президент России Владимир Путин на Валдайском форуме заявил о намерении созвать Конгресс народов Сирии. Первоначально ожидалось, что в нём примут участие и сирийские курды из партии «Демократический союз», но Анкара выступила против, так как считает эту структуру и её вооруженные отряды крылом признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

По мнению экспертов, президенты также обсудят и реализацию этой инициативы российского лидера. Турция также могла бы быть в ней заинтересована, считает Алексей Хлебников, ведь таким образом протурецкие оппозиционные группы получат представительство и примут участие в строительстве послевоенной Сирии.

В центре внимания будет, возможно, и ситуация в Иракском Курдистане. После того как Масуд Барзани ушёл с поста президента автономии, уступив центральному правительству Ирака спорный район Киркук, у России и Турции появилось новое поле сотрудничества. В октябре 2017 года российская компания «Роснефть» и правительство Курдистана заявили о реализации совместного проекта по эксплуатации нефтепровода, идущего в Турцию.

«Российские компании теперь существуют на энергетическом рынке иракского Курдистана и напрямую вовлечены в процесс доставки нефти из иракского Курдистана в Турцию. В связи с этим количество партнёрских проектов увеличивается», — отмечает Григорий Лукьянов.

Экономическое сотрудничество

По словам Лукьянова, политическое и экономическое сотрудничество России и Турции тесно переплетены. «И экономические, и политические вопросы увязываются друг с другом, в этом отношении необходимо развить институциональный базис, чтобы их разделить», — считает эксперт.

Тогда на уровне президентов будут решаться только самые важные проблемы. С другой стороны, по его словам, существуют такие экономические вопросы, которые всегда будут требовать принятия по ним политических по сути решений, как, например, строительство «Турецкого потока».

«С российской стороны основная часть работ завершена, теперь дело в завершении турецкой части этого проекта, и тут много политических и внешнеполитических вопросов», — утверждает эксперт.

«Здесь много спорных моментов, которые должны разрешать не только профессионалы в этой сфере, но и лидеры двух стран», — отмечает политолог.

Помимо «Турецкого потока» есть ещё ряд вопросов, которые должны обсудить Путин и Эрдоган. В частности, как заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, турецкий лидер собирается поговорить о восстановлении безвизового режима. Для граждан России получать визу в Турцию, если они едут на срок до 90 дней в туристических целях, не нужно, а вот для турок визы вернули в ноябре 2015 года, когда турецкие военные сбили российский Су-24.

«Состоится обмен мнениями по увеличению объёма товарооборота, сотрудничеству в строительной сфере. <…> Будут затронуты вопросы укрепления связей в сфере образования и культуры», — отмечает Ибрагим Калын.

ЗРК С-400 «Триумф» / © Vitaly v. Kuzmin

Ещё один вопрос, где тесно переплелись политика и экономика, — военно-техническое сотрудничество. Так, 12 ноября 2017 года министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что российские ЗРК С-400 уже приобретены.

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«Всё, что связано с этим вопросом, уже детали», — заявил турецкий чиновник. Кроме того, он рассказал, что в самой Турции будут производить другие системы ПВО — SAMP-T франко-итальянского оборонного консорциума Eurosam.

«Безусловно, военно-техническое сотрудничество будет обсуждаться, — утверждает Алексей Хлебников. — В сделке по С-400 остаётся дождаться лишь поставок. Проблему представляет то, что турки хотели бы получить не только сами комплексы, но и технологии. А мы на это, как мне кажется, не готовы пойти».

Александр Бовдунов

* запрещенная в РФ террористическая группировка