«Новые украинские ракеты» могли появиться благодаря утечкам технологий из России

Украина вряд ли могла с нуля разработать новые ракеты калибра 57 мм для поражения наземных целей с помощью ударной авиации.

Не исключено, что технологию производства она получила окольными путями, например, из России.

Так эксперты отреагировали на сообщения о проведении Украиной успешных испытаний нового оружия, о чем сообщил президент страны Петр Порошенко.

В субботу президент Украины Петр Порошенко сообщил о разработке концерном «Укроборонпром» нового ракетного вооружения для Воздушных сил ВС страны.

«Ракеты калибра 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — написал Порошенко Facebook.

«Чтобы наше оружие было лучше российского»

По его словам, во время испытаний было установлено, что «только полсекунды надо, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет».

В конце прошлого года глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский назвал украинское ракетное оружие более эффективным, чем российские аналоги.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказывал о разработке ракетных комплексов нового поколения, которые тоже превзойдут российских собратьев. «Наша задача не только достигнуть стандартов НАТО, но, прежде всего, чтобы наше оружие было лучше российского», — говорил Турчинов.

На фоне вооружения украинской армии власти страны неоднократно заявляли о переходе на стандарты НАТО и проведении учебных стрельб. Накануне стало известно о предстоящих на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области боевых стрельбах из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1».

Отметим, что Порошенко неоднократно рассказывал о новых военных разработках. В ноябре прошлого года он сообщал об успешных испытаниях ракеты, которая продемонстрировала «высокую точность» при дальности стрельбы 60 километров. Еще весной прошлого года Порошенко заявлял, что его страна успешно испытала отечественный высокоточный снаряд «Ольха» к системам залпового огня.

О существовании проекта «Ольха» Порошенко впервые сообщил в начале прошлого года. Тогда он поручил госзаказчикам вместе с «Укроборонпромом» при планировании оборонного заказа в 2016 году обеспечить разработку и закупку в интересах сухопутных войск ракетного вооружения в рамках проекта «Ольха», а также комплексов крылатых ракет на основе технических решений проекта «Нептун».

Когда в Сети показали первые испытательные пуски новой ракеты, специалисты отметили, что с учетом наклонного пуска под относительно небольшим углом возвышения тот был произведен с самоходной пусковой установки на колесном шасси МАЗ-543. Следовательно, испытывалась 300-мм корректируемая ракета для использования из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Таким образом, на самом деле Украина предприняла попытку создать лишь аналог советского образца.

На Украине не было и нет соответствующих мощностей. Такие ракеты производились в СССР только на территории РСФСР.

В октябре прошлого года сообщалось, что на замену советским системам «Шилка» и «Тунгуска» конструкторское бюро «Южное» в Днепре ведет разработку зенитно-артиллерийского комплекса ближнего радиуса действия.

«Попахивает каким-то запугиванием»

Что касается испытаний ракет калибра 57 мм, то эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает, что «речь идет больше о морально-психологической стороне дела».

«В первую очередь — это воздействие на общественное мнение Украины, желание показать, что военно-промышленный комплекс развивается», — сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт назвал нецелесообразным пиарить сами ракеты, напомнив, как Россия наносила удар ракетами «Калибр» по позициям ИГИЛ* в Сирии. Это было неожиданностью, «а здесь какой-то пиар идет, обратный ход».

«Попахивает каким-то запугиванием. Порошенко постоянно об этом рассказывает. Он еще в 2015 году говорил, что намерен укреплять военно-воздушные силы и ракетный комплекс страны», — напомнил он.

В то же время Перенджиев сомневается, что ракеты действительно разрабатывались «Укроборонпромом», напомнив о недавно просочившейся в прессу информации о закупке Украиной для своих БТР российских двигателей через Молдавию. Он не исключил, что ракетные технологии Киев мог получить, например, из России.

«Если у Украины все-таки есть какие-то ракетные технологии, то это значит, что откуда-то есть утечка. Я сомневаюсь, что это самостоятельное производство, то есть кто-то может помогать.

Есть ощущение передачи ракетных технологий, либо завоза ракет на украинскую сторону, раз Порошенко так бойко рассказывает об этом.

Здесь надо нашим службам безопасности предотвратить эту утечку. Деньги могут делать свое дело, как говорится», — полагает он.

При этом заявления Украины о переходе на натовские стандарты не соответствуют реальности. Как пояснил эксперт, стандарт НАТО означает иную систему вооружений и техники. Для этого Украина должна выкинуть все свое оружие и полностью закупить американские образцы. Также потребуется покупка специального оборудования, налаживание новых производств.

«Тогда, наверное, будут стандарты НАТО. И что понимать под этими стандартами? Меняется не только оружие, но и система военно-промышленного комплекса, информационная система. У Болгарии, Словакии и Польши до сих пор есть советское оружие. Они пытаются его постоянно модернизировать. Поэтому стандарты НАТО — это критерий, который определяется субъективно.

Это термин, который существует для общественного мнения. Когда Порошенко говорит, что Украина двигается к стандартам НАТО, — это больше пропаганда, чем действительность», — подытожил Александр Перенджиев.

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Андрей Резчиков

Деловая газета «Взгляд»

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.