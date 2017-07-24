Новые санкции США не заставят Россию пойти на уступки, — американская пресса

Когда речь заходит о санкциях США против России, нужно помнить, что холодная война на самом деле не кончалась, пишет NPR.

Как пишет американское издание, сейчас вопрос заключается в том, будет ли новый пакет антироссийских санкций эффективной или контрпродуктивной мерой. Хотя санкции и нанесли некоторый ущерб России, но они вряд ли вынудят Москву пойти на уступки.

Когда речь заходит о санкциях США против России, нужно помнить, что холодная война на самом деле не кончалась, пишет NPR.

В 1974 году была принята поправка Джексона-Веника — документ, который ввёл торговые ограничения, направленные против Советского Союза и других коммунистических стран.

Это был сигнал Москве: если вы отказываете людям в их базовых правах — в данном случае в праве эмигрировать из СССР — вы не можете вести нормальные деловые отношения с США.

Как отмечает NPR, потребовалось почти 40 лет для того, чтобы Барак Обама отменил эти ограничения и предоставил России право наладить полноценные торговые связи с США. Однако этот же самый закон, известный как Акт Магнитского, также вводил новые санкции.

Обама предпринял новые «карательные шаги» после того, как Россия вторглась на Украину в 2014 году, а затем «вмешалась в президентские выборы» в США в 2016 году.

Сейчас в конгрессе решительно намерены принять новый пакет санкций против России, который Трамп должен будет либо подписать, либо отменить при помощи права вето.

Как сообщает американское издание, Трамп почти никак не комментировал санкции против России. Он будет испытывать серьёзное давление, учитывая, что этот закон пользуется мощной двухпартийной поддержкой. Если он наложит на него право вето, его снова будут обвинять в том, что он мягок с Россией.

Президент Форд жмёт руку Леониду Ильичу во Владивостоке, через несколько недель Форд подпишет закон, накладывающий жестокие ограничения на торговлю с СССР, этот закон будет действовать почти 40 лет.

Поэтому, как пишет NPR, введение новых санкций вполне возможно. Но будут ли они эффективными?

Хотя санкции и нанесли некоторый ущерб России, а также «разозлили» Владимира Путина, если их цель — заставить Россию изменить своё поведение, то существует лишь малая вероятность того, что Россия пойдёт на уступки.

«Мы увидели, что санкции 2014 года оказали влияние на Россию в том, что касается доступа к капиталу, — отметил вице-председатель аналитической компании IHS и один из ведущих экспертов по глобальным энергетическим рынкам Дэниэл Ергин. — Поэтому вопрос заключается в том, позволят ли эти санкции сдержать и наказать (Россию. — прим. ред.) или же они будут контрпродуктивными?»

«Мы должны признать, что санкции, введённые в одностороннем порядке, обычно не работают, — заявил Ричард Морнингстар, глава Центра глобальной энергетики при Атлантическом совете. — Необходимо иметь поддержку союзников».

Как отметил эксперт по международной торговле, работавший над антироссийскими санкциями в Совете национальной безопасности при администрации Обамы Дэвид Мортлок, российская экономика всё же слишком крупная, чтобы ей можно было существенно навредить санкциями, введенными только США, пишет NPR.

Пока что президент России продолжает вести свою провокационную политику, несмотря на санкции.

«Путин рассчитывает на то, что он сможет давить на Украину дольше, чем мы сможем сопротивляться, — сказал бывший сотрудник Госдепа Дэниел Фрид. — Он может пойти на сделку, если поймёт, что сопротивление Украины и Запада эффективно. И он не пойдет на сделку, если решит, что Украина сдастся или что мы сдадимся».

По словам Фрида, Россия обязательно ответит на новый пакет санкций.

«Нам не стоит заламывать руки и тревожиться о том, что Россия может нам сделать», — сказал он. — Мы должны сосредоточиться на том, как мы продолжим вести себя по отношению к России в попытке добиться соглашения, которое позволит нам снять санкции».

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