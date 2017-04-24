Новости Закарпатья с Петром Гецко. Выпуск от 24 апреля 2017
Руководитель закарпатских русинов Петр Гецко в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«На сегодняшний день единственной перспективой разрешения украинского кризиса, скажем так, безальтернативный либо проект УНР с фашистами, либо УССР. В рамках УССР единственные кто держат титулы — русины. Так вот на сегодняшний день в субботу в Закарпатье прошел День русина. Скажем так, неважно кто его провел, но сам факт, что в этот день ни одна бандеровская сволочь не рыпнулась», — сказал Петр Гецко.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/04/24/novosti-zakarpatya-s-petrom-getsko-vypusk-ot-24-aprelya-2017/