Новости Закарпатья с Петром Гецко. Выпуск от 24 апреля 2017

Руководитель закарпатских русинов Петр Гецко в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«На сегодняшний день единственной перспективой разрешения украинского кризиса, скажем так, безальтернативный либо проект УНР с фашистами, либо УССР. В рамках УССР единственные кто держат титулы — русины. Так вот на сегодняшний день в субботу в Закарпатье прошел День русина. Скажем так, неважно кто его провел, но сам факт, что в этот день ни одна бандеровская сволочь не рыпнулась», — сказал Петр Гецко.