Новости Закарпатья с Петром Гецко. Выпуск от 13 февраля 2017

Руководитель закарпатских русинов Петр Гецко в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Первое то, что Гройсман подписал разрешение на вывоз леса кругляка на Запад за подачку 600 млн. евро. Вопрос сейчас касается не «АТО», на котором убивают людей, а «АТО», на котором убивают среду, где живут люди. Это прямой геноцид. Крест поставлен на проекте Украина и на украинском мирном населении», — сказал Петр Гецко.