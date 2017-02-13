Новости Закарпатья с Петром Гецко. Выпуск от 13 февраля 2017
Руководитель закарпатских русинов Петр Гецко в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Первое то, что Гройсман подписал разрешение на вывоз леса кругляка на Запад за подачку 600 млн. евро. Вопрос сейчас касается не «АТО», на котором убивают людей, а «АТО», на котором убивают среду, где живут люди. Это прямой геноцид. Крест поставлен на проекте Украина и на украинском мирном населении», — сказал Петр Гецко.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Владимир Гройсман; госпереворот на Украине; новости Закарпатья; новости Украины; Петр Гецко
По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/novosti-zakarpatya-s-petrom-gecko-vypusk-ot-13-fevralya-2017/