Новости Закарпатья. Петр Гецко. 13 сентября 2016
Руководитель закарпатских русинов Петр Гецко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы – Сергей Веселовский.
«Я начну с общего и потом перейду к частностям. Новый политический сезон, который стартовал в Закарпатье, начался с претензий к русинам. По трем темам, которые топовые в Закарпатье, вопрос русинов вышел на первое место. Это, конечно, вопрос будущего, вопрос о том, сколько закарпатцев пойдет за русинами», – сказал Петр Гецко.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
Метки по теме: Закарпатье; Петр Гецко; программа На самом деле; Сергей Веселовский
По материалам: http://news-front.info/2016/09/13/novosti-zakarpatya-petr-gecko-13-sentyabrya-2016/
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