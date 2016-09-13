Новости Закарпатья. Петр Гецко. 13 сентября 2016

Руководитель закарпатских русинов Петр Гецко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы – Сергей Веселовский.

«Я начну с общего и потом перейду к частностям. Новый политический сезон, который стартовал в Закарпатье, начался с претензий к русинам. По трем темам, которые топовые в Закарпатье, вопрос русинов вышел на первое место. Это, конечно, вопрос будущего, вопрос о том, сколько закарпатцев пойдет за русинами», – сказал Петр Гецко.