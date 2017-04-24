Новости Украины: «золотую лопату» этому «бессмертному пони»

Очередная порция безумия, бреда и просто последних новостей из страны, победившей не только «зависимость от российского агрессора и оккупанта», но и самое ценное, что только можно было прос… победить, — разум.

Место действия: Украина, Львовская область, двор здания ОГА.

Главное действующее лицо: губернатор Львовской области Олег Синютка.

Пользователей социальных сетей просто вывело из себя поведение этого господина при посадке деревьев сакуры во дворе здания ОГА. В этом мероприятии участвовал помимо Синютки посол Японии на Украине. И все бы ничего – полезное дело, но то, как сажал деревья Синютка, надо было видеть. Да чего вокруг да около ходить? Смотрите сами.

Под ногами Синютки искусственный газон, чтобы он свои черевички не испачкал, в руках, как и полагается, – лопата (странно, конечно, что совершенно обычная, не золотая, без побрякушек каких или других украшений, а чего уж мелочиться, раз даже газон искусственный потребовался). И сейчас посмотрите на японского посла… Ну, тут нечего добавить.

Вообще, конечно, соцсети для Украины – это зло – столько всего можно найти интересного. Вот одна из таких находок.

В главных ролях: помощник президента Украины Юрий Бирюков. Или, может, его теперь надо ИНАЧЕ называть?

Этот товарищ разместил на своей странице в Facebook одно замечательное стихотворение, в котором себя он назвал «бессмертным пони».

Ничего удивительного, что от ТАКОЙ работы он не дохнет, это работой-то назвать нельзя. Но для пони, ладно, сойдет, этому маленькому животному действительно нельзя перетруждаться, пусть живет.

На сегодня, думаю, достаточно новостей «оттуда», выходной последний, как-никак, надо бы сил набраться перед новой трудовой неделей, а делать это с Украиной даже не представляется возможным. Так что, спасибо, Киев, за новости хорошие, но мы пойдем, пожалуй, по своим делам.

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