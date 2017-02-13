Новости России. На Алтае упал вертолет

По сообщению МЧС очевидец сообщил вчера о падении вертолета Robinson R-66 в 20:20.Предположительно он разбился в районе мыса Кокши на Телецком озере. Уже обнаружен обломок вертолета в полутора километрах от кордона. На борту вертолета было пять человек. Один из них бывший вице-премьер республики Алтай Анатолий Банных. В 2009 году он был в числе пассажиров вертолета Ми-8, который также потерпел крушение, предположительно во время незаконной охоты на архаров. Анатолий тогда выжил, вместе с тремя участниками катастрофы, остальные семь человек, находившиеся вместе с ним, погибли.









Это дело тогда было вынесено на суд общественности, поскольку в интернете появились снимки упавшего вертолета, среди которых были видны и погибшие архары (занесенные в Красную книгу РФ и Международную Красную Книгу). Эти животные являются святыней для алтайского народа. Тогда была выдвинута версия, что с вертолета велась браконьерская охота по архарам. Правда, все трое выживших, были тогда оправданы судом, за недостаточностью доказательств.













Кроме Банных на борту упавшего вертолета в этот раз находился также Глеб Вореводин – бесджампер, победитель соревнований по парашютному спорту. Пилотировал этот вертолет Дмитрий Ракитский , который был известен как опытный пилот, а также участник кругосветного путешествия на вертолетах, состоявшегося в 2013 году. Вместе с ним погибла и его жена Елена Ракитская. Также вместе с ними была Мария Козинцева, занимавшая пост заместителя гендиректора вертолетного комплекса «Хелиопорт Москва».













Межрегиональная общественная организация пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА Россия) сообщила также, что этот полет не был экскурсионным. Сообщалось также, что маршрут вертолета не был проложен над этим местом, так как летать ночью над заповедником запрещено, но есть сообщение, что на вертолете перевозили одного из сотрудников Алтайского заповедника, заболевшего пневмонией. Сейчас к предполагаемому месту крушения направлены 21 спасатель, и по делу крушения вертолета начато следствие. В качестве основных версий крушения выдвигаются плохие погодные условия, плохая видимость или ошибка в пилотировании



По материалам: http://publizist.ru/blogs/110181/17178/-