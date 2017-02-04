Новость о беременности Бейонсе взорвала Интернет

Сообщение о том, что популярная певица Бейонсе вновь беременна, вызвало невиданный фурор в Сети. Звезда опубликовала в своем Инстаграм трогательную фотографию, сопроводив ее следующей подписью:

Мы очень хотим поделиться своим счастьем. Мы были благословлены дважды и невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится еще на два человека. Спасибо всем за добрые пожелания. Картеры

За считанные часы эта публикация побила все рекорды по просмотрам, набрав более семи миллионов лайков и оставив позади бывшую рекордсменку Селену Гомес. Подписчики невероятно рады за свою любимицу, ведь им известно, как долго певица пыталась забеременеть. Супругам пришлось обратиться к специалистам по искусственному оплодотворению, и вот результат не заставил себя долго ждать. Врачи сообщили, что у 35-летней Бейонсе будет двойня.

Напомним, что у певицы и ее супруга рэпера Jay Z есть пятилетняя дочь Блу Айви, которая тоже с нетерпением ждет прибавления в их семействе.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/novost-o-beremennosti-beyonse-vzorvala-internet.html