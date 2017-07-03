Новое пусковое устройство для антиторпед представили в Петербурге

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» впервые представило на VIII Международном воено-морском салоне уникальную разработку — транспортно-пусковой контейнер (ТПК) для антиторпед.

Как сообщает пресс-служба предприятия, главной особенностью разработки является то, что он обеспечивает сухое хранение боезапаса и благодаря своей простоте и легкости, может размещаться, в том числе, и на малых подводных лодках.

Как поясняют специалисты, этот транспортно-пусковой контейнер можно использовать не только для антиторпед, но и для обычных торпед, а также для средств радиоэлектронной борьбы внешнего применения.

В конструкторском бюро отмечают, что, благодаря своим габаритам, контейнер может размещаться в межкорпусном пространстве субмарин, а также в надстройках кораблей.

Боезапас хранится в контейнере в сухом виде. Когда возникает необходимость, контейнер заполняется водой и происходит выстрел. Причем, время между командой и самим выстрелом занимает считанные секунды.

Новый ТПК обеспечивает применение торпед и антиторпед калибра 324 мм длиной до 3,2 метра на глубине до 400 метров.

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Стоит добавить, что петербургское МБМ «Малахит» создавало многоцелевые АПЛ четвертого поколения проекта «Ясень» и участвует в создании подводной лодки пятого поколения. Кроме того, бюро специализируется на проектировании малых и сверхмалых подводных лодок.

Дмитрий Григорьев