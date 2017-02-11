Новая геополитическая ситуация в Евразии

«История – наука, которая делает человека гражданином». Эти слова из бессмертного фильма «Доживем до понедельника» должны были бы быть эпиграфом к каждому анализу настоящего, настоящей геополитический и политической ситуации, обстановки и ее развитию. В этом смысле, история, как результат прошлого существования, всегда определяет настоящее, которое, в свою очередь, всегда определяет будущее. Поэтому для предсказания будущего достаточно изучить историю – прошлое развитие, определить связь настоящего с прошлым и действия в настоящем, и будущее, с очевидностью, явит само себя. К сожалению, политологи, политтехнологи не руководствуются данной схемой, и поэтому все их политологические конструкции строятся, чаще всего, на умозрительных заключения, которые, в большинстве случаев, оказываются не состоятельны и не соответствуют действительному развитию событий в стране, в мире. Достаточно вспомнить одного из предсказателей в правительстве России, который все время искал дно.

Политическая ситуация конца 30-х начала 40-х годов XX века:

Европа: В Европе существует союзом англо-саксов – США, Великобритания, Канада и Франции, которыму противостоит формирующийся союз Германии и Италии. За границами Европы существует СССР с границей по внешней к странам Европы линии «страны Балтии – Эстония, Латвия, Литва и Польша». Наблюдается экономический и политический подъем Германии, определяющий формирование 3-его Рейха.

После начала 2-ой Мировой войны Франция поглощается Германией. Польша разделяется между Германией и СССР, страны Балтии поглощаются СССР. Граница между Европой и СССР сдвигается на Польшу и внешнюю по отношении к СССР границу включенных в состав СССР стран Балтии.

На границе с СССР Германия формирует бронированный кулак из 3530 танков, при этом Германию отделена от СССР полосой разделенной Польши и стран Балтии.

Дальний Восток: Противостоянием СССР – Японии, Японии — США. Япония, пытаясь увеличить собственную ресурсную базу и получить дополнительные рынки сбыта оккупирует Китай, Корею, вытесняя оттуда англо-саксов и Францию.

США противостоят Японии в регионе и пытаются ее экономически изолировать, осуществляя морскую блокаду Японии и отрезая ее от ресурсной базы и рынков сбыта, и тем самым с необходимостью провоцируют нападение Японии на США, на Пирл Харбор.

Геополитические риски России в XX веке определяются слабостью развития территории и малой населенностью.

Политическая ситуация начала XXI века:

Европа: Выход Великобритании из Евросоюза. Формирование союза англо-саксов: США, Великобритания, Канада. Геополитическая конструкция Евросоюза шатается с тенденцией к распаду на отдельные государства или группы государств: Южная Европа с доминирование Франции, Центральная Европа – доминирование Германии, Восточная Европа – доминирование Польши. К группе государств Центральной Европы будут примыкать государства Северной Европы.

Группа государств Восточной Европы – самая неустойчивая, с возможностью последующего распада на отдельные государства и поглощение этих государств государствами центральной и южной Европы.

Независимо от формы распада Евросоюза границы в Европе будут в любом случае проходить по линии «Польша, страны Балтии, Украина».

В Европе существует блок НАТО, непосредственно выдвинутый к границам России, включающий бронированный ударный кулак из 4000 танков США.

Дальний Восток: При решении Китаем своих внутренних экономических проблем Китай становится крупнейшей экономической державой и будет стремиться к расширению рынков сбыта, сырья и капиталов с возможностью абсолютного экономического доминирования.

Усилению Китая будет противодействовать США в союзе с Японией. Будут предприниматься попытки экономической изоляции и блокады Китая в легкой или крайней формы – морской блокады.

Геополитические риски России в XXI веке определяются слабостью развития территории и малой населенностью.

Геополитические параллели XX и XXI века:

Европа: Как и в начале XX веке геополитическая ситуация в Европе в XXI веке определяется геополитическим доминированием англо-саксов и экономической мощью Германии, с той лишь разницей, что теперь в союзе англо-саксов заглавную роль играют США. В обоих случаях граница раздела Европы проходит по линии «страны Балтии, Польша» с той лишь разницей, что в начале XX века Германия, Европа были отделены от СССР полосой разделенной Польши и включенных в состав СССР стран Балтии, а в XXI веке граница Европы проходит непосредственно по границе России, и таким образом, военная инфраструктура НАТО оказывается придвинута непосредственно к России: между Россией и Европой нет никакой разделительной полосы. Более того, на границе с Россией сконцентрирован военный бронированный кулак НАТО и США, включающий 4000 танков.

Россия восстановила свою военную составляющую, но экономическая мощь России много меньше экономической мощи СССР, экономической мощи англо-саксов и стран старой Европы.

Дальний Восток, Тихоокеанский регион, ТОР:

В XX и в XXI веке основной игрок в ТОР – англо-саксы, США, но если в XX веке США противостояла Япония, то в XXI веке противостоит Китай.

В XX веке экономическая и военная мощь США превосходили экономическую и военную мощь Японии.

В XXI веке экономическая мощь Китая сравнялась с экономической мощью США, но военная составляющая Китая уступает военной составляющей США и их союзников.

В XXI веке в отличие от начала XX века возможные угрозы России на Дальнем Востоке отсутствуют.

В XXI как и в XX веке геополитические риски России определяются слабостью экономического развития территории и малой населенностью.

Возможные варианты развития геополитической ситуации:

В развитии геополитической ситуации в мире возможны два принципиальных варианта:

1-ый вариант, геополитический протекционизм: отход англо-саксов от неолиберальной политики и переход экономическому и политическому протекционизму. Реализуется президентом Трампом.

2-ой вариант, неолиберальный реванш: возвращение англо-саксов к неолиберальной политике, к геоглобализму с ограничением суверенности государств. Может реализоваться при отстранении Трампа от власти, либо в следующем цикле президентских выборов в США.

Рассмотрим каждый из возможных вариантов развитие геополитической ситуации.

1-ый вариант, геополитический протекционизм:

Европа: Данный вариант предполагает последовательный распад Евросоюза с выделением либо независимых государств, либо группы государств, переходящих к протекционизму. Существование Европы будет определяться соперничеством Франции и Германии. На стороне Франции может выступить Великобритания – постоянный соперник Германии в Европе. Ближайшим следствием распада Евросоюза будет создание в каждом государстве либо группе государств собственной армии, последовательным распадом НАТО, и выведением армии США из Европы. В результате, геополитическая ситуация в Европе вернется к началу XX века с той лишь разницей, что в начале-середине XX века государства Европы, за исключением Германии, имели колонии и, и, как следствие, сырьевую и финансовую подпитку из колоний, теперь же они оказываются лишены этой подпитки и будут вынуждены искать источники сырья и рынки сбыта за пределами Европы.

С учетом развития протекционизма в Европе и США страны Европы в поисках сырья и рынков сбыта будут последовательно переориентироваться на восток. Как следствие, в северной части Европы будет последовательно формироваться экономическая связка Германия-Россия-Китай.

Выделение экономической связи Германия-Россия-Китай при благоприятном развитии окажет положительное влияние на Европу и обеспечит последовательное подключение, втягивание в эту экономическую связа/ь всех государств Европы, прежде всего, Восточной Европы, а в дальнейшем, Центральной, Южной, Западной и Северной Европы. Как следствие, будет реализован предлагаемый Россией проект «единая Европа от Атлантики до Тихого океана», который даст Европе шанс остаться на карте мира как сильной мировой и региональной державе, но и позволит избежать большой войны в Европе.

Противодействовать развитию экономических связей Германия-Россия-Китай будут, прежде всего, Польша и страны Балтии. Как следствие, с учетом ухода США из Европы, может возникнуть проблема очередного 4-ого окончательного раздела Польши и закрепления протектората над странами Балтии. Действительная реализация данного сценария будет определяться действиями Польши: чем жестче будет противодействие Польши, тем сильнее будут возрастать шансы на раздел Польши.

С распадом единой Европы ускориться исламизация Европы.

Страны, вернувшиеся к христианству, смогут замедлить собственную исламизацию, но остановить ее не смогут, т.к. помимо идейных оснований, исламизация предопределена более высокой рождаемостью исламских в семьях по сравнению с христианскими семьями.

В процессе исламизации христианскими в Европе могут остаться страны, сохранившие собственные христианские истоки: прежде всего, страны Восточной Европы, частично Северной Европы, частично Южной Европы, прежде всего, Испания.

Исламизация Европы будет определять миграционное движение народов или части народа, отказавшейся принять ислам, в оставшиеся христианскими страны. Как следствие, в Европе будет наблюдаться сильные миграционные потоки в южном, северном и восточном направлении.

В связи с тем, что исламизация Европы по отношению к восточно-европейским странам будет распространяться с запада, то страны Восточной Европы, часть Германии – бывшие территории ГДР в поисках защиты от исламизации вынужденно будут тяготеть к России. Польша и страны Балтии забудут о русофобии и будут молиться на Россию как на единственную защитницу от исламизации.

Действия англо-саксов, прежде всего, США в Европе будут носить локальный характер, принима форму вынужденного ответа на последовательное движение европейских государств.

Распад НАТО произойдет без потрясений и будет восприниматься как закономерный итог распада Евросоюза. Распад не вызовет серьезного противодействия со стороны США, т.к. позволит США сохранить экономические и политические ресурсы для геополитического противодействия Китаю.

Тихоокеанский регион — ТОР:

Китай:

Ситуация в ТОР будет всецело определяться противостоянием США и Китая: противодействием США геополитическому усилению Китая.

США будут стремиться изолировать Китай от рынков и источников сырья через противодействие развитию внешней транспортной инфраструктуру Китая. Крайней формой такого противодействия может быть блокада транспортных, прежде всего, морских коммуникаций Китая, например, Малаккского пролива.

Поддерживать США в геополитическом противостоянии Китаю будет Японией, которая откажется от послевоенного принципа формирования собственных вооруженных сил и перейдет к замене сил самообороны полноценной армией.

Крайней формой поддержки Японией США может быть военный конфликт Япония-Китай, который США будут любыми путями стараться продлить, обеспечивая Японию современным оружием, сырьем и ресурсами.

В противостоянии США и Китая главная проблема – не скатиться к 3-ей мировой войне.

Япония: Восстановив свой военный потенциал Япония может более энергично попробовать решить свой территориальный вопрос, что, в свою очередь, потребует от России усиления военного присутствия в регионе, прежде всего, ВМФ, также приведет к наращиванию военных расходов стран ТОР и Юго-восточной Азии.

Центральная Азия: США продолжат держать войска в Афганистане, обеспечивая давление на Россию через Среднюю Азию и на Китай через Центральную Азию. Будут противодействовать развитию южного транспортного коридора шелкового пути Китай-Азия-Европа.

2-ой вариант, неолиберальный реванш:

Неолиберальный реванш также будет определяться противостоянием США и Китая, единственное отличие от первого варианта: иные средства достижения основной цели.

Если в 1-ом варианте действия англо-саксов будут напрямую направлены против Китая, то при неолиберальном реванше англо-саксы будут стараться, прежде всего, ослабить и задушить Россию, как ближайшего союзника Китая – подбрюшье Китая, и, если это им удастся, приступить к удушению самого Китая.

Данный вариант для России и Китая опаснее первого варианта, т.к., с одной стороны, приводит к еще большей изоляции России, а, с другой, в случае победы англо-саксов и полного удушения России, оставляет Китай без союзников, без запасов стратегического сырья и транспортных коммуникаций, что, в свою очередь, приведет к снижению шансов Китая на победу в геополитической войне с англо-саксами.

Распад Европы здесь, как и в 1-ом варианте, предопределен, с той лишь разницей, что здесь англо-саксы, пытаясь максимально любыми путями ослабить Россию, будут стараться создать и поддерживать нестабильность по периметру границ России, задействуя Польшу, страны Балтии, Швецию и т.д. В качестве крайней меры возможно развязывание войны между Украиной и Россией с поставкой Украине летального оружия, активизация стран НАТО в бассейне Черного и Балтийского морей, возникновение цветных революций в Средней Азии и в Калининградской области России.

Исламизация Европы и исход христиан из Европы, так же как и в 1-ом варианте, предопределен.

Создание экономического коридора Германия-Россия-Китай предопределено с той лишь разницей, что его построение будет идти более медленными тепами и более сильным противодействием по сравнению с первым вариантом.

ТОР:

Китай: Будет очень внимательно следить за развитием ситуации в Европе и в России. Китай, не заинтересованный в распаде и экономическом крахе России, понимая, что Россия – это тыл Китая с севера, возможно будет оказывать экономическую помощь Росси при резком ухудшении экономической ситуации.

Будет умеренно вкладываться в развитие ресурсной базы России на Дальнем востоке, обеспечивая себе запасную ресурсную базу.

Вложение Китая в развитие ресурсной базы России будет определяться давлением англо-саксов на Китай: чем более жестче будет давление, тем сильнее Китай будет вкладывать в развитие ресурсной базы России.

Будет развивать транспортную инфраструктуры северного шелкового пути Китай-Россия-Европа и северного-морского пути в качестве гарантии создания безрисковых транспортных коридоров.

Япония: Возрастающее давление Японии на Россию будет компенсироваться возрастающим взаимодействием Россия-Китай.

Влияние геополитической ситуации на развитие России и действие России в развивающейся геополитический ситуации:

В обоих вариантах развития геополитической ситуации Россия получает геополитические преимуществ, воспользовавшись которыми Россия при условии решения собственных внутренних проблем может получит мощнейший импульс для своего развития и, в конечном итоге, превратиться в величайшую мировую экономическую и политическую державу.

Европа: В обоих вариантах развитиях геополитической ситуации в Европе неизбежный распад Европы и создание экономического коридора «Европа-Россия-Китай» обеспечит развитиt производительных сил России, регионов Сибири и Дальнего востока и создаст предпосылки превращения России в крупнейшую мировую державу.

В условиях распада единой Европы России следует налаживать двухсторонние отношения со всеми странами, которые допускают данные отношения. Особое внимание следует уделить системообразующим странам: Германии и Франции. Эти страны в тандеме с Россией смогут решить все проблемы распадающейся Европы.

Страны Южной Европы: Италия, Испания, страны Восточной Европы: Венгрия, Чехия, Словаки и Австрия – стратегический резерв отношений «Германия-Франция-Россия», позволяющий уравновесить отношения с Германией, Францией и нейтрализовать разрушающее воздействие Польши, стран Балтии и англо-саксов на отношения Европа-Россия.

В свою очередь, нормализация отношений со странами Центральной, Южной Европы, Австрией и Южной частью Восточно-европейских стран позволит нормализовать отношения с Северной Европой, и с учетом последовательного развития северного коридора шелкового пути Россия сможет постепенно перейти к формированию единого пространства от Атлантики до Тихого океана без войн и потрясений.

В условиях исламизации Европы отношения России с Францией, Германией и центрально-европейскими странами будут изменяться в зависимости от политической ситуации в каждой из этих стран. Какими будут отношения с этими странами после их исламизации сейчас предсказать невозможно. Поведение данных стран будет всецело определятся расползанием и развитием крайнего исламского фундаментализма. В настоящей геополитической ситуации, очевидно, первоначально данные страны после исламизации будут проводить крайне жесткую, агрессивную политику как внутри страны по отношению к христианам, так и на внешней арене по отношению к прилегающим и иным государствам.

В свою очередь, жесткая внутренняя политика исламистов исламизируемых государств по отношению к населению, не исповедующему ислам, приведет к миграции, этого населения, прежде всего, христиан в том числе в России, что, в свою очередь, приведет к увеличению населения России и снижению влияния демографического фактора на развитие России.

Средняя и Центральная Азия:

Геополитическая ситуация в Средней Азии – южное подбрюшье России — определяется геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, Афганистане и Пакистане.

Успокоение, нормализация геополитической ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке создает предпосылки для последовательной нормализации геополитической обстановки в Афганистане. Но с учетом того, что США ни в каком из вариантов развития геополитической ситуации в мире не уйдут из Афганистана, ситуация в этой стране будет постоянно воспроизводить и подкачивать ресурсы террористических организаций, направляющих свою деятельность в том числе и в бывшие республики СССР. В этих условиях особое значение приобретают взаимоотношения России и Пакистана. Налаживание партнерских и дружеский отношения с Пакистаном создаст дополнительный ресурс для стабилизации южного стратегического направления России, но, с другой стороны, создает предпосылки для развития южного транспортного коридора шелкового пути, конкурирующего с северным транспортным коридором.

В отношениях Россия – Пакистан следует учитывать непростые отношения Пакистан – Индия. Здесь самое сложное: не провалиться в отношениях Россия – Индия.

ТОР:

Китай: Китай: C учетом зависимости Китая от транспортной инфраструктуры и возможности блокировки транспортных коммуникаций со стороны США Китай будет вынужден последовательно развивать сухопутные транспортные коридоры по южному транспортному коридору через Центральную Азию и Ближний Восток, северному транспортному коридору через Монголию, Казахстан, Россию и морские коммуникации по Северному морскому пути — СМР.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110098/17157/-