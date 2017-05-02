Норвегия, какую игру ты затеяла? — мнение

Прибалтика с ее агрессивно настроенными против России «вождями» нас давно уже не удивляет, но вот скандинавы в этом преуспели.

Ненадолго, правда, и лишь в этом. Норвегия решила внести свой вклад в ЕвроПРО, желая усилить систему.

Дружественные и продуктивные отношения с Россией отошли на второй план. Чувство самосохранения, вероятно, тоже.

Российский посол в Норвегии Теймураз Рамишвили уже предупредил норвежские власти о последствиях подобного решения: Россия ответит на размещение на территории Норвегии элементов системы противоракетной обороны НАТО.

И раз в Осло стремятся перехватывать российские «Ярсы», пусть знают: норвежская инфраструктура ЕвроПРО будет уничтожена первой при потенциальном конфликте России с НАТО.

Шутки кончились, и раз Норвегия решила испортить отношения с Россией и перейти в разряд потенциальных угроз, не помешало бы трезво оценить ситуацию.

Тем более что норвежское руководство наотрез отказывается обсуждать с Москвой вопрос о своей будущей роли в ЕвроПРО. А ведь раньше мы были добрыми соседями… Вплоть до 2013 года, пока в Осло не решили активизировать сотрудничество с НАТО.

Пора назвать вещи своими именами: политики в Осло предпринимают действия по снижению ядерного потенциала России.

Как полетят российские МБР в случае военного конфликта с НАТО уже известно. Траектории полета МБР могут быть следующими: из Калужской, Тверской, Ивановской, Саратовской и Свердловской областей ракеты стартуют и, пролетая над Европой и, в том числе, над Норвегией, достигают объектов поражения на территории США.

При атаке соединений РВСН данные со спутников системы предупреждения о ракетном нападении американцы сразу же передадут на РЛС в Норвегии, подключат британские радары и радары в Гренландии.

Пока еще перехватить российские ракеты натовцы не могут, но их перехватчики совершенствуются, а количество кораблей с элементами ПРО постепенно увеличивается.

Боевые натовские корабли в Северном и Норвежском морях, оснащенные системой «Иджис» с ракетами-перехватчиками SM-3, попытаются перехватить на разгонном участке баллистические ракеты подлодок, так как станут на постоянной основе нести дежурство в наиболее удобных для перехвата БРПЛ районах.

Да и знаменитое разведывательное норвежское судно «Марьята» «пропишется» близ границы наших территориальных вод.

Насколько же нелепо теперь звучат заверения США о том, что ЕвроПРО направлено против иранской угрозы. Частью норвежской ЕвроПРО станет также расположенный на острове Вардё радар «Глобус-2», а к 2020 году введут в строй и систему «Глобус-3» — проект Космического командования ВВС США и разведки Норвегии. Цель — сбор разведданных об испытаниях российских ракет, а также контроль российского воздушного пространства.

И ладно бы норвежцы свою голову на плаху примостили, так ведь они и нейтральных финнов со шведами втягивают.

Конечно же, Россия не станет игнорировать внешние угрозы и подготовит адекватный ответ. Американцы желают повысить боевые возможности своей ПРО при отражении массированного удара, получить преимущество над Россией в случае военной конфронтации.

Мы это понимаем, Штаты понимают, а политики в Осло чем думают? Норвегия подставляется, как минимум, под удар высокоточных российских ракет, самонаводящихся на источник излучения.

Неужели настолько сильно устали хорошо жить и рискнуть захотелось? Поверили в боевую мощь американцев и свои шансы на успех?

Так станете первой разменной монетой на вероятном театре военных действий. Отсидеться не получится. Так стоит ли злить «русского медведя»?

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Евгений Радугин