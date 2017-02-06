Нормальная экономическая жизнь и «Либерацид»

Нормальная экономическая жизнь в первую очередь должна быть «нормальной». И это не тавтология. Поясняю. Экономика как «домохозяйство» предполагает набор определенных прав и обязанностей её владельца для процветания «дома». А государство должно заботится о гражданах, для чего и создана Конституция, где описаны права и обязаности домовладельца. Есть физические и психические ограничения утвержденные нормативами для трудящихся.

Раньше целые институты работали на это десятилетиями, разрабатывая разные методики и расчеты «норм» труда. В армии до сих пор эта система действует.

Без них физическое состояние и психическое трудящихся превращается в живой «износ» и человек, вместо положенных умеренных трудовых дней жизни, начинает заболевать, превращается в калеку, а то и просто «сгорает на работе», отнимая у государство возможность «экономического» роста и стабильного существования, лишая экономической единицы. То бишь выход из строя экономической единицы — это большой минус государства.

Так как понятно, что государство должно заботится о таковом человеке, нести определенные социальные расходы.

Но вот пришли либеральные реформаторы и сказали, что эти нормы «устарели». Им нужна была жесткая и максимальная эксплуатация человека, которого просто выкидывали, если он калечился и заболевал. Школа 90-х нам это показала.

Однако, сломать государственную советскую систему нормативов они смогли не сразу, так как нормы переписывались по инерции. Тогда и изобрели «оптимизацию», для повышения «эффективности» и «производительности» труда, обещая поднять зарплату оставшимся. Я уже упоминал, что административная реформа государства 2004 года, породившая бюрократического монстра и бумажный вал, стала основой для очередного эксперимента над трудящимися, которые идут до сих пор. Теперь о дуриловке.

Там, где работало 5 человек, получающих по 20 000 рублей, остался один. Однако за одни и те же нагрузки ему не платили и половины суммы сокращенных, а добавили скромно 10 000 рублей. Он стал получать 30 000 , которые вскоре съела инфляция и ЖКХ. Эксплуатация его возрасла в в 5 раз, т.е он должен был делать 5 трудовых норм. Люди стали понимать, что с ними поступили по «мошеннически». Человек был вынужден тратить и личное время, которое ему было дано на отдых, семью и сон, интенсивно трудится. Во время кризиса — его помыкали, что желающих на его место много, а он шестеренка, которую заменят, не сожалея.

Чтобы обойти пушенные сверху «нормы» — их либо «выбрасывали», либо «переписывали», либо применяли иные манипуляции, чтобы ненормальное стало «нормальным». Работающим давали «выговоры», так как сделать норму за 5-рых по «норме» одного — тяжело, найдутся недостатки, а по итогом года, от сэкономленные денег эксплуатирующие имели бонус. Это была тихая ликвидация трудовых «норм» вкупе с законом о «монетизацией льгот» — антисоциальная «либеральная контрреволюция».

После проведенных «реформ» на верх стали докладывать о успехах «реформ», их «эффективности». Так бы это и продолжалось, если после ДАМ не заступил ВВП. Он сразу открестился от реформ ДАМ. Тогда же стали говорить мягко, что реформы не дали ожидаемого результата.

Но так как премьером остался ДАМ — реформы продолжились на том основании, что производительность труда не улучшилась. О причинах этого явления я уже писал в статье «Миф об отстающей производительности труда». Начались следующие «оптимизации» и сокращения трудящихся на «благо» государства. Последним оплотом была — наука, которую сломали последней, так как она еще пыталась сопротивляться отсутствием «норм».

После слома «норм» экономическая система превратилась в жестокого эксплуатирующего «монстра». Вкупе с тем, что работающее население ведут к нищете, планируя «девальвации», которые превращают его в дешевую рабочую силу для снижения своих издержек, такое состояние планируется превратить в «нормальное». Для этого его либералы «легализуют», говоря о «пользе» девальвации для государства. Каждый раз «ненормальное» объявляется «нормальным» и «полезным». Экономисты в разнобой пишут об этом, но «либеральный цербер» готов порвать любого, кто «против». В лучшем случае критика игнорируется.

Посему первым делом в государстве должно стать возвращение к нормам «труда», чтобы не калечить своё собственное население. А это и есть политика «либерацида», которая гробит трудоспособное население. С этого надо начинать — поставить пределы этому «монстру». То, что «нормальная экономическая жизнь» по «нормам» несовместима с сущностью нашего «капитализма» — все уже знают, прошли эту школу.

Однажды, в Москве, возле общежития, где я остановился, я увидел «гастера» узбека, который был весь обвешан мешками, катил тележку с газетами и рекламой, объявлениями. Он, как ослик навьюченный, ходил весь день. Мне было его жалко. Вечером, я увидел его возле того же дома, с ним встретился другой узбек, который просунул ему 400 рублей.

Мне стало интересно, я подошел и спросил у «работодателя», что так мало. Слово — за слово, завязался разговор. Узбек пояснил, что работающий недавно приехал в Москву, посему те , из узбеков, которые ранее брали работу расклейщиков, разносчиков, использовали его, нагрузив своей работой на 5-рых. Деньги же он получил за 0.5 человека.

Я тогда все понял. Пирамида «паразитизма» это не только физическое или экономическое явление, но и глубоко «психологическое». Это образ жизни. И как всякий порок — он безжалостен к тем, на кого он направлен. Это он заставляет делать ненормальность — нормой, разрушает пределы, калечит жизни. А значит без настоящей «кадровой» экономической политики, без удаления с «насиженных» мест «порочных» людей, система будет производить себе подобных «паразитов».

У власти в экономике должен стоять — «нормальный» человек, понимающий толк в «норме», назначающий подобных себе «нормальных». Люди видят результат преобразований и результат в ведомствах Шойгу и думают, что стоит поставить одного «нормального» и вся структура начинает «оздоровляться». Вопрос к президенту народом уже давно этим сформулирован.

Посему народ — безмолвствует, давно ожидая ответа. Когда же там «наверху» отделят «козлищ от агнцев», ведь нормальная жизнь народа и государства начинается тогда, когда во главе структуры приходит «нормальный человек». Посему я на первое место экономической жизни поставил – «норму». Каждый год придумывают тысячи норм, чтобы «исполнить» предыдущие нормы. И так каждый год — до бесконечности, чтобы обуздать хаос «ненормальности» в нашем государстве. Посему в таком хаосе или по научному – «системном сбое» – эффективным оказывается только ручное управление.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110126/17070/-