Nordea Bank: Банки РФ готовятся к росту курса доллара

Российские банки не верят в дальнейшее укрепление рубля, отмечают аналитики Nordea Bank.

Банки не стремятся воспользоваться ростом курса рубля по отношению к доллару и евро, вместо этого они предпочитают накапливать валюту на счетах. Как отмечает аналитик Nordea Bank Ольга Лапшина, за последнее время резко выросли объемы операций валютный своп на «Московской бирже».

Банки активно берут рублевые кредиты, а валюту используют как залог, вместо того, чтобы реализовывать валюту и получать рубль. Причем объем таких операций вырос вдвое по сравнению со значениями сентября-ноября прошлого года и колеблется около отметки 800 млрд рублей в сутки.

Более того, 8 февраля спрос был столь высок, что Банку России пришлось выйти на рынок и предоставить кредиты на сумму 194 млрд рублей.

Лапшина отмечает, что банки не спешат продавать валюту, даже несмотря на падение ее курса, вместо этого они пытаются ее «придержать» на своих счетах.