«Ночные волки» почтили память жертв ОУН-УПА в городе Вроцлав

Русские мотоциклисты из клуба «Ночные волки» почтили память людей, павших от рук карателей из ОУН-УПА в городе Вроцлав (Польша).

«Сегодня мы доехали до Вроцлава, где возложили цветы и венки к памятнику-мавзолею жертв геноцида ОУН — УПА* и на кладбище офицеров Советской армии», — заявил один участников движения.

Он также добавил, что другая колонна мотоциклистов посетит польский Освенцим. Там патриоты почтут память жертв фашистских лагерей смерти.

Акция «Ночных волков» под названием «Дороги Победы — на Берлин» началась 27 апреля, мотоциклисты стартовали из международного байк-центра в Нижних Мневниках. Они уже проехали Москву, Смоленск, Катынь, Минск, Хатынь. Далее маршрут лежит через города Варшава, Вроцлав, Будапешт, Братислава, Прага, Дрезден и Берлин. 30 апреля колонна прибыла в Польшу.

В прошлом году польские пограничники не пропустили колонну, почтить память воинов Советской армии смогли лишь несколько членов клуба.

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.