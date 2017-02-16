Ночь длинной лапши

Украинские СМИ, ссылаясь на социальные сети, сообщают, что в селе Бугаевка Изюмского района Харьковской области 9 февраля сего года, якобы «сборами местной общественности» было принято решение изгнать из сельской церкви священника Московского патриархата.

«На следующий день епископ Изюмской епархии расположенной в Харьковской области, Елисей (Иванов), паковал чемоданы… Приехали на мерседесе и двух джипах толпа священников вместе с Елисеем, открыли храм, вынесли, что смогли унести и бегом смотались.

Громада села выбрала Киевский Патриархат!!! Слава Украине!!!», — на чистом русском языке сообщает читателям своей страницы в ФБ служитель непризнанного Киевского Патриархата Илья Зеленский. И далее в комментариях отмечает важность события: «Это первый случай в Харьковской области за все годы независимости Украины!» И тысячи репостов, лайков и восторженных комментариев ему впридачу.

Вот так буднично, хотя и не без давления извне, люди меняют вековые устои на политическую агитку, коей и является непризнанный в мире пресловутый «Киевский патриархат». Пока сторонники российской «политики невмешательства» предлагают отвернуться от Украины, дерусификация продвигается на восток Украины.

Беззащитная перед лицом разъяренных «активистов» Русская Православная Церковь подвергается гонениям, русский язык — планомерному изничтожению, русские люди — публичному унижению. Удивительно ли, что некоторые из них, видя равнодушную спину «старшего брата», в свою очередь, отворачиваются от него? Тем более, что им неустанно шепчут ласковые голоса: «Ты брошен, ты никому не нужен, русские своих бросают — ещё как бросают…».

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Когда-то в нацистской Германии, ради наведения относительного порядка на улицах и усмирения штурмовых отрядов, Адольф Гитлер распорядился устроить резню верхушки штурмовиков, которая вошла в историю как «Ночь длинных ножей». Сейчас времена не то, чтобы вегетарианские, но куда более изощрённые. Зачем истреблять потенциальных противников физически, когда можно элементарно обмануть. Как говорят в народе, навешать «лапши на уши». А некоторые обманываться и рады, ибо иных сигналов не видят и не слышат — сигнал не проходит.

Главной задачей захватившей власть в Киеве своры является не дать людям объединиться против них. Для этого существует множество способов — запугивание, пропаганда, война… Однако основным приемом является подмена понятий: дескать, наша власть истинная «украинская», «национальная», и если ты настоящий патриот своей родины — ты обязан её поддержать. И «патриотом» ты можешь стать не по крови, но по духу, и это дух «свободы», «европейскости», «прогресса». Становись поскорее украинцем, а не презренным «азиатом» (то бишь, русским). Трансформация сознания изнутри, приведение человека к некоему «самостоятельному» (но желательного заказчику) решению, смена идентичности — есть высший класс пропаганды.

Поддавшиеся пропаганде русские люди — по внешности, по родному языку, по культуре, по православной вере — массово становятся ярыми ненавистниками всего русского и превращаются в «политических украинцев». Они плюют на веру отцов, сознательно забывают родной язык, культивируют ненависть к своей большой Родине. А там и до истребления себе подобных рукой подать — русскоязычные неонацисты, воюющие на Донбассе, тому свидетельство.

Русские, убивающие русских, это неоспоримое достижение украинской пропаганды и майданных пропагандистов. Вот известная Инна Богословская в интервью «Радио Вести» обмолвилась, как помогала украинским националистам маскировать истинные намерения Майдана: «Представьте себе, я на том Майдане уговаривала говорить по-русски. При том, что кричали, что по-русски нельзя разговаривать. Я призывала — говорите по-русски, потому что иначе Юго-Восток воспримет это как чужое, инородное. Я на Майдане заставила снять огромный этот пятиметровый портрет Бандеры, который повесили около сцены. Мало того, что его повесили около администрации киевской, так его повесили и на сцене. Еле уговорила…».

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Теперь маскироваться необходимости уже нет. Бандера провозглашён национальным героем, в Раду вносятся законы один русофобистей другого, пользователи социальных сетей на русском языке требуют уничтожать русских. При этом старающийся истребить в себе русскость индивид очень похож на глупую девицу, изнуряющую себя голодом ради якобы модельной худобы. В результате, доводит себя до уродства, а бывает — и до смерти.

«Политических украинцев» русского происхождения власти активно используют в качестве пушечного мяса в окопах и покорного быдла для обогащения кучки киевских олигархов. Сегодня обильно скармливают им «патриотическую» пропаганду, а завтра просто запретят общаться на родном языке, ибо незачем быдлу знать родной язык и культуру. Но самое неприятное манкуртов ждёт впереди, ибо проект «националистическая Украина» в экономическом смысле абсолютно проигрышен и Западу весьма обременителен, что за три прошедшие года блистательно доказано новыми хозяевами страны. При этом Украина неизменно находится в сфере стратегических интересов России.

Это значит, что русские всё-таки вернутся. А с предателей и отступников всегда спрашивали в первую очередь. Там, где немцев брали в плен, полицаев вешали. Вот и думайте — снимать ли густо развешанную лапшу со своих ушей или дальше затягивать веревку на собственной шее. А может, пришло время вспомнить, что вы всё-таки русские?.

Константин Кеворкян