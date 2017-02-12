Украина 

Ночь аварий: БТР, грузовик и поезда столкнулись на Украине (ФОТО, ВИДЕО)

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Ночь аварий: БТР, грузовик и поезда столкнулись на Украине (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Вчерашний вечер и ночь на Украине прошли под знаком столкновений и ДТП.

Так, в Харькове на проспекте Гагарина маршрутка врезалась в автоприцеп, который перевозил БТРы. Об этом сообщают очевидцы столкновения.

Пострадал водитель маршрутного такси и само транспортное средство.

А в Киеве столкнулись два грузовых железнодорожных состава. Произошло это в Соломенском районе: в состав вагонов из цистерн, находившийся в отстойнике, задом въехал зерновой состав.

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В результате сошли с рельсов и получили различной степени повреждения шесть зерновых вагонов и одна цистерна. Два грузовых железнодорожных состава были пустыми. Человеческих жертв нет.

Ночь аварий: БТР, грузовик и поезда столкнулись на Украине (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Ночь аварий: БТР, грузовик и поезда столкнулись на Украине (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Ночь аварий: БТР, грузовик и поезда столкнулись на Украине (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Ночь аварий: БТР, грузовик и поезда столкнулись на Украине (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Ночь аварий: БТР, грузовик и поезда столкнулись на Украине (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Ночь аварий: БТР, грузовик и поезда столкнулись на Украине (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486890559

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