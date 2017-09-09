НЛО, страсти по Коксаки и страдания Порошенко: Крым за неделю

На уходящей неделе в Крыму активно дискутировали по поводу турпотока, потешались над высказываниями Петра Порошенко, опасались вируса Коксаки и наблюдали неопознанный летательный объект.

Бурную дискуссию вызвали обсуждения экспертным сообществом и представителями власти итоги весны — лета 2017 года для туристической отрасли Крыма. Министерство туризма и курортов РК распространило заявления, в котором утверждалось, что крымский турпоток за 8 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним снизился всего на 4,2% — до 4,1 миллиона отдыхающих. Эти данные раскритиковали представители Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе, согласно подсчетам которых, турпоток упал процентов на 20. Об этом сообщили «Новости Крыма». На сторону крымского Минтуризма стал Минтранс РФ. Глава ведомства Максим Соколов на Восточном экономическом форуме заявил, что корреляция транспортного потока на полуостров наблюдается максимум в пределах 2 — 3%. В свою очередь, представители РСТ утверждают, что отождествлять транспортный и туристический потоки не стоит. Правда, объяснять, почему в таком случае количество россиян, совершающих в Крым «не туристические» поездки выросло сразу на 800 тысяч человек, они не стали.

Частные показатели отдельных курортов и туристических объектов также выглядят неоднозначно. Так, по данным «НК», количество отдыхающих, посетивших Феодосию, в этом году выросло сразу на 9% — до 186 тысяч человек. А известный крымский бизнесмен, основатель сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков, комментируя в местных СМИ итоги турсезона, заявил, что его коллеги по туристическому бизнесу жалуются на снижение доходов по сравнению с 2016 годом примерно процентов на 15 — 20. Правда, по признанию Зубкова, на его личном бизнесе изменение ситуации на рынке никак не сказалось. У него в парках посетителей было много.

В целом же, у представителей крымской туриндустрии есть серьезный повод для оптимизма. Уже в следующем, 2018 году должна быть открыта автомобильная часть моста через Керченский пролив. По мнению руководства Ростуризма, после этого количество туристов в Крыму резко вырастет. Для того, чтобы справиться с возросшим турпотоком, Крыму еще придется «предпринять очень серьезные усилия с точки зрения создания высококачественной туристической инфраструктуры». Косвенно о неплохих туристических перспективах Крыма свидетельствуют и результаты социологического исследования, обнародованного на днях Фондом «Общественное мнение». Согласно им, отдохнуть на полуострове в обозримом будущем хотели бы 65% россиян. Причем, 47% жителей России между Крымом и другим морским курортом РФ, выбрали бы именно Тавриду.

Официальный Киев тем временем, напротив, готовится оборвать еще одну транспортную нить, связывающую Крым с Украиной. По информации «Примечаний», так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму» (Херсон) Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам выступил за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух. Один из КПП — «Каланчак» или «Чаплинку» — Бабин считает лишним. Редакция «Примечаний» подчеркивает, что с момента начала «Русской весны» трафик между Украиной и Крымом сократился в три раза. Действительно, деловые связи между Симферополем и Киевом практически полностью разорваны, украинская сторона не пропускает через границу автомобили с российскими номерами (а других в Крыму уже почти не осталось), а крымчане, активно участвовавшие в событиях 2014 года, либо связанные каким-то образом с государственными структурами, от посещения Украины отказались из соображений безопасности.

Аккуратно готовит украинскую националистическую общественность к осознанию бесперспективности ожидания «возвращения» Крыма уже сам Петр Порошенко. Как сообщило издание «Корреспондент», во время ежегодного обращения к Верховной Раде он прямо заявил: «Можем ли мы отбить Крым у России силой? Реалистично — нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет».

Чтобы хоть как-то подсластить горькую пилюлю, Порошенко тут же опроверг сам себя и пообещал добиваться создания для Москвы таких международных условий, чтобы она отказалась от Крыма сама. Эти заявления вызвали едкую иронию у пользователей из Крыма в соцсетях и на интернет-форумах. Они шутили по поводу «сильнейшей армии на континенте», «моста, которого нет», а также вспоминали о том, что еще совсем недавно президент Украины говорил о Крыме совершенно по-другому. Еще одну волну сарказма в соцсетях вызвали статьи в украинских СМИ, в которых со ссылкой на американскую организацию Atlantic Council говорилось о перспективах «силового разблокирования» Керченского пролива военно-морским флотом США.

Порадовал официальный Киев на уходящей неделе разве что профессор университета Брауна в США, сын бывшего генсека ЦК КПСС Сергей Хрущев, который в эфире украинского 112 канала назвал передачу Крыма УССР в 1954 году «правильным с точки зрения экономики решением». Правда, как заявление Хрущева-младшего, живущего в США, поможет Киеву в его крымских чаяниях — неясно.

На уходящей неделе украинские силовики и органы власти в очередной раз продемонстрировали пределы своей «компетенции» в крымском вопросе. Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», входящая в состав ГПУ, предъявила обвинение двум работницам Мариупольского краеведческого музея, которые весной 2014 года вернули в Симферопольский художественный музей, находящиеся временно у них на выставке картины Айвазовского, Шишкина, Саврасова и Левитана. Руководство музея оправдывается тем, что картины ему не принадлежали, а документы на их возврат были оформлены надлежащим образом, но его никто слышать не желает. Двум женщинам «выставили счет» на 1,32 миллиона долларов.

А член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский объявил, что в ближайшее время с 90 до 132 метров будет увеличена украинская телебашня, вещающая сегодня на Крым. В СМИ и соцсетях этот проект уже неоднократно называли совершенно бесполезным, так как украинское телевидение на полуострове — непопулярно, а, если у кого-то есть желание его смотреть, то оно доступно в интернете.

Крымские власти тем временем все еще надеются на то, что ситуация на Украине может измениться. Как сообщили «Новости Крыма», председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль заявил:

«Лично я окончательно крест (на подаче воды из Украины) не ставил. Я думаю, что мозги заработают у людей, просто сейчас застой. Но просто так случилось, что у людей мозги вылетели из головы. Придет время — все встанет на свои места, буквально сегодня прочел в интернете, причем серьезный человек заявляет, что вот был Северо-Крымский канал построен, а сейчас его закопали. Вот такие выступления людей, которые абсолютно не знают и не понимают, что это такое. Просто так фейк вбросили, от незнания или от злости, как наши коллеги с сопредельного государства, которые постоянно говорят, что мы без воды и уже умерли, потому что пить нечего. У них свой путь, у нас свой. Ведь никто не думал, что в 2014 году мы найдем альтернативу воде из Северо-Крымского канала. Никто даже о ней не задумывался, но, тем не менее, когда задача была поставлена, мы ее отработали и три года работаем без перебоев».

Впрочем, помимо решения водных вопросов с сопредельным государством, у крымской власти хватает и других насущных проблем. Например, строительных. Глава Крыма Сергей Аксенов эмоционально раскритиковал список незаконных строек под условным названием «Стоп самострой», заявив, что «никто из должностных лиц, которые предоставили объекты в этот список, не имеет представления, что происходит на территории. Полная чушь в этом списке объектов. Если кто в этом не уверен, могу лично встретиться и показать. 15% попавших в список заслуживают внимания». Глава республики дал подчиненным неделю на доработку документ. Об этом сообщают «НК».

Нужно работать властям РК и над ростом реальных доходов крымчан. Так, по официальным данным, средняя зарплата в регионе в номинальном выражении выросла в июне 2017 года на 16,2% — до 30 тысяч 577 рублей. Однако, согласно расчетам Финансового университета при правительстве РФ, «Крым вошел в число регионов, где в ближайшие несколько месяцев ожидается снижение потребительской активности и реальных доходов населения».

Еще одна «больная тема» для крымчан — слухи о распространении на полуострове вируса Коксаки. Как сообщают «Новости Крыма», в социальных сетях жители Ялты начали активно писать о массовых заражениях этим вирусом. Люди обвиняют чиновников в замалчивании ситуации. Однако Крымский Роспотребнадзор все эти слухи опроверг. По словам чиновников, никакого вируса Коксаки в Крыму нет, а то, что путают с ним жители Ялты, — это кишечная инфекция. Минздрав Крыма, правда, комментариев для прессы по сложившейся ситуации пока не дает.

«Транспортная революция» готовится тем временем в Севастополе. Об этом сообщает «Форпост». Жители города-героя, судя по реакции в соцсетях, уже насторожились. Севастопольские власти предложили уменьшить в два раза количество маршрутов общественного транспорта в городе (их насчитывается в общей сложности 143), сделав их вместо этого длиннее. Чиновники утверждают, что транспортная нагрузка на некоторых улицах Севастополя доходит до 7 маршрутов, в то время как «среднероссийский показатель» — всего 2. Однако население опасается, что после «реформы» им станет гораздо сложнее добираться в отдаленные районы, которых в городе федерального значения хватает, а стоимость проезда в «маршрутках» вырастет.

А вот археологи делают севастопольцам подарки без всяких оговорок. В районе заповедника «Херсонес Таврический» ученые обнаружили хорошо сохранившийся античный якорь. По информации «НК», он принадлежал судну, которое затонуло во время непогоды на подходе к порту Херсонеса. По словам заведующего отделом подводной археологии Андрея Букатова, в настоящее время археологи изучают и проводят консервацию частей якоря.

С необъяснимым столкнулись 7 сентября жители восточной части Тавриды. Как сообщают «Новости Крыма», 7 сентября около 23:00 в Феодосии и Коктебеле множество людей наблюдали НЛО. Желтый светящийся объект неподвижно висел над морем в течение примерно получаса, вокруг него двигались красноватые точки. Событие бурно обсуждалось в соцсетях и породило несколько версий происхождения, среди которых, например, были военные учения и инопланетный след. Кто-то из пользователей высказал предположение, что таким образом в Крым попадают новые чиновники.

Любопытно, что в тот же день в местных СМИ появилось сообщение о том, что в Севастополе к концу года будет создан инновационный центр производственно-технического предприятия «Гранит» (входит в госконцерн «Алмаз-Антей») по обслуживанию систем ПВО и научных разработок в этой сфере.

Святослав Князев, Севастополь