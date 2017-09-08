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НЛО или дрон? В небе над Крымом заметили странный объект (ФОТО, ВИДЕО)

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НЛО или дрон? В небе над Крымом заметили странный объект (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

НЛО или дрон? В небе над Крымом заметили странный объект (ФОТО, ВИДЕО)

НЛО или дрон? В небе над Крымом заметили странный объект (ФОТО, ВИДЕО)

НЛО или дрон? В небе над Крымом заметили странный объект (ФОТО, ВИДЕО)

Поздним вечером 7 сентября на юго-восточном побережье Крыма жители нескольких городов российского полуострова наблюдали в небе необычный светящийся объект, который в течение примерно получаса висел над морем.

Очевидцы из Феодосии, Коктебеля и Судака публикуют фотографии и видеозаписи необычного явления на своих страницах в соцсетях.

В комментариях пользователи Сети предполагают, что появление странного объекта может как-то быть связано со строительством моста через Керченский пролив.

Другими популярными объяснениями стали варианты о неизвестном дроне или объекте НЛО.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504867830

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