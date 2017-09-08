НЛО или дрон? В небе над Крымом заметили странный объект (ФОТО, ВИДЕО)

Поздним вечером 7 сентября на юго-восточном побережье Крыма жители нескольких городов российского полуострова наблюдали в небе необычный светящийся объект, который в течение примерно получаса висел над морем.

Очевидцы из Феодосии, Коктебеля и Судака публикуют фотографии и видеозаписи необычного явления на своих страницах в соцсетях.

В комментариях пользователи Сети предполагают, что появление странного объекта может как-то быть связано со строительством моста через Керченский пролив.

Другими популярными объяснениями стали варианты о неизвестном дроне или объекте НЛО.

Читайте также: «Лучше б я не смотрел!»: как Крымский мост огорчает украинцев (ВИДЕО)