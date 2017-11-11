Никто не даст Варшаве больше, чем Москва, — польские СМИ

На фоне ухудшения отношений с европейскими партнёрами у Польши появился шанс нормализовать контакты с Россией.

Как пишет Gazeta Wyborcza, партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» не хотелось бы потерпеть очередное имиджевое поражение на международной арене, поэтому сближение с Россией поможет добиться самого громкого успеха во внешней политике.

Отношения Польши с её ближайшими европейскими союзниками резко ухудшились. Как пишет Gazeta Wyborcza, Францию оскорбил произошедший по политическим причинам разрыв важного контракта на поставку вертолётов, Германия превратилась в основного соперника в Европе, которому Польша выставляет счёт за Вторую мировую войну, требуя $6 трлн репараций.

Отношения с Украиной также ухудшились, поскольку партия «Право и справедливость» решила, что историческая проблематика, касающаяся Волынской резни, должна выйти в двусторонних отношениях на первый план.

Однако, отмечает издание, с некоторыми государствами правящей партии наладить отношения всё-таки удалось. Заметное потепление можно наблюдать на линии Варшава — Минск, и складывается впечатление, что за этим кроются более обширные планы: если у поляков не получается наладить отношения с Москвой, следует вести диалог с Белоруссией, которая станет окном в Россию.

По мнению автора статьи, перезагрузка в контактах с Москвой может стать естественным следствием ссоры с союзниками и разворота на восток.

Многое указывает на то, что «Право и справедливость» стремится к этому, а успеха не удаётся достичь лишь из-за отсутствия доброй воли со стороны Москвы.

«Россия не хочет вести диалог с Польшей ни по одному вопросу», — заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью Polskie Radio. А в августе в интервью газете «Коммерсантъ» он прямо заявил, что «Польша готова к сотрудничеству с Россией, однако не видит с её стороны ответной готовности завязать диалог».

Как продолжает Gazeta Wyborcza, сложно найти в европейской политике двух других игроков, для которых взаимное сближение было бы настолько выгодным.

Для Варшавы на первый план выходят тактические соображения. На площадке ЕС тенденции к сохранению санкций, введённых против России, ослабевают. Их главными сторонниками до сих пор были Варшава и Берлин, однако значение Польши, которая играла роль ключевого игрока в европейской восточной политике, уменьшается.

При этом, отмечает издание, партии «Право и справедливость» не хотелось бы потерпеть очередное имиджевое поражение на международной арене.

В свою очередь, Россия заинтересована в том, чтобы эта партия оставалась у власти.

Москве нужно, чтобы страной в центре Европы управляли люди, которые подрывают европейское единство и покушаются на основополагающие идеи либерального правового государства.

Как заключает автор статьи, сближение с Россией станет для «Права и справедливости» шансом добиться самого громкого успеха во внешней политике. Возобновление экспорта на восток обеспечит партии поддержку её основного электората — аграриев. Вопрос, как отнесутся к нормализации отношений с Россией избиратели «Права и справедливости», не имеет значения, поскольку эта партия «присвоила себе монополию на патриотизм и именование противников предателями».

«Если кто-то и способен произвести такой манёвр без политических последствий, то именно Ярослав Качиньский», — подводит итог Gazeta Wyborcza.

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