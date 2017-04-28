Николай Баранов: В Украине люди поняли, что власть не владеет ситуацией
Политолог, доктор политических наук Николай Баранов в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«Для проведения цветных революций необходимо: сложная ситуация в стране, неудовлетворение населением политикой власти и невозможность власти улучшить ситуацию; слабость власти, в целом это приводит к созданию массы взрывоопасной», — сказал Николай Баранов
«Неудовлетворение части людей своим положением, это вполне обычная нормальная вещь в демократической стране. Запад полагал, что на Украине произойдет цивилизованный переход к рыночным отношениям, — добавил собеседник.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/nikolaj-baranov-v-ukraine-lyudi-ponyali-chto-vlast-ne-vladeet-situatsiej/