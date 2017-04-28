Николай Баранов: В Украине люди поняли, что власть не владеет ситуацией

Политолог, доктор политических наук Николай Баранов в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Для проведения цветных революций необходимо: сложная ситуация в стране, неудовлетворение населением политикой власти и невозможность власти улучшить ситуацию; слабость власти, в целом это приводит к созданию массы взрывоопасной», — сказал Николай Баранов

«Неудовлетворение части людей своим положением, это вполне обычная нормальная вещь в демократической стране. Запад полагал, что на Украине произойдет цивилизованный переход к рыночным отношениям, — добавил собеседник.