Украина 

Николай Баранов: В Украине люди поняли, что власть не владеет ситуацией

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Политолог, доктор политических наук Николай Баранов в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Для проведения цветных революций необходимо: сложная ситуация в стране, неудовлетворение населением политикой власти и невозможность власти улучшить ситуацию; слабость власти, в целом это приводит к созданию массы взрывоопасной», — сказал Николай Баранов

«Неудовлетворение части людей своим положением, это вполне обычная нормальная вещь в демократической стране. Запад полагал, что на Украине произойдет цивилизованный переход к рыночным отношениям, — добавил собеседник.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Николай Баранов; Россия; Сергей Веселовский; Сергей Веселовский смотреть последний выпуск; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/28/nikolaj-baranov-v-ukraine-lyudi-ponyali-chto-vlast-ne-vladeet-situatsiej/

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