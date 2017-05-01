Украина 

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО)

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Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО) | Русская весна

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО)

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО)

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО)

Первомайское шествие и митинг у здания облгосадминистрации состоялось сегодня в Николаеве. В нем приняли участие более сотни человек.

Городские власти попытались запретить акцию и представителю Рабочей партии Владимиру Пике пришлось доказывать правомочность мероприятия через суд.

Акции, разумеется, попытались помешать неонацисты. Однако, они не смогли противостоять выдержке и собранности николаевцев. Не обошлось и без абсурдных ситуаций. В частности, когда один из пенсионеров достал из-за пазухи красный флажок, бдительные полицейские попросили его спрятать.

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«Прекратить политику геноцида по отношению к украинскому народу», — таков был главный лозунг мероприятия. Люди прямо заявляли, что население Украины нищает, не может оплачивать коммунальные услуги по существующим тарифам и жить на те зарплаты и пенсии, которые получает большинство граждан.

Кроме того, николаевцы назвали рабским новый трудовой кодекс, выступив за сохранение всех льгот и перерасчёт пенсий, которые потребовали привести в соответствие с уровнем жизни.

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Как сообщала «Русская Весна», нападения неонацистов на первомайские митинги имели место в Виннице, Херсоне и Харькове.

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО) | Русская весна

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО) | Русская весна

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО) | Русская весна

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО) | Русская весна

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО) | Русская весна

Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493645863

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