Николаев вышел на улицы, несмотря на запрет властей (ФОТО)

Городские власти попытались запретить акцию и представителю Рабочей партии Владимиру Пике пришлось доказывать правомочность мероприятия через суд.

Акции, разумеется, попытались помешать неонацисты. Однако, они не смогли противостоять выдержке и собранности николаевцев. Не обошлось и без абсурдных ситуаций. В частности, когда один из пенсионеров достал из-за пазухи красный флажок, бдительные полицейские попросили его спрятать.

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«Прекратить политику геноцида по отношению к украинскому народу», — таков был главный лозунг мероприятия. Люди прямо заявляли, что население Украины нищает, не может оплачивать коммунальные услуги по существующим тарифам и жить на те зарплаты и пенсии, которые получает большинство граждан.

Кроме того, николаевцы назвали рабским новый трудовой кодекс, выступив за сохранение всех льгот и перерасчёт пенсий, которые потребовали привести в соответствие с уровнем жизни.

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Как сообщала «Русская Весна», нападения неонацистов на первомайские митинги имели место в Виннице, Херсоне и Харькове.