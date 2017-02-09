Никогда такого не было и вот опять.

Предварительный аудит, проведенный компанией ФБК Grant Thornton в Российском авторском обществе (РАО), выявил​, что 75% платежей, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью организации, являются фиктивными. Такие данные содержатся в отчете (есть у РБК) по итогам авторского совета РАО, который состоялся 8 февраля.

В 2016 году на счета общества поступило 4,7 млрд руб., из них на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности было направлено 1,6 млрд руб. «На сегодняшний день из общей суммы платежей, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью РАО, были исследованы платежи на сумму 295 млн руб. Признаки фиктивности выявлены в отношении платежей на сумму 228 млн руб., то есть более чем в 75% случаев», — говорится в сообщении РАО.

РАО было создано в 1993 году для защиты интересов отечественных и зарубежных правообладателей — композиторов, писателей, драматургов. В частности, РАО собирает авторские отчисления за использование продуктов интеллектуальной деятельности. Согласно постановлению авторского совета от 24 апреля 2014 года, за свои услуги РАО взимало от 10 до 35% от суммы авторских вознаграждений в зависимости от того, где исполнялось или тиражировалось произведение.

Результаты подробного отчета финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014–2016 годы будут представлены на конференции в апреле, пообещал гендиректор РАО Максим Дмитриев. Однако, по его словам, «уже сейчас приходится констатировать, что в ходе проверки были выявлены многочисленные факты нарушения действующего законодательства, включая перечисление средств по фиктивным основаниям и завышение расходов». Наибольший объем таких платежей отмечается во втором полугодии 2016 года, добавил Дмитриев. План расходов РАО не содержит никакой детализации, поэтому должностные лица имели возможность расходовать средства по своему усмотрению, резюмировал он.

Гонорары для ИП



Аудиторы обнаружили многочисленные нарушения и в процессе распределения авторских вознаграждений. По оценке Дмитриева, к концу 2015 года РАО задолжало правообладателям свыше 2,8 млрд руб., а по итогам 2016 года «ситуация стала только хуже».

В 2016 году РАО распределило между правообладателями 1,3 млрд руб., рассказал президент авторского совета РАО Игорь Бутман, при этом около 862 млн руб., то есть более 65% авторских вознаграждений, были начислены 44 индивидуальным предпринимателям. Большинство из них зарегистрировались лишь в 2016 году, зачастую имели одинаковые фамилии и адреса, констатировал Бутман.

По мнению участников заседания, выявленные нарушения станут основанием для исковых заявлений в отношении лиц, которые необоснованно получали авторское вознаграждение.

… … … … …

Именно в Щепачихе Никита Сергеевич Михалков прикупил пятьдесят гектаров земли, чтобы выстроить на них то ли загородный дом, то ли дачу, то ли охотничью резиденцию. Местные упорно называют михалковские владения имением.

В округе судачат: мол, Никита Сергеевич живёт в своих щепачихинских владениях барином. В хорошую погоду любит прогуляться верхом – в имении своя конюшня на десять лошадей. Есть добротный коровник, откуда киномэтру поставляют свежайшее молоко и сметану. Личные егеря следят за тем, чтобы в окрестном лесу было достаточно дичи – михалковское увлечение охотой общеизвестно.

Сразу за деревней строгое предупреждение: «Проход и проезд запрещён. Частные владения!» В имение Михалкова попасть практически невозможно – все подступы к нему хорошо охраняются. Камера видео­наблюдения внимательно осматривает окрестности. На входе – блок-пост с серьезной охраной. За забором несут службу два свирепых пса.

Но уж очень интересно взглянуть – хоть одним глазком – на усадьбу нашего кинематографического классика, которую так тщательно скрывают от посторонних глаз. Направляемся к заветным воротам. Из будки охранника к нам уже спешит крепкий малый в камуфляже.

– Кто такие? Цель визита?

Называю хорошо известную в деревне фамилию управляющей михалковским имением: мол, нельзя ли с ней потолковать? Охранник, чуть поколебавшись, машет рукой в сторону дальних построек: «Идите к дому, вас там встретят».

И меня – о чудо! – пропускают. На ватных ногах топаю за поворот. Затылком чувствую: вот сейчас охранник опомнится, побежит следом и выдворит за пределы. Нет, кажется, пронесло… Вот он, тот самый таинственный дом, в который ещё не удавалось проникнуть никому из журналистов.

Толкаю массивную дверь и оказываюсь в восемнадцатом веке. Бревенчатые стены. Деревянные столы. Деревянные лавки. Дощатые половицы уютно поскрипывают под ногами. И везде иконы, много икон. Настоящий настенный иконостас набожного барина.

Никакого хай-тека, а тем паче позолоты и мрамора, которые так любят олигархи. Всёочень просто, по-домашнему. Пахнет чаем из самовара и протопленной печью. Из примет современной жизни – фотографии. Никита Сергеевич с Путиным, Никита Сергеевич с Медведевым, Никита Сергеевич с дюжиной голливудских звёзд. Все они сиживали за этим дубовым столом-гигантом.

В Щепачиху мы попали в будний день, поэтому чуть ли не половина деревни была на работе в «поместье». Хозяйство у Михалкова в Щепачихе, и правда, завидное. Конный двор, коровник, огороды. Вместительный гараж, в котором вполне может уместиться целый грузовой автопарк. Просторный дом с многочисленными пристройками – настоящий русский терем, бревнышко к бревнышку, окна с наличниками, под старину.

– Михалков тут всему селу работу дал. И платит неплохо, – разоткровенничался с нами один из работников усадьбы. – К нам даже из соседнего Тумботина приезжают. У Никиты Сергеевича работать престижно.

О тягостных трудах богомольного Никиты Сергеевича — http://www.moscow-post.com/politics/mixalkov_zametaet_sledy22563/

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108209/17123/-