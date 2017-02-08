Никак не уймётся: Маккейн назвал Путина «убийцей и головорезом»

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в своей обычной русофобской манере раскритиковал ответ Дональда Трампа на вопрос журналиста Fox News о «Путине-убийце» во время выступления в Сенате, сообщает Politico.

Как сообщала «Русская Весна», Трамп заявил тогда, что Америка также имеет в своей истории много убийц и спросил у журналиста не думает ли он, что Америка безгрешна и невинна.

Маккейн акцентировал, что между Соединенными Штатами и путинской Россией нельзя ставить знака равенства.

«Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки — страны, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме», — сообщила жертва вьетнамской войны.

Комментируя слова Трампа, Маккейн отметил, что для того, чтобы прибегнуть к таким сравнениям, надо быть или «ужасно дезинформованным, либо же невероятно предвзятым».

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